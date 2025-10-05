Специфика транснациональных корпораций при переходе на налоговый мониторинг

Как работают транснациональные корпорации

Транснациональные корпорации (ТНК) — это крупные коммерческие компании, которые функционируют сразу в нескольких странах. Они владеют обширной международной сетью филиалов и дочерних компаний и получают прибыль за пределами своей страны базирования. У ТНК есть материнская компания со штаб-квартирой в стране базирования и многочисленные филиалы в других государствах.

Штаб-квартира отвечает за стратегию, цели и стандарты, а дочерние компании действуют как отдельные юридические лица на тех территориях, где ведут бизнес. Чаще всего такая модель управления централизована: ключевые решения принимаются в головном офисе.

Как показывает практика, ТНК в большинстве случаев используют в работе учетную систему SAP. Эта система была создана компанией, которая занимается разработкой программного обеспечения для корпораций. SAP — это не один продукт, а целый программный комплекс модулей для разных бизнес-процессов. Компания подключает только те модули, которые нужны ей в работе. Но часто их приходится дорабатывать под свои задачи, а это влечет дополнительные расходы.

Учитывая специфику ведения бизнеса в ТНК, налоговый мониторинг (НМ) внедряется с определенными особенностями. Их можно разделить на три группы: организационные, учетные и внешние.