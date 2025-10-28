7 частых ошибок предпринимателей в отчетности и как их решает Контур.Эльба

Кратко о главном:
Ошибки в отчетности — не редкость. Даже опытные предприниматели допускают неточности в формах, сроках и показателях, что приводит к штрафам и блокировкам счетов.
Среди частых нарушений — неправильные периоды в 6-НДФЛ, устаревшие формы, неверные разделы декларации по УСН, подача НДС на бумаге, учет доходов по кварталам, а не нарастающим итогом, неверный объект налогообложения и некорректное заполнение 6-НДФЛ.
Контур.Эльба обновляет формы, помогает заполнять декларации, напоминает о сроках и формирует платежки автоматически.
Эльба сообщает, что 98% сданных отчетов ФНС принимает без уточнений.
Ошибка 1. В 6-НДФЛ отразили доходы другого отчетного периода
Ошибка возникает, когда заработную плату или вознаграждение по договору ГПХ выплачивают в следующем квартале, а не в том, когда было начисление.
Например, заработную плату сотрудникам ООО «Альянс» за вторую половину марта начислили 31 марта. Зарплату выплатили в начале апреля, но отразили в 6-НДФЛ I квартала. Это считается нарушением: сумма должна включаться в строку 120 расчета за полугодие. Налог, который с нее удержали, также отражается в расчете за полугодие.
Допустить ошибку можно не только в отчетном, но и в налоговом периоде — например, если зарплату за вторую половину декабря выплачивают работникам уже в следующем году. Нередко выплату включают в 6-НДФЛ за прошлый год, но это неверно. Если заработную плату выдали сотрудникам в январе, то и отражать ее нужно в 6-НДФЛ за I квартал.
Ошибка 2. Отчетность сдали по неактуальной форме
Формы отчетов и порядок их заполнения меняются регулярно. В 2025 году изменения затронули формы декларации по УСН, налогу на прибыль и НДС. Если подать отчет по старой форме, налоговая его не примет.
Эта проблема чаще всего возникает, если предприниматель привык распечатывать бланк и заполнять его вручную или в течение долгого времени не обновлял учетную систему.
Ошибка 3. В декларации по УСН заполнили не те разделы
То, какие разделы декларации нужно заполнять, зависит от объекта налогообложения предпринимателя. Так, при работе на УСН «Доходы» заполняют разделы 1.1 и 2.1.1, а на УСН «Доходы минус расходы» — разделы 1.2 и 2.2.
Если в декларации заполнены неверные разделы или нет какого-то из них, документ придется корректировать и подавать повторно.
Ошибка 4. Декларацию по НДС сдали на бумаге
Декларацию по НДС подают только в электронном виде по ТКС через оператора ЭДО. Если сдать декларацию на бумажном носителе, она будет считаться непредставленной.
Последствия могут быть серьезными:
Штраф в размере 5% от неуплаченной в установленный срок суммы налога за каждый месяц просрочки, но не более 30% такой суммы и не менее 1000 руб. (ст. 119 НК).
Через 20 дней после крайнего срока представления декларации налоговая вправе приостановить операции по счетам компании (п. 3 ст. 76 НК).
Ошибка 5. Доходы и расходы отразили отдельно за каждый квартал
Следующая распространенная ошибка — в декларации по УСН доходы и расходы вносят отдельно за каждый квартал. Это приводит к искажению налоговой базы, и рассчитать налог правильно не получается.
Показатели нужно вносить нарастанием с начала отчетного года — за первый квартал, полугодие, 9 месяцев и год. Рассмотрим на примере.
Ольга — индивидуальный предприниматель, занимается изготовлением украшений. За 2024 год ее доходы составили 5,3 млн руб., а расходы — 2,4 млн руб. Поквартально расходы выглядят следующим образом:
Квартал
Доходы
Расходы
Разница
I
1,2 млн руб.
0,4 млн руб.
0,8 млн руб.
II
1,7 млн руб.
0,5 млн руб.
1,2 млн руб.
III
0,8 млн руб.
0,8 млн руб.
0 млн руб.
IV
1,6 млн руб.
0,7 млн руб.
0,9 млн руб.
Чтобы посчитать доходы Ольги нарастающим итогом за квартал, складываем прошлые и текущий кварталы. Например, в I квартале ее доход составил 1,2 млн руб., за I полугодие — уже 2,9 млн руб. Нарастающим итогом доходы Ольги выглядят так:
Период
Доходы
Расходы
Налоговая база
I квартал
1,2 млн руб.
0,4 млн руб.
0,8 млн руб.
I полугодие
2,9 млн руб.
0,9 млн руб.
2 млн руб.
9 месяцев
3,7 млн руб.
1,7 млн руб.
2 млн руб.
год
5,3 млн руб.
2,4 млн руб.
2,9 млн руб.
Напоминаем: учесть расходы в налоговой отчетности возможно, только если они оплачены и подтверждены документально. Если счета, акта, УПД, договора или других подтверждающих документов нет, учесть расходы не получится.
Ошибка 6. Указали неправильный объект налогообложения
Эта ошибка также характерна для предпринимателей на УСН. Например, в уведомлении ИП заявил объект «доходы, уменьшенные на величину расходов», а декларацию подал с объектом «доходы».
Неверное указание объекта налогообложения ожидаемо вызовет вопросы со стороны ФНС. Налоговики расценивают это как желание изменить вид упрощенки в середине года и считают такое изменение нарушением. За него грозят доначисления и штрафы.
Обратите внимание: менять объект налогообложения в середине года нельзя. Это можно сделать только с 1 января следующего года, предварительно подав уведомление в налоговую до 31 декабря текущего года.
Сервис Контур.Эльба поможет заполнить декларацию по УСН. Вам останется только перепроверить данные и отправить ее в налоговую прямо из Эльбы. А еще сервис подготовит платежки на налоги и взносы, чтобы по максимуму освободить от рутины.
Ошибка 7. 6-НДФЛ заполнили не нарастающим итогом
И снова про нарастающий итог, только на этот раз в форме 6-НДФЛ. Данные в этот отчет вносят нарастанием с начала года, кроме строк 021–026, 031–036, 091–096 — они касаются лишь последнего квартала.
Но иногда при заполнении формы за полугодие и в последующие периоды все показатели расчета заполняют только за последний квартал. Такая ошибка приводит к занижению налога и считается грубым нарушением.
Как Контур.Эльба помогает с отчетностью
Контур.Эльба — сервис онлайн-бухгалтерии для малого бизнеса, который входит в экосистему для бизнеса Контур. Эльба помогает ИП и ООО на УСН и патенте самостоятельно справляться с расчетом налогов, кадровым учетом и отчетностью. Сервис не просто упрощает работу и освобождает от рутины, а берет большинство задач на себя.
По данным Эльбы, 98% сданных отчетов в сервисе, ФНС и другие госорганы принимают без нареканий и уточняющих вопросов. Помимо отчетов Контур.Эльба возьмет на себя:
Автоматизацию отчетности. Добавьте поступления и списания, а Контур.Эльба поможет заполнить отчеты и посчитать налоги. Сервис работает с совмещением спецрежимов: учтет поступления в нужном налоге — патент, УСН «Доходы» или УСН «Доходы минус расходы».
Контроль баланса ЕНС. С Эльбой пользователь видит, сколько денег осталось на ЕНС и как налоговая ими распорядилась.
Расчет и уменьшение налогов. При каждой уплате сервис напомнит о возможности уменьшить налог на взносы.
Работу с первичкой. При подготовке документов можно пользоваться готовыми шаблонами и отправлять документы прямо из Эльбы. Также сервис предварительно заполнит документы к назначенной дате, останется только отправить.
Кадровый учет. Отчетность за сотрудников, платежки на зарплаты и электронные трудовые книжки — все это Контур.Контур.Эльба тоже возьмет на себя.
Интеграция с банками позволяет загружать все операции автоматически — достаточно добавить один или несколько расчетных счетов. Еще у Эльбы есть связь с онлайн-кассами — после закрытия смены в кассе поступления будут в сервисе уже через пару минут. А также интеграция с Диадоком — вам не понадобятся сторонние сервисы, чтобы выставить счет.
У онлайн-сервиса отзывчивая поддержка, которая работает 24/7. Если возникнут вопросы, ответ можно получить в мессенджерах, по электронной почте и в социальных сетях. Быстрее разобраться в работе сервиса также помогут подсказки. А чтобы вы не пропустили срок уплаты налогов и сдачи отчетности, сервис пришлет напоминания — письмо и СМС-сообщение.
Попробуйте Эльбу: просто заполните форму и начните работать по-новому — без рутины.
Контур.Эльба подойдет и продавцам маркетплейсов
Сервис учтет доход с популярных маркетплейсов: он самостоятельно запрашивает суммы реализованного товара и считает по ним налог.
Особенность заключается в том, что для правильного расчета налога при работе с маркетплейсами учитывается не только сумма, которая переводится продавцу, но и комиссия площадки. Чтобы избежать исправлений, сервис запрашивает полные суммы реализации из отчетов маркетплейсов.
Раньше добавлять доходы от маркетплейсов приходилось вручную, но теперь для продавцов Ozon и Wildberries все происходит автоматически. От селлера требуется только пополнить баланс ЕНС, подписать отчетность и отправить ее в налоговую через Эльбу.
Интеграции с маркетплейсами доступна для ИП на УСН «Доходы».
