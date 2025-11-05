Как ускорить обработку ветеринарных сопроводительных документов вместе с Контур.Меркурий

Кратко о главном:
Работа с ветеринарными сопроводительными документами обязательна для всех, кто производит, перевозит, хранит или продает поднадзорную продукцию.
Без оформленного ВСД партия не может попасть в оборот, а ошибки в оформлении ведут к задержкам, аннулированию документов и штрафам.
Основные сложности вызывает ручная обработка большого объема документов в государственной системе «Меркурий». Чем больше поставок, тем выше риск ошибок и дублирования действий.
Автоматизация через Контур.Меркурий снижает нагрузку на операторов и ускоряет обработку ВСД.
Что такое ветеринарные сопроводительные документы и как устроена работа в системе «Меркурий»
Ветеринарные сопроводительные документы (ВСД) — это электронные документы, которые подтверждают безопасность и легальность происхождения поднадзорной продукции животного происхождения. Без них нельзя перевозить, реализовывать или использовать такую продукцию в производстве.
ВСД нужен при производстве, переработке или фасовке поднадзорных товаров, их транспортировке, реализации в торговые сети или розницу, при возврате и списании продукции.
ВСД оформляют в федеральной государственной информационной системе (ФГИС) «Меркурий».
У участников оборота могут быть разные роли:
Хозяйствующий субъект — организация или ИП, зарегистрированные в «Меркурии».
Уполномоченное лицо — сотрудник, который оформляет и гасит (подтверждает прием на другой площадке) ВСД от имени компании на продукцию с низким риском.
Аттестованный специалист — отвечает за оформление ВСД на продукцию низкого и среднего уровня риска.
Госветврач — контролирует оформление документов и подтверждает операции с продукцией низкого, среднего и высокого риска.
Регистрация и доступ к ГИС «Меркурий»
Работать с ветеринарными сопроводительными документами можно только после регистрации во ФГИС «Меркурий». Подключиться к ней можно:
Через «Цербер» — специальная компонента ФГИС. Можно зарегистрироваться онлайн с помощью сертификата КЭП. Доступ выдают без личного визита в Россельхознадзор.
Через территориальное управление Россельхознадзора. Заявление направляют лично, почтой или в электронном виде. К нему прилагают учредительные документы и сведения о площадках.
После проверки данных Россельхознадзор присылает логин и пароль для входа в систему. При первом входе пароль нужно сменить, а затем зарегистрировать сотрудников, которые будут работать с ВСД.
Минимум одно уполномоченное лицо должно быть закреплено за хозяйствующим субъектом. В крупных компаниях добавляют операторов, которые оформляют документы, и администраторов, управляющих доступами. Если предприятие работает с продукцией среднего или высокого риска, требуется аттестованный специалист или госветврач.
Каждое место деятельности (склад, цех, магазин) должно быть зарегистрировано как площадка. Для работы в «Меркурии» площадку нужно:
зарегистрировать при создании новой точки;
подтвердить, если площадка уже есть в системе;
прикрепить, если используется площадка контрагента.
Ежедневная работа во ФГИС «Меркурий» и типичные ошибки
После регистрации хозяйствующий субъект отражает все операции с поднадзорной продукцией во ФГИС. Основные задачи пользователей — своевременно оформлять и гасить ВСД, вести учет остатков и корректно отражать движение продукции.
Основные операции такие:
Оформление транспортных ВСД. Нужно при каждой отгрузке продукции. Документ создает отправитель, он указывает получателя, площадку, продукцию, количество и срок годности.
Гашение ВСД. Получатель подтверждает факт приема. Если данные совпадают, документ автоматически закрывается.
Оформление производственных ВСД. Требуется при переработке сырья в готовую продукцию. Важно соблюдать весовой баланс и указать правильные единицы измерения.
Инвентаризация остатков. Это периодическая сверка данных в системе с фактическими остатками на складе. С ее помощью компания или ИП выявляют расхождения и корректируют учет.
Даже опытные пользователи «Меркурия» сталкиваются с типичными ошибками, которые замедляют работу и требуют повторного оформления документов, например:
Несоответствие данных, когда прием и отгрузка указаны с разными весами или партиями.
Истек срок годности продукции, и система не позволяет оформить или погасить ВСД.
Неверные единицы измерения, то есть ошибка при пересчете из килограммов в литры или штуки.
Пропущенные операции, в том числе неоформленные или непогашенные документы, из-за чего блокируются новые действия.
Ошибки при производстве, например неправильные пропорции сырья и готового продукта.
Ошибки приводят к задержкам при поставках, блокировке ВСД и необходимости повторного оформления. При систематических нарушениях Россельхознадзор может временно ограничить доступ к работе в системе.
Как Контур.Меркурий помогает ускорить обработку документов
Сервис Контур.Меркурий автоматизирует оформление и гашение ветеринарных сопроводительных документов, снижает количество ошибок и ускоряет работу с большими объемами данных. Он особенно полезен предприятиям, где ежедневно создаются десятки или сотни ВСД. Разберем основные возможности сервиса.
Автоматизация оформления и гашения
Контур.Меркурий позволяет обрабатывать документы без участия оператора. Автогашение подтверждает получение продукции автоматически — даже при ночных или ранних отгрузках, когда сотрудники не на смене.
С помощью функции автооформления можно создавать документы на основе шаблонов и ранее введенных данных. Сервис сам подставляет реквизиты, наименования и объемы. Массовая обработка помогает быстро оформить или погасить сотни ВСД одновременно, причем не придется открывать каждый документ отдельно.
Минимизация ошибок
Перед гашением сервис проверяет срок годности продукции, весовой баланс и соответствие данных между отправителем и получателем. При обнаружении несоответствий они подсвечиваются, поэтому ошибку можно быстро исправить.
Работа с остатками и производством
Сервис упрощает ведение учета остатков. При инвентаризации можно корректировать данные группами и видеть расхождения в интерфейсе. Единицы измерения пересчитываются автоматически, например из килограммов в штуки или литры.
При оформлении производственных документов система подбирает партии по заданным правилам — это минимизирует ошибки при переработке или отгрузке продукции.
Контроль и безопасность
Контур.Меркурий поддерживает гибкое распределение ролей и прав: можно ограничить доступ операторов и выделить администратора для управления пользователями.
Для контроля предусмотрены отчеты по партиям, остаткам и действиям сотрудников. Все обновления — автоматические, они соответствуют требованиям Россельхознадзора. Пользователям не нужно следить за изменениями правил вручную.
Контур.Меркурий автоматизирует работу с ветеринарными сопроводительными документами: массово оформляйте и гасите ВСД в несколько кликов или без участия оператора. Сервис подходит для производственных предприятий, складов и торговых сетей с любыми объемами документооборота. Отправьте заявку — консультант свяжется с вами, предложит на выбор подходящие тарифы.
Решения для разного бизнеса
Контур.Меркурий подходит для предприятий любого масштаба — от небольших производственных цехов до крупных дистрибьюторов и торговых сетей. Сервис адаптируется под особенности процессов и объемы документооборота.
Производственные предприятия. На производствах важно точно отражать переработку сырья и выпуск готовой продукции. Контур.Меркурий автоматизирует оформление производственных ВСД, помогает контролировать сроки годности и поддерживать корректный весовой баланс.
Оптовая торговля и распределительные центры. Компании с большим объемом отгрузок оценят функции автогашения и автооформления, которые ускоряют работу в разы. Подбор партий и резервирование упростят сборку заказов.
Торговые сети. Сервис помогает автоматизировать отгрузки из распределительных центров, оформить возвраты и пересчитать продукцию в потребительской упаковке. Это упрощает документооборот между магазинами, складами и поставщиками, снижает нагрузку на операторов при ежедневных приемках.
Розница и предприятия общепита. Небольшие магазины, кафе и рестораны могут работать с ВСД напрямую через систему Контур.Маркет. В ней оформление и гашение документов объединено в одном интерфейсе (заходить в систему «Меркурий» не нужно). Это удобно для малого бизнеса, где важна скорость и простота работы.
Сервис Контур.Меркурий позволяет автоматизировать работу с ФГИС «Меркурий». Все этапы подключения проходят онлайн, при необходимости специалисты помогают с настройкой. Контур.Меркурий можно адаптировать под структуру вашей компании и особенности рабочих процессов.
Часто задаваемые вопросы
Кому нужна регистрация в «Меркурии»?
Всем, кто производит, перевозит, хранит или продает поднадзорную продукцию. Без регистрации нельзя оформлять и гасить ветеринарные сопроводительные документы.
Сколько времени занимает подключение к «Меркурию»?
При регистрации через оператора ВетИС доступ выдают сразу. Через территориальное управление Россельхознадзора процедура может занять до 5 рабочих дней (со дня получения заявления).
Можно ли работать без собственной площадки?
Нет, оформление ВСД возможно только между зарегистрированными площадками. Если своей площадки нет, можно временно прикрепиться к площадке контрагента.
Что делать при ошибках в ВСД?
Ошибку можно исправить до гашения документа. Нельзя аннулировать транспортные ВСД, которые уже погашены. Если ошибка обнаружена после гашения, нужно вернуть продукцию: оформить новый транспортный ВСД в адрес поставщика и дождаться, когда он его погасит. После этого поставщик создает корректный документ, а получатель его гасит.
Как автоматизировать работу?
Сервис Контур.Меркурий поддерживает автооформление и автогашение документов, интеграцию с учетными программами и массовую обработку. Так вы сможете работать без ручного ввода и ускорить процесс в несколько раз.
Реклама, АО «ПФ «СКБ Контур», ОГРН 1026605606620, erid: 2W5zFHML8X2
