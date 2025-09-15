Сегмент+: умный сервис, который помогает автоматизировать продажи малому и среднему бизнесу

Когда реклама перестает работать

Каждый владелец бизнеса и маркетолог сталкивался с этой ситуацией: реклама становится все дороже, а эффект от нее снижается. Массовые рассылки перестали цеплять, а часть базы «засыпает» — люди перестают возвращаться, хотя казалось бы, уже были довольны услугой или покупкой.

В итоге бизнес тратит бюджеты на привлечение новых клиентов, вместо того, чтобы укреплять взаимоотношения с уже имеющейся аудиторией. При этом администраторы и сотрудники перегружены рутиной: напоминания о визитах, звонки, подтверждения записей.