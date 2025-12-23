Как компаниям проводить сделки с недвижимостью по новым правилам

Подача электронных документов на госрегистрацию сделок с недвижимостью
С 1 марта 2025 года сделки с недвижимостью перешли в цифровой формат для юридических лиц. Компании должны подавать в Росреестр электронные документы, заявления и подписывать их электронной подписью (ЭП). Основные изменения внесены законом от 26.12.2024 № 487-ФЗ.
Подача бумажных документов по-прежнему действует в некоторых ситуациях:
1. Стороной сделки выступает физическое лицо.
Исключение — договоры долевого участия (ДДУ), например, когда организация-застройщик продает квартиру гражданину.
Примечание: госрегистрация ДДУ возможна только в электронной форме. Подписанные «живыми» подписями сторон скан-копии договоров между застройщиками и дольщиками не относятся к электронным договорам.
2. Юридическое лицо зарегистрировано в форме ТСЖ, ЖСК, КФХ, гаражного или жилищного кооператива, садоводческого или огородного товарищества.
До 1 января 2026 года организации могут пользоваться бумажными версиями документов. После отсрочки потребуется перейти на электронный формат.
3. На сайте Росреестра временно недоступна подача документов онлайн.
Например, на сайте проходят регламентные работы или произошел технический сбой, а также по другим причинам, которые объективно препятствуют направлению электронных документов.
Регистрация права на земельные участки
Закон № 487 в том числе вносит изменения в ст. 26 закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ. Нововведения направлены на уменьшение количества споров, предметом которых выступают земельные участки и путаница во владении ими.
Частые причины конфликтных ситуаций:
Продавец заявляет об одних границах участках, а по факту они оказываются меньше. Покупателю приходится искать справедливость в суде или через бюрократические трудности пытаться зарегистрировать земельный участок в правильных границах — а это дополнительные финансовые расходы.
После покупки недвижимости начинаются споры с соседями о захвате земли — причем претензии могут быть как с одной стороны, так и с другой.
Объект построен на участке, границы которого находятся на чужой территории, или участок изначально не был предназначен под строительство.
Госорганы и муниципалитеты могут неправильно распоряжаться земельными участками, у которых не зафиксированы официальные границы. Это приводит к нарушению прав граждан и организаций.
С 1 марта 2025 года Росреестр не рассматривает документы на регистрацию права, если отсутствует межевание земельного участка. Ведомству важно знать местоположение границ участка — без них оформить переход права собственности не получится. А если сведения включены в ЕГРН — это означает, что цена соответствует предмету договора, у покупателя не возникнет сомнений по поводу ее актуальности.
Посмотреть границы земельного участка (проводилось ли межевание вообще) можно этими способами:
Заказать выписку из ЕГРН — на официальном сайте, через МФЦ или «Госуслуги». В зависимости от выбранного способа готовый отчет придет заявителю по адресу электронной почты или в ЛК на «Госуслугах».
Проверить границы земельного участка по кадастровой карте. Портал доступен всем желающим лицам и не взимает плату за проверку. Найти участок можно по кадастровому номеру или адресу.
Рекомендация. Росреестр откажет в учетно-регистрационных действиях, если в ЕГРН отсутствуют сведения о границах земельного участка. Перед продажей объекта недвижимости необходимо провести межевание. Компаниям следует обратить на это внимание своих клиентов, чтобы у них в дальнейшем не возникло проблем с покупателями.
Обязанность застройщиков по регистрации первичного права собственности в электронном виде
С 1 марта 2025 года застройщики должны направить документы в Росреестр на регистрацию права собственности дольщика (по договору ДДУ). На это им отводится не более 30 дней после подписания акта приемки.
Для сравнения: раньше сами дольщики обязаны были регистрировать первичное право собственности на недвижимость по договору ДДУ. Как отметили выше, сейчас эта обязанность перешла на застройщиков и касается всех частей многоквартирного дома (квартир, машиномест, кладовок).
ИЖС с применением счетов эскроу
При строительстве многоквартирных домов использование эскроу-счетов — это распространенная практика (закон от 22.07.2024 № 186-ФЗ). В частном строительстве также стали применять этот способ оплаты.
Выбор оплаты через счет эскроу при ИЖС — это право, а не обязанность заказчика. Но использовать эскроу-счет нужно обязательно, если строительство по договору подряда оплачивается из материнского капитала.
Как работает эскроу-счет. Его используют при покупке строящегося жилья. Покупатель выступает в роли заказчика, а застройщик — продавец. Деньги замораживаются на специальном банковском счете. Продавец получает оплату после исполнения обязательств по договору.
В сегменте ИЖС стороны могут выбирать и другие варианты оплаты — аккредитив или резервирование ячейки в банке. В некоторых ситуациях продавец и покупатель выбирают нотариальный депозит или передают деньги под расписку.
Последствия неиспользования земельного участка
Владельцы земельных участков должны использовать их строго по целевому назначению (закон от 08.08.2024 № 307-ФЗ). Если не приступить к использованию участка в течение трех лет, то можно потерять право собственности.
При ИЖС заброшенность участка определяется по конкретным признакам:
Хозяин не приступил к строительству — участок зарос древесной порослью, не залит фундамент. Участок куплен под ИЖС, но дом так и не начали строить.
На участке есть постройки, но они разрушены — выбиты стекла, поломана кровля, провалены стены и т. д.
Участок не должен долго простаивать и иметь признаки неначавшегося строительства. Неиспользование целевого участка влечет штрафы по ст. 8.8 КоАП. Контролирующие органы могут выявить признаки заброшенности и вынести хозяину предписание — исправить ситуацию в течение полугода. А если владелец проигнорирует требование, то Росреестр вправе лишить права собственности на земельный участок.
Самозапрет на выдачу кредитов
Самозапрет — это добровольная защита от мошенников. Если паспортные данные попадут в руки злоумышленников, оформить кредит на гражданина они не смогут.
Банки и другие финансовые учреждения обязаны отказать человеку в выдаче кредита, если у него установлен самозапрет. Защитный механизм действует на онлайн-заявки и при посещении офисов банков, МФО, кредитных организаций.
Рекомендация. Информируйте клиентов о возможности оформить самозапрет. Многие не знают, что его можно установить бесплатно и отменить при необходимости. Напоминайте проверять наличие самозапрета — некоторые люди сами его устанавливают, а через время забывают об этом.
Стандарты отделочных работ
Минстрой установил базовые требования к отделке помещений в рамках долевого строительства (приказ от 19.02.2025 № 91/пр).
С 1 марта 2025 года застройщики получили право выполнять отделочные работы по собственным стандартам, но они не должны быть ниже официальных требований. Если застройщик использует свой стандарт, то его нужно включить в договор ДДУ.
Застройщик должен дать гарантию на результаты отделочных работ. Срок гарантии установлен Правительством — не менее одного года. Дольщик вправе взыскать до 3% от стоимости объекта, если обнаружит дефекты в отделке, работе санузла, установке окон или дверей.
Главное
С 1 марта 2025 года стартовал новый этап в сделках с недвижимостью. О них должны знать дольщики, застройщики, участники ИЖС, владельцы земельных участков.
Организации подают документы в Росреестр в электронном виде. Бумажный формат сохраняется для некоторых случаев: одна из сторон сделки — физлицо, организация зарегистрирована в форме ТСЖ, ЖСК и т. д., на сайте Росреестра временно не доступна подача документов онлайн.
Застройщики регистрируют первичное право собственности на дольщика. Срок — 30 дней после оформления акта приемки.
Надзорные органы следят за целевым использованием земельных участков. Хозяина могут оштрафовать или лишить права собственности, если участок простаивает, заброшен или не устранены разрушения.
В ИЖС можно использовать эскроу-счета для безопасной оплаты застройщику. Счет эскроу обязателен при строительстве многоквартирных объектов и при оплате за счет маткапитала.
Граждане могут устанавливать самозапрет на выдачу кредитов — это защита от кредитного мошенничества.
Застройщики вправе применять собственные стандарты отделки. В этом случае стандарт нужно включить в договор ДДУ.
