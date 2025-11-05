Как ускорить обработку ветеринарных сопроводительных документов вместе с Контур.Меркурий

Что такое ветеринарные сопроводительные документы и как устроена работа в системе «Меркурий»

Ветеринарные сопроводительные документы (ВСД) — это электронные документы, которые подтверждают безопасность и легальность происхождения поднадзорной продукции животного происхождения. Без них нельзя перевозить, реализовывать или использовать такую продукцию в производстве.

ВСД нужен при производстве, переработке или фасовке поднадзорных товаров, их транспортировке, реализации в торговые сети или розницу, при возврате и списании продукции.

ВСД оформляют в федеральной государственной информационной системе (ФГИС) «Меркурий».

У участников оборота могут быть разные роли: