Как компаниям проводить сделки с недвижимостью по новым правилам

Подача электронных документов на госрегистрацию сделок с недвижимостью

С 1 марта 2025 года сделки с недвижимостью перешли в цифровой формат для юридических лиц. Компании должны подавать в Росреестр электронные документы, заявления и подписывать их электронной подписью (ЭП). Основные изменения внесены законом от 26.12.2024 № 487-ФЗ.

Подача бумажных документов по-прежнему действует в некоторых ситуациях:

1. Стороной сделки выступает физическое лицо.

Исключение — договоры долевого участия (ДДУ), например, когда организация-застройщик продает квартиру гражданину.

Примечание: госрегистрация ДДУ возможна только в электронной форме. Подписанные «живыми» подписями сторон скан-копии договоров между застройщиками и дольщиками не относятся к электронным договорам.

2. Юридическое лицо зарегистрировано в форме ТСЖ, ЖСК, КФХ, гаражного или жилищного кооператива, садоводческого или огородного товарищества.

До 1 января 2026 года организации могут пользоваться бумажными версиями документов. После отсрочки потребуется перейти на электронный формат.

3. На сайте Росреестра временно недоступна подача документов онлайн.

Например, на сайте проходят регламентные работы или произошел технический сбой, а также по другим причинам, которые объективно препятствуют направлению электронных документов.