Акция ОК Ветром сдуло 04.10 Мобильная
🔴 Вебинар: Аналитик 1С: как бухгалтеру уйти из рутины в IT и увеличить доход в 2 раза →
Контур
Налоговый мониторинг
Специфика транснациональных корпораций при переходе на налоговый мониторинг

Специфика транснациональных корпораций при переходе на налоговый мониторинг

Транснациональные корпорации (ТНК) при переходе на налоговый мониторинг сталкиваются с различными нюансами — от сложной структуры управления до особенностей учета в SAP. Эксперт сервиса Контур.Налоговый мониторинг Инна Буланык рассказывает, как Контур помогает ТНК учесть все ключевые моменты внедрения налогового мониторинга.

Как работают транснациональные корпорации

Транснациональные корпорации (ТНК) — это крупные коммерческие компании, которые функционируют сразу в нескольких странах. Они владеют обширной международной сетью филиалов и дочерних компаний и получают прибыль за пределами своей страны базирования. У ТНК есть материнская компания со штаб-квартирой в стране базирования и многочисленные филиалы в других государствах.

Штаб-квартира отвечает за стратегию, цели и стандарты, а дочерние компании действуют как отдельные юридические лица на тех территориях, где ведут бизнес. Чаще всего такая модель управления централизована: ключевые решения принимаются в головном офисе.

Как показывает практика, ТНК в большинстве случаев используют в работе учетную систему SAP. Эта система была создана компанией, которая занимается разработкой программного обеспечения для корпораций. SAP — это не один продукт, а целый программный комплекс модулей для разных бизнес-процессов. Компания подключает только те модули, которые нужны ей в работе. Но часто их приходится дорабатывать под свои задачи, а это влечет дополнительные расходы. 

Учитывая специфику ведения бизнеса в ТНК, налоговый мониторинг (НМ) внедряется с определенными особенностями. Их можно разделить на три группы: организационные, учетные и внешние.

Особенности ТНК при переходе на налоговый мониторинг 

1. Организационные особенности

Организационные особенности связаны со сложной структурой и управлением в ТНК.

Во-первых, это необходимость согласовывать решения и этапы в рамках НМ с зарубежными коллегами в материнской компании. Такие процессы могут затягивать сроки реализации и вносить новые требования к проекту. Контур предусматривает это уже на этапе предпроектного обследования: специалисты планируют реализацию с учетом возможных задержек и готовы вести переговоры на иностранном языке. Это упрощает коммуникацию и помогает двигаться по согласованному плану.

Во-вторых, у ТНК в России часто нет полноценного IT-штата или он ограничен. При этом подготовка к вступлению и сопровождение режима НМ требуют технической экспертизы. Контур берет на себя основную часть задач: проектирование раскрытия, подготовку технического задания и настройку IT-решения. Клиенту предлагается готовое решение, разработанное на опыте внедрения в других компаниях. IT-служба заказчика подключается в основном к задачам интеграции систем, а они занимают в проекте небольшой объем.

2. Учетные особенности

Учетные особенности напрямую связаны с системой SAP, в которой по умолчанию нет модуля российского налогового учета. Поэтому дочерним компаниям в России приходится решать задачу двумя способами: создавать собственные доработки (это дорого) или вести налоговый учет во внешних программах, чаще всего в Excel. Второй вариант проще и выгоднее, поэтому его используют большинство предприятий.

Команда Контур.Налогового мониторинга работает с теми данными, которые есть у компании. Не требуется дорабатывать SAP или менять форматы данных. Раскрытие показателей налоговой отчетности строится на регистрах налогового учета в формате Excel.

Еще одна особенность SAP — отсутствие системы ведения договоров в базовой версии. Это связано с особенностью договорных отношений в европейских странах, где инвойс (счет-фактура) и договор выполняют разные функции. Счет-фактура для европейских стран — это документ, который подтверждает факт продажи и содержит информацию о товаре (услуге), стоимости и реквизитах сторон. Для европейских стран зачастую достаточно только инвойса. У Контура есть готовое решение, которое включает, в том числе, необходимую разметку договоров.

3. Внешние обстоятельства

Последняя особенность — внешние обстоятельства. Ситуация в мире привела к необходимости перехода с иностранного ПО на отечественные решения.

Команда сервиса Контур.Налоговый мониторинг может заранее рассказать, какие требования налогового мониторинга нужно учесть при переходе на отечественную учетную систему. Если компания уже работает в режиме мониторинга с учетной системой SAP, Контур подскажет, какие наработки можно использовать для комфортной миграции на российское ПО.

Реклама, АО «ПФ «СКБ Контур», ОГРН 1026605606620, erid: 2W5zFJ2tuqi, 16+

Информации об авторе

Контур

Контур

Экосистема для бизнеса

4 884 подписчика147 постов

Начать дискуссию

Главная Тарифы