Сегмент+: умный сервис, который помогает автоматизировать продажи малому и среднему бизнесу

Когда реклама перестает работать
Каждый владелец бизнеса и маркетолог сталкивался с этой ситуацией: реклама становится все дороже, а эффект от нее снижается. Массовые рассылки перестали цеплять, а часть базы «засыпает» — люди перестают возвращаться, хотя казалось бы, уже были довольны услугой или покупкой.
В итоге бизнес тратит бюджеты на привлечение новых клиентов, вместо того, чтобы укреплять взаимоотношения с уже имеющейся аудиторией. При этом администраторы и сотрудники перегружены рутиной: напоминания о визитах, звонки, подтверждения записей.
Можно передать эти задачи Сегмент+ — сервису персонализации коммуникаций, который работает с действующей клиентской базой. Возвращайте «спящих» клиентов, увеличивайте частоту покупок и средний чек, тратьте меньше на рекламу и разгружайте команду от однообразных задач.
Что такое Сегмент+
Сегмент+ — это облачный сервис класса Customer Data Platform (CDP)*. Он объединяет все данные о клиентах из разных источников — CRM, учетных систем, сайтов.
На базе этих данных сервис формирует 360° профиль клиента и выстраивает персонализированные коммуникации:
напоминает о визите или повторной покупке;
подсказывает, какие товары или услуги могут быть интересны именно этому клиенту;
работает с репутацией — положительные отзывы отправляет на карты и отзовики, а сигналы недовольства — управляющему до публикации;
возвращает тех, кто давно не пользовался услугами;
удерживает лояльную аудиторию.
Главное отличие от классических CRM, CDP и сервисов рассылок — встроенный искусственный интеллект. Он не только анализирует историю покупок, но и предсказывает будущие потребности, выбирает правильный канал коммуникации и автоматически отправляет персональное предложение.
*Customer Data Platform (CDP) — платформа клиентских данных.
Основные возможности
Чтобы понять ценность Сегмент+, представьте: у вас несколько тысяч клиентов, и каждый ведет себя по-разному. Кто-то пользуется вашими услугами или делает покупки раз в неделю, кто-то — раз в три месяца, а кто-то — ушел к конкурентам. Обрабатывать такие массивы вручную невозможно.
Здесь в процессы включается сервис.
Анализ и сегментация
Сегмент+ объединяет все данные в едином хранилище и сегментирует клиентов: по частоте покупок, сумме, категориям товаров, брендам, полу, возрасту и десяткам других параметров. Есть автоматический RFM-анализ — по давности, частоте, сумме покупок: он сразу показывает лояльных, «спящих» или клиентов в оттоке.
Персонализация с помощью ИИ
Алгоритмы прогнозируют, когда именно клиенту снова понадобится услуга или товар, и вовремя напоминают о себе. Сервис предлагает сопутствующие позиции, помогает распродавать остатки, выделяет премиальные сегменты и возвращает тех, кто куда-то пропал.
Автоматические коммуникации
Больше не нужно вручную отправлять каждую рассылку. Сегмент+ сам отправляет сообщения в удобный для клиента канал: Telegram, VK, SMS, push или e-mail. Вы настраиваете рассылки только один раз, а дальше нужно только отслеживать процесс.
Аналитика и отчеты
Встроенные отчеты показывают реальную пользу: не только количество сообщений, но и конкретную выручку, которую принесла кампания. Так можно быстро оценить эффективность и скорректировать стратегию.
Как работает Сегмент+: пошаговый процесс
Многим кажется, что запуск такой системы потребует долгих интеграций и целой команды специалистов. На практике все устроено проще: Сегмент+ задуман так, чтобы бизнес мог быстро и просто перестроиться на персонализированные коммуникации.
Запуск сервиса проходит по понятному сценарию:
Интеграция
Сегмент+ подключается к CRM, МИС или учетной системе и подтягивает данные о клиентах и продажах.
Сбор и анализ
Формируется единый профиль клиента, учитываются все покупки и взаимодействия.
Сегментация
Клиенты автоматически делятся на группы по поведению и цикличности покупок.
Автоматизация
Сервис запускает персонализированные сценарии: напоминания, акции, предложения.
Аналитика
В отчетах видно, как изменилась выручка, покупки и средний чек после запуска кампании.
По сути, Сегмент+ берет на себя роль маркетолога, который круглосуточно следит за клиентской базой, возвращает покупателей и повышает продажи — но ставит процессы на поток с минимумом ошибок человеческого фактора.
152-ФЗ: как Сегмент+ помогает работать, следуя букве закона
При работе с базой клиентов ответственные за коммуникацию с клиентами переживают, как бы не получить штраф за нарушение 152-ФЗ «О персональных данных».
С Сегмент+ бизнес работает в рамках законодательства:
Согласие клиента — сервис отправляет сообщения только в те каналы, где клиент оставил контакты добровольно и согласился на обработку данных (например, при записи, оформлении заказа или подписке).
Прозрачность — при подключении форм и ботов можно добавить чекбокс согласия с политикой конфиденциальности, а клиент всегда имеет право отписаться от рассылки.
Хранение данных — вся информация берется из CRM и учетных систем компании; данные российских клиентов законно хранятся на серверах РФ.
Права клиента — пользователь может запросить, какие именно данные о нем собраны, или попросить их удалить.
Для предпринимателя это означает уверенность: рассылки и коммуникации с клиентами строятся на законных основаниях. А значит, минимизируется риск нарваться на штрафы за спам или некорректное использование данных.
Кому подходит сервис
Сегмент+ особенно эффективен в сферах, где клиенты регулярно пользуются услугами или что-то покупают, а каждое напоминание или персональная акция влияет на решение о покупке.
Салоны красоты и парикмахерские. Сервис напоминает о визитах, предлагает специальные акции для постоянных клиентов и помогает равномерно загружать мастеров.
Медицина и стоматология. Автоматические уведомления о повторных процедурах или анализах, запись через мессенджер, напоминания о визите и запрос отзывов повышают доверие и вовлеченность пациентов.
Ритейл и e-commerce. Здесь Сегмент+ помогает формировать персональные рекомендации, делать кросс-продажи и аккуратно распродавать залежавшиеся товары без агрессивных скидок.
На практике Сегмент+ подойдет любому бизнесу (преимущественно — B2C*), где есть повторные продажи и база от 1000 клиентов. Чем больше данных, тем точнее рекомендации и выше отдача от сервиса.
*B2C (англ. business-to-consumer, бизнес для потребителя)
Выгоды для бизнеса
Главное преимущество Сегмент+ в том, что он систематизирует взаимодействие с клиентами. Бизнес получает не просто рассылки, а целую стратегию возврата и удержания, которую сервис реализует автоматически.
Рост выручки без затрат на рекламу. Сегмент+ работает с вашей актуальной базой, а не с холодной аудиторией.
Меньше потерь клиентов. Те, кто давно не пользовался вашими услугами или не покупал товары, получают персональные предложения и чаще возвращаются.
Увеличение среднего чека. Алгоритмы подсказывают, какие товары или услуги дополняют основные покупки.
Экономия времени сотрудников. Администраторы больше не тратят часы на звонки и подтверждения — этим занимается сервис.
Прозрачная аналитика. Встроенные отчеты показывают, сколько денег принесли кампании, и позволяют оценить эффект сразу в рублях.
Так Сегмент+ помогает бизнесу расти не за счет бесконечного привлечения новых клиентов, а за счет грамотной работы с уже существующими.
Реферальная программа Сегмент+
Сегмент+ не только приносит пользу бизнесу, но и дает возможность зарабатывать тем, кто готов рекомендовать сервис своим знакомым или клиентам.
Как это работает
Вы регистрируетесь в личном кабинете партнера и можете сгенерировать собственную реферальную ссылку. Кроме того, в кабинете доступны и другие форматы: отправка заявки за клиента, QR-коды, готовые промо-материалы.
Делитесь ссылкой или материалами с коллегами, клиентами или через свои соцсети.
Если по вашей рекомендации подключается компания, вы получаете 30% от первого платежа.
Пример: если компания подключилась к тарифу 24 000 ₽ в месяц, ваше вознаграждение составит 7 200 ₽. И это только с одного клиента. Ограничений на количество приглашенных нет — чем больше рекомендаций, тем выше доход.
Выгоды от использования реферальной программы
высокий процент вознаграждения — один из самых больших на рынке;
прозрачная система начислений и удобный личный кабинет;
поддержка и обучающие материалы от Контура;
программа подходит не только агентствам и CRM-специалистам, но и владельцам бизнеса, маркетологам и даже блогерам.
Реферальная программа — это дополнительный источник дохода, который работает параллельно с основным бизнесом.
Результаты клиентов
Когда речь заходит о новых сервисах, владельцы бизнеса в первую очередь интересуются: «А действительно ли это работает на практике?». У Сегмент+ есть кейсы, которые показывают: эффект заметен уже после первых рассылок.
В многопрофильной клинике «СЛ» (Казань) пациенты часто забывали о повторных процедурах. Автоматические напоминания помогли изменить ситуацию. Подтверждено было 93% записей, а дополнительная выручка от всех отправленных кампаний превысила 1,2 млн ₽.
Сеть эстетических клиник решила протестировать сервис на небольшой группе — всего 177 клиентов. Персональные предложения и напоминания сработали настолько эффективно, что 73 человека вернулись, а выручка выросла на 1,7 млн ₽. Потенциал при масштабировании — еще около 3 млн ₽.
Федеральная сеть салонов красоты хотела продвинуть новую услугу, но бюджета на рекламу не было. Сегмент+ выделил целевой сегмент из 8 тысяч клиентов и помог провести персональную кампанию. Результат — 4,7 тысячи визитов и 7,6 млн ₽ выручки всего за 10 дней.
Эти примеры показывают: даже при минимальных тестах бизнес получает ощутимый финансовый результат. А при работе со всей базой эффект только усиливается.
Подведем итоги
Мы разобрались, что люди охотнее возвращаются туда, где чувствуют внимание и заботу. А проявлять эту заботу можно с помощью Сегмент+. Сервис помогает говорить с клиентами на одном языке, напоминать о важном вовремя и отправлять персонализированные предложения.
Платформа делает то, что раньше казалось доступным только крупным компаниям с большими маркетинговыми отделами. Теперь каждый бизнес в сфере услуг может запустить персональные коммуникации и умный возврат клиентов.
