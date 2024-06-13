₽ Заказать рекламу
1С:Сервистренд
ЭДО в кадровом учете

А что, если я скажу, что КЭДО — это не обязательно

Автоматизация кадрового учета упрощает работу, экономит время и позволяет избежать ошибок, связанных с обработкой большого количества данных вручную. В статье рассказываем, как избавится о кадровой рутины и перейти на КЭДО без опасений.
А что, если я скажу, что КЭДО — это не обязательно
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

А что, если я расскажу, что можно без особых проблем избавиться от кадровой рутины

Просто взять и перестать печатать кипу бумаг каждый месяц.  Да-да. И причем абсолютно законным способом. Наверняка, вы уже много раз слышали про кадровый электронный документооборот (КЭДО), но готова поспорить, что каждый из вас решил отложить это в долгий ящик по трем причинам:

  1. Это не обязаловка еще. Вот как заставят, так и перейдем.

  2. Это сложно. Я буду дольше подключать и разбираться в этом, проще распечатать бумажку по старинке.

  3. У нас полтора землекопа, справимся и без этого.

1С:Сервистренд

Подключить 1С КЭДО

А что, если я скажу, что перейти на КЭДО быстрее, чем дочитать эту статью до конца

Для всех пользователей программных продуктов 1С необходимо всего лишь нажать одну кнопку. Можно прямо сейчас.

Заходим в раздел Сервис — Сервис 1С:Кабинет сотрудника — подключить. 

Знаю-знаю, вам сейчас захотелось закрыть эту вкладку))) Вам опять кажется, что это что-то сложное? Окей, тогда я сделаю это за Вас. Просто оставьте мне запрос на подключение КЭДО.

Итак, ну подключили мы этот сервис и что дальше, скажите вы? А тем временем в очереди 5 человек в отпуск, лето же на носу….

Все что требуется от вас — это сообщить сотрудникам о новом инновационном прорыве в мире кадровика, и что теперь мы всей компанией переходим на КЭДО. Всего-то))) 

Да, самостоятельно это сделать конечно трудно. Надо уговорить директора, а для начала его поймать, а ему 100% будет не до этого. Давайте работать командой, при этом сохраняя ваши интересы! У любого директора время=деньги, поэтому я предлагаю сразу переходить от слов к делу

А что если я скажу, что после проведенной нами демонстрации сервиса 88% директоров согласны перейти на КЭДО

Именно поэтому, только для вас и только сейчас вы можете заказать бесплатную демонстрацию сервиса 1С:Кабинет сотрудника.

Ах, да, я совсем забыла рассказать, а вам то это зачем? Ну что, готовы? Тогда пристегнитесь)

  1. Экономия рабочего времени на 30%. У вас не будет необходимости вечно ждать сотрудников, которые должны прийти и что-то подписать, вам не нужно будет печатать кучу бумаги и постоянно задерживаться на работе.

  2. Автоматизация бизнес-процессов — залог грамотного распределения рабочей нагрузки. Инновационное решение, которое уже сейчас делает вас продвинутым пользователем. Когда КЭДО станет обязательным — вы уже будете профи.

  3. Работа должна приносить удовольствие. Крепкие нервы = сэкономленные деньги.

А если вы дочитали эту статью до конца, то у меня для вас подарок

Бесплатный вебинар с практическими фишками использования сервиса 1С:Кабинет сотрудника и 3 простых шага, как перейти на КЭДО

Получить запись вебинара

Реклама: ООО «СЕРВИСТРЕНД», ИНН 7706214945, erid: LjN8KDSve

Начать дискуссию

Общество

Сколько стоит ремонт квартиры в 2024 за квадратный метр

Сейчас на рынке Москвы легко найти сотни обманчивых предложений: одни обещают сделать капитальный ремонт на 60 кв. м за 1 млн. рублей, якобы «по ценам 2017 года», другие задирают цены, будто ремонт делают из золота. В итоге ремонт квартиры превращается в кошмар: скрытые расходы, затягивание сроков и непредсказуемые сметы. 

Сколько стоит ремонт квартиры в 2024 за квадратный метр

Курсы повышения
квалификации

18 Официальное удостоверение с занесением в госреестр Рособрнадзора
Трудовые отношения

Минтруд: серую зарплату получают почти 10 млн человек

Власти разработали методику определения нелегальной занятости и провели первые исследования в 2023 году, когда в теневом секторе работали 9,6 млн человек.

Имущественный вычет

Налоговым нерезидентам не положен имущественный вычет по НДФЛ

Если россиянин работает в РФ в российской компании, платит НДФЛ, но не является налоговым резидентом России, он не может получить имущественный налоговый вычет.

Календарь вебинаров

12
Лучшие спикеры, новый каждый день
Павел Бессонов
Банкротство

Срок исковой давности при оспаривании сделок в банкротстве🗓️

⁉️Многие ответчики когда получают заявление об оспаривании сделки сразу задаются вопросом, а не пропустил ли истец срок исковой давности и за какой период сделку могут оспаривать?

Налог на прибыль

Медперсонал без сертификата не учитывается для ставки 0% налога на прибыль

Медицинские организации применяют ставку 0% по налогу на прибыль. Но должно соблюдаться условие о численности штата.

1С:Сервистренд
ЭДО в кадровом учете

А что, если я скажу, что КЭДО — это не обязательно

Автоматизация кадрового учета упрощает работу, экономит время и позволяет избежать ошибок, связанных с обработкой большого количества данных вручную. В статье рассказываем, как избавится о кадровой рутины и перейти на КЭДО без опасений.

А что, если я скажу, что КЭДО — это не обязательно

Онлайн-курсы

57
Опытом делятся эксперты-практики, без воды
Самозанятые

Не каждый самозанятый вправе торговать своей косметикой. Есть нюансы

Не могут применять НПД лица, которые продают товары, подлежащие маркировке, и те, кто перепродает товары. За исключением используемых ими для личных и домашних нужд.

1
Экспорт

Смягчат требования к продаже валютной выручки

Экспортеры смогут получить разрешение правительственной комиссии не проводить обязательную продажу валюты как по отдельным контактам, так и в отношении всей суммы.

Наталия Лукина
Обзоры новостей

💥Обзор новостей: пенсии проиндексируют, за шпаргалку на год в бан, русский язык теряет позиции

Рассказываем о самых главных событиях, о которых писали и которые обсуждали в мире.

💥Обзор новостей: пенсии проиндексируют, за шпаргалку на год в бан, русский язык теряет позиции
24
Консалтинг Онлайн
Банкротство юридических лиц

Как должнику правильно инициировать банкротство

Очевидно, что уже в ближайшее время фирма не сможет погасить обязательства по долгам. Если есть законные основания, то необходимо подать заявление о признании своего ООО несостоятельным. Если их нет, то можно инициировать этот процесс. В любом случае придется пройти несколько этапов.

Как должнику правильно инициировать банкротство
1
Обзор судебной практики

Главные выводы ВС РФ по нарушению авторских и смежных прав в интернете

Президиум Верховного Суда 29 мая утвердил Обзор судебной практики рассмотрения гражданских дел, связанных с нарушением авторских и смежных прав в сети Интернет.

Налоговая помощь
Налоговые проверки

Страшную весть принес я в твой дом, Надежда! Убирайте от экранов детей

Заголовок для тех, кто до конца не понял, в чем основная проблема требования. Я расскажу об этом чуть дальше, а пока поделюсь своим мнением относительно предложенных вариантов. Кстати, это снова случай, когда я не знаю ваших ответов, так как пишу это заранее.

Разборы законов

1 318
Миникурсы, текстовые и видеоинструкции для бухгалтеров
Налоговая помощь
Налоговые проверки

Необычное требование о представлении пояснений

Давно я не брал в руки шашек. Когда-то фирменная рубрика нашего канала была временно приостановлена. Но время проходит, материал копится, а значит пора потихоньку возвращаться к истокам. Тем более сегодня не совсем обычное требование.

1
igotosochi
Инвестиции

Антитоп! 10 самых подешевевших акций с начала года

Индекс Мосбиржи IMOEX с начала 2024 года растерял всю доходность и держится в районе +4%. Но есть на бирже герои, которые упали. Смотрим, кто такие, почему упали и почему Газпром не на первом месте. Данный список — это изящный микс для лудоманов и венчурных инвесторов, не хватает только попкорна. Впрочем, насыпайте.

Антитоп! 10 самых подешевевших акций с начала года
Товарный знак

Роспатент назвал сферы-лидеры по заявкам на регистрацию брендов

За первые четыре месяца 2024 года бизнес подал больше 44 тысяч заявок в Роспатент на регистрацию товарных знаков (брендов).

Банки

ЦБ: платежный рынок России — один из самых технологичных в мире

Регулятор вместе с банками планирует усовершенствовать работу цифровых финансовых сервисов.

Александр @42
Банкротство физических лиц

Банкротство: 8 важных изменений в 2024 г.

Закон о банкротстве — один из самых меняющихся законов. Без преувеличения, это касается каждого, кто занимается бизнесом, т.к. у вас могут работать сотрудники, которые банкротятся, либо у вас есть контрагенты, которые будут прибегать к банкротству. Не говоря о том, что и вы можете увидеть полезной для себя такую перспективу

Банкротство: 8 важных изменений в 2024 г.
Трудовые отношения

Удаленка и неполный рабочий день не лишают права на оплату дня проверки здоровья

Роструд разъяснил предоставление дня освобождения от работы для диспансеризации сотрудника, работающего удаленно на неполной ставке.

Вакансии

 Новые вакансии для бухгалтеров и финансистов Добавить вакансию
Полезные Сервисы
Личный бренд

Что такое личный бренд и зачем он предпринимателю

Зачем нужен личный бренд? Он помогает установить авторитет, привлечь клиентов, выделиться на рынке и создать конкурентное преимущество.

Интересные материалы

Самозанятые

Для налогообложения у ИП не важно, когда услуги оказаны

Минфин разъяснил, как облагаются доходы ИП при переходе с налога на профессиональный доход самозанятого (НПД) на общую систему налогообложения (ОСНО).

1