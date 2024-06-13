А что, если я скажу, что КЭДО — это не обязательно

Автоматизация кадрового учета упрощает работу, экономит время и позволяет избежать ошибок, связанных с обработкой большого количества данных вручную. В статье рассказываем, как избавится о кадровой рутины и перейти на КЭДО без опасений.

А что, если я расскажу, что можно без особых проблем избавиться от кадровой рутины

Просто взять и перестать печатать кипу бумаг каждый месяц. Да-да. И причем абсолютно законным способом. Наверняка, вы уже много раз слышали про кадровый электронный документооборот (КЭДО), но готова поспорить, что каждый из вас решил отложить это в долгий ящик по трем причинам:

Это не обязаловка еще. Вот как заставят, так и перейдем. Это сложно. Я буду дольше подключать и разбираться в этом, проще распечатать бумажку по старинке. У нас полтора землекопа, справимся и без этого.

1С:Сервистренд Подключить 1С КЭДО Подключить

А что, если я скажу, что перейти на КЭДО быстрее, чем дочитать эту статью до конца

Для всех пользователей программных продуктов 1С необходимо всего лишь нажать одну кнопку. Можно прямо сейчас.

Заходим в раздел Сервис — Сервис 1С:Кабинет сотрудника — подключить.

Знаю-знаю, вам сейчас захотелось закрыть эту вкладку))) Вам опять кажется, что это что-то сложное? Окей, тогда я сделаю это за Вас. Просто оставьте мне запрос на подключение КЭДО.

Итак, ну подключили мы этот сервис и что дальше, скажите вы? А тем временем в очереди 5 человек в отпуск, лето же на носу….

Все что требуется от вас — это сообщить сотрудникам о новом инновационном прорыве в мире кадровика, и что теперь мы всей компанией переходим на КЭДО. Всего-то)))

Да, самостоятельно это сделать конечно трудно. Надо уговорить директора, а для начала его поймать, а ему 100% будет не до этого. Давайте работать командой, при этом сохраняя ваши интересы! У любого директора время=деньги, поэтому я предлагаю сразу переходить от слов к делу.

А что если я скажу, что после проведенной нами демонстрации сервиса 88% директоров согласны перейти на КЭДО

Именно поэтому, только для вас и только сейчас вы можете заказать бесплатную демонстрацию сервиса 1С:Кабинет сотрудника.

Ах, да, я совсем забыла рассказать, а вам то это зачем? Ну что, готовы? Тогда пристегнитесь)

Экономия рабочего времени на 30%. У вас не будет необходимости вечно ждать сотрудников, которые должны прийти и что-то подписать, вам не нужно будет печатать кучу бумаги и постоянно задерживаться на работе. Автоматизация бизнес-процессов — залог грамотного распределения рабочей нагрузки. Инновационное решение, которое уже сейчас делает вас продвинутым пользователем. Когда КЭДО станет обязательным — вы уже будете профи. Работа должна приносить удовольствие. Крепкие нервы = сэкономленные деньги.

А если вы дочитали эту статью до конца, то у меня для вас подарок)

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