7 частых ошибок предпринимателей в отчетности и как их решает Контур.Эльба

Ошибка 1. В 6-НДФЛ отразили доходы другого отчетного периода

Ошибка возникает, когда заработную плату или вознаграждение по договору ГПХ выплачивают в следующем квартале, а не в том, когда было начисление.

Например, заработную плату сотрудникам ООО «Альянс» за вторую половину марта начислили 31 марта. Зарплату выплатили в начале апреля, но отразили в 6-НДФЛ I квартала. Это считается нарушением: сумма должна включаться в строку 120 расчета за полугодие. Налог, который с нее удержали, также отражается в расчете за полугодие.

Допустить ошибку можно не только в отчетном, но и в налоговом периоде — например, если зарплату за вторую половину декабря выплачивают работникам уже в следующем году. Нередко выплату включают в 6-НДФЛ за прошлый год, но это неверно. Если заработную плату выдали сотрудникам в январе, то и отражать ее нужно в 6-НДФЛ за I квартал.