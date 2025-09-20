Контур.Сайн: удобный сервис ЭДО для работы с самозанятыми и физлицами

Юридическая основа

Электронная подпись имеет такую же силу, как у подписи от руки, если соблюдены требования закона. Это закреплено в Федеральном законе № 63-ФЗ «Об электронной подписи» (ст. 6) и Гражданском кодексе РФ (ст. 160).

В Сайне можно использовать три вида подписи:

— ПЭП — простая подпись. Не требуют доплаты и формируется прямо в сервисе.

— НЭП — усиленная неквалифицированная подпись. Ее можно докупить, она создается с помощью криптографических инструментов и за счет этого более надежна, чем ПЭП.

Для признания документов, подписанных ПЭП или НЭП, равнозначными подписанным собственноручной подписью, необходимо заключение соответствующего соглашения между сторонами документооборота.

В Контур.Сайне это условие уже учтено: соглашение включено в оферту сервиса, и пользователи соглашаются с ним автоматически при регистрации.

— КЭП — усиленная квалифицированная подпись, самый надежный вид подписи. Она придает документам юридическую силу без дополнительных условий. Если организации ведут ЭДО, подписывая документы КЭП, юридическая сила таких документов признается автоматически согласно 63-ФЗ. Если у вас есть действующий сертификат КЭП, вы можете использовать его для регистрации и для работы в сервисе.