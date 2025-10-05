Специфика транснациональных корпораций при переходе на налоговый мониторинг

Как работают транснациональные корпорации
Транснациональные корпорации (ТНК) — это крупные коммерческие компании, которые функционируют сразу в нескольких странах. Они владеют обширной международной сетью филиалов и дочерних компаний и получают прибыль за пределами своей страны базирования. У ТНК есть материнская компания со штаб-квартирой в стране базирования и многочисленные филиалы в других государствах.
Штаб-квартира отвечает за стратегию, цели и стандарты, а дочерние компании действуют как отдельные юридические лица на тех территориях, где ведут бизнес. Чаще всего такая модель управления централизована: ключевые решения принимаются в головном офисе.
Как показывает практика, ТНК в большинстве случаев используют в работе учетную систему SAP. Эта система была создана компанией, которая занимается разработкой программного обеспечения для корпораций. SAP — это не один продукт, а целый программный комплекс модулей для разных бизнес-процессов. Компания подключает только те модули, которые нужны ей в работе. Но часто их приходится дорабатывать под свои задачи, а это влечет дополнительные расходы.
Учитывая специфику ведения бизнеса в ТНК, налоговый мониторинг (НМ) внедряется с определенными особенностями. Их можно разделить на три группы: организационные, учетные и внешние.
Особенности ТНК при переходе на налоговый мониторинг
1. Организационные особенности
Организационные особенности связаны со сложной структурой и управлением в ТНК.
Во-первых, это необходимость согласовывать решения и этапы в рамках НМ с зарубежными коллегами в материнской компании. Такие процессы могут затягивать сроки реализации и вносить новые требования к проекту. Контур предусматривает это уже на этапе предпроектного обследования: специалисты планируют реализацию с учетом возможных задержек и готовы вести переговоры на иностранном языке. Это упрощает коммуникацию и помогает двигаться по согласованному плану.
Во-вторых, у ТНК в России часто нет полноценного IT-штата или он ограничен. При этом подготовка к вступлению и сопровождение режима НМ требуют технической экспертизы. Контур берет на себя основную часть задач: проектирование раскрытия, подготовку технического задания и настройку IT-решения. Клиенту предлагается готовое решение, разработанное на опыте внедрения в других компаниях. IT-служба заказчика подключается в основном к задачам интеграции систем, а они занимают в проекте небольшой объем.
2. Учетные особенности
Учетные особенности напрямую связаны с системой SAP, в которой по умолчанию нет модуля российского налогового учета. Поэтому дочерним компаниям в России приходится решать задачу двумя способами: создавать собственные доработки (это дорого) или вести налоговый учет во внешних программах, чаще всего в Excel. Второй вариант проще и выгоднее, поэтому его используют большинство предприятий.
Команда Контур.Налогового мониторинга работает с теми данными, которые есть у компании. Не требуется дорабатывать SAP или менять форматы данных. Раскрытие показателей налоговой отчетности строится на регистрах налогового учета в формате Excel.
Еще одна особенность SAP — отсутствие системы ведения договоров в базовой версии. Это связано с особенностью договорных отношений в европейских странах, где инвойс (счет-фактура) и договор выполняют разные функции. Счет-фактура для европейских стран — это документ, который подтверждает факт продажи и содержит информацию о товаре (услуге), стоимости и реквизитах сторон. Для европейских стран зачастую достаточно только инвойса. У Контура есть готовое решение, которое включает, в том числе, необходимую разметку договоров.
3. Внешние обстоятельства
Последняя особенность — внешние обстоятельства. Ситуация в мире привела к необходимости перехода с иностранного ПО на отечественные решения.
Команда сервиса Контур.Налоговый мониторинг может заранее рассказать, какие требования налогового мониторинга нужно учесть при переходе на отечественную учетную систему. Если компания уже работает в режиме мониторинга с учетной системой SAP, Контур подскажет, какие наработки можно использовать для комфортной миграции на российское ПО.
