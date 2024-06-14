Как настроить и продлить сертификат в 1С-Отчетность

Как проверить сроки действия
Период действия сертификата можно узнать в настройках подключения в разделе меню «Отчеты — 1С-Отчетность — Регламентированные отчеты». Далее меню «Настройки — Настройки обмена с контролирующими органами».
Нужно перейти по гиперссылке «Расширенные настройки», выбрать первый пункт из списка и открыть учетную запись документооборота.
Сведения о сертификатах отображаются в нижней части формы. Для получения информации о сроке действия лицензии на сервис 1С-Отчетность, можно нажать на кнопку «Показать сведения о лицензии».
Есть у вас есть активный договор ИТС ПРОФ, то срок лицензии на использование сервиса 1С-Отчетность соответствует сроку действия договора ИТС. Когда договор ИТС ПРОФ продлевают, лицензия на 1С-Отчетность продлевается автоматом.
Договор ИТС Техно предполагает дополнительно покупку лицензии на 1С-Отчетность. Любой платный тариф действует в течение одного календарного года.
Когда срок действия лицензии подходит к концу (остается меньше 30 дней), в форме помощника «Изменение настроек подключения к 1С-Отчетности» будет автоматом установлен флаг «Продление лицензии на 1С-Отчетность».
По истечении сроков действия лицензии и (или) сертификата программа автоматически устанавливает флаги «Издать новый» в соответствующих строках.
Переключатель «Издать новый» устанавливается автоматом при изменении:
краткого наименования организации;
ОГРН;
электронной почты;
района при подключенном обмене с ФСРАР;
владельца ЭП;
СНИЛСа владельца;
подразделения владельца;
должности владельца;
а также если следует продлить сертификат.
Данные об организации и ответственном лице входят в состав полей сертификата, когда эти сведения меняются, сертификат следует переиздать.
Все перечисленные поводы перевыпуска сертификата программа отслеживает автоматически и проставляет соответствующие флажки на форме.
Внимание! Когда переиздается сертификат, обязательно следует перегенерировать ключ электронной подписи.
Кроме того, 1С автоматом отслеживает и предупреждает абонентов 1С-Отчетности, что приближаются сроки окончания действия лицензий, сертификатов или о том, что изменились реквизиты.
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Безбумажное продление
В 1С есть возможность продлевать сертификат 1С-Отчетности безбумажно. В этом случае пользователю нет необходимости встречаться с обслуживающим партнером, чтобы удостоверить личность владельца сертификата и документально оформить продление.
Безбумажное продление возможно при соблюдении следующих условий:
действительность прежнего сертификата 1С-Отчетности, чтобы пользователь мог удостоверить действующей ЭП созданное Заявление на продление сертификата;
оформление прежнего сертификата на законного представителя — ИП или руководителя компании;
оформление вновь издаваемого сертификата на законного представителя;
неизменность ключевых атрибутов сертификата: ИНН организации, ФИО и СНИЛС владельца.
Как создать ключ ЭП
Если нужно переиздать сертификат, перед его отправкой помощник переходит к шагу «Создание закрытого ключа».
Внимание! При хранении ЭП в облаке, создание ключа электронной подписи не требуется.
Для генерации ключа ЭП применяется программа-криптопровайдер. Ключ может размещаться на внешнем устройстве либо на компьютере пользователя.
Программа предложит задать пароль. Далее генератор случайных чисел попросит в произвольном порядке двигать мышью или нажимать клавиши на клавиатуре.
После того как ключ ЭП будет создан, заявление отправляется оператору ЭДО.
Оператор получает заявление и связывается с пользователем для уточнения организационных моментов — оформления документов, получения оплаты и др.
Завершение изменения настроек подключения к 1С-Отчетности происходит после одобрения заявления.
Если у вас остались вопросы, как настроить и продлить сертификат, а также саму лицензию на 1С-Отчетность — не тратьте свое время на поиск информации. Специалисты 1С:Сервистренд во всем разобрались и ответят на ваши вопросы:
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