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1С:Сервистренд

Как настроить и продлить сертификат в 1С-Отчетность

Сервис 1С-Отчетность предполагает ведение ЭДО. А для этого нужно иметь сертификат ключа ЭП, оформленный на сотрудника компании — как правило, руководителя. Срок действия сертификата — 1 год, потом его продлевают. Рассмотрим, как в конфигурации 1С:Бухгалтерия предприятия 3.0 выполняется настройка и продление сертификата, а также самой лицензии на 1С-Отчетность.
Как настроить и продлить сертификат в 1С-Отчетность
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Как проверить сроки действия

Период действия сертификата можно узнать в настройках подключения в разделе меню «Отчеты — 1С-Отчетность — Регламентированные отчеты». Далее меню «Настройки — Настройки обмена с контролирующими органами».

Нужно перейти по гиперссылке «Расширенные настройки», выбрать первый пункт из списка и открыть учетную запись документооборота.

Сведения о сертификатах отображаются в нижней части формы. Для получения информации о сроке действия лицензии на сервис 1С-Отчетность, можно нажать на кнопку «Показать сведения о лицензии».

Есть у вас есть активный договор ИТС ПРОФ, то срок лицензии на использование сервиса 1С-Отчетность соответствует сроку действия договора ИТС. Когда договор ИТС ПРОФ продлевают, лицензия на 1С-Отчетность продлевается автоматом.

Договор ИТС Техно предполагает дополнительно покупку лицензии на 1С-Отчетность. Любой платный тариф действует в течение одного календарного года. 

Когда срок действия лицензии подходит к концу (остается меньше 30 дней), в форме помощника «Изменение настроек подключения к 1С-Отчетности» будет автоматом установлен флаг «Продление лицензии на 1С-Отчетность».

По истечении сроков действия лицензии и (или) сертификата программа автоматически устанавливает флаги «Издать новый» в соответствующих строках.

Переключатель «Издать новый» устанавливается автоматом при изменении:

  • краткого наименования организации;

  • ОГРН;

  • электронной почты;

  • района при подключенном обмене с ФСРАР;

  • владельца ЭП;

  • СНИЛСа владельца;

  • подразделения владельца;

  • должности владельца;

  • а также если следует продлить сертификат.

Данные об организации и ответственном лице входят в состав полей сертификата, когда эти сведения меняются, сертификат следует переиздать.

Все перечисленные поводы перевыпуска сертификата программа отслеживает автоматически и проставляет соответствующие флажки на форме.

Внимание! Когда переиздается сертификат, обязательно следует перегенерировать ключ электронной подписи.

Кроме того, 1С автоматом отслеживает и предупреждает абонентов 1С-Отчетности, что приближаются сроки окончания действия лицензий, сертификатов или о том, что изменились реквизиты.

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Безбумажное продление

В 1С есть возможность продлевать сертификат 1С-Отчетности безбумажно. В этом случае пользователю нет необходимости встречаться с обслуживающим партнером, чтобы удостоверить личность владельца сертификата и документально оформить продление.

Безбумажное продление возможно при соблюдении следующих условий:

  • действительность прежнего сертификата 1С-Отчетности, чтобы пользователь мог удостоверить действующей ЭП созданное Заявление на продление сертификата;

  • оформление прежнего сертификата на законного представителя — ИП или руководителя компании;

  • оформление вновь издаваемого сертификата на законного представителя;

  • неизменность ключевых атрибутов сертификата: ИНН организации, ФИО и СНИЛС владельца.

Как создать ключ ЭП

Если нужно переиздать сертификат, перед его отправкой помощник переходит к шагу «Создание закрытого ключа».

Внимание! При хранении ЭП в облаке, создание ключа электронной подписи не требуется.

Для генерации ключа ЭП применяется программа-криптопровайдер.  Ключ может размещаться на внешнем устройстве либо на компьютере пользователя. 

Программа предложит задать пароль. Далее генератор случайных чисел попросит в произвольном порядке двигать мышью или нажимать клавиши на клавиатуре.

После того как ключ ЭП будет создан, заявление отправляется оператору ЭДО.

Оператор получает заявление и связывается с пользователем для уточнения организационных моментов — оформления документов, получения оплаты и др.

Завершение изменения настроек подключения к 1С-Отчетности происходит после одобрения заявления.

Если у вас остались вопросы, как настроить и продлить сертификат, а также саму лицензию на 1С-Отчетность — не тратьте свое время на поиск информации. Специалисты 1С:Сервистренд во всем разобрались и ответят на ваши вопросы:

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