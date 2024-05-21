Как загрузить отчеты о продажах с WB и OZON в 1С:Бухгалтерия

Начиная с релиза 1С:БП 3.0.114.23, в программе появился функционал, который позволяет загружать отчеты из маркетплейсов Ozon и Wildberries. Для WB загрузка данных доступна из табличного документа Excel, а также с помощью интеграции с личным кабинетом. Для площадки Ozon интеграцию с личным кабинетом добавили, начиная с релиза 3.0.126.

Как загружать отчеты с маркетплейсов из Excel

Загрузка данных производится из журнала «Отчеты комиссионеров», который можно найти в меню «Продажи — Продажи — Отчеты комиссионеров» по кнопке «Загрузить».

Другой вариант — через меню «Продажи — Продажи — Маркетплейсы и комиссионеры» по кнопке «Загрузить».

Для файла из Wildberries нужно выбрать самый первый пункт выпадающего меню.

Программа предложит перетащить файл Excel или выбрать с диска.

При раскрытии сворачиваемой группы «Где взять файлы отчетов», появляется подсказка, каким образом можно эти файлы выгрузить.

Для загрузки данных из маркетплейса Ozon, выбирайте пункт меню номер 3.

Загрузка из Ozon поддерживает два варианта файлов-отчетов:

о реализации товаров;

отчеты для списания потерянных и поврежденных товаров и компенсациях за них.

При первой загрузке потребуется сопоставить номенклатуру товаров из базы 1С и файла загрузки. При последующих загрузках сопоставляться будут только новые товары.

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Как загружать отчеты с маркетплейсов из личного кабинета

Для загрузки данных напрямую из личных кабинетов, нужно выбирать пункты 2 и 4 (через API).

Перед первой загрузкой нажмите кнопку «Настроить» и ввести параметры соединения с Wildberries или Ozon.

Для Wildberries укажите контрагента, договор с ним, введите токен API.

Если у вас еще нет токена, создайте новый в вашем профиле маркетплейса. Срок действия токена — 180 дней. Если токен закончился, нужно создать еще один и указать его в настройках.

Затем нажмите кнопку «Загрузить». При первой загрузке программа также попросит сопоставить номенклатуру.

Для загрузки с маркетплейса Ozon, по кнопке «Настройка» введите Client id и API key.

Программа создаст документ «Отчет комиссионера о розничных продажах» и заполнит закладки «Товары» и «Возвраты». В поле «Комментарий» будет указан период загрузки данных.

1С:Бухгалтерия ПРОФ отлично справится с ведением учета комиссионной торговли через маркетплейсы. Кроме того, эта программа — удобный инструмент для создания, редактирования и отправки отчетности во все контролирующие органы. Версия ПРОФ позволяет вести несколько организаций в одной базе.

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