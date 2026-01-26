8101 ОК МП моб
Гостиничный бизнес на автопилоте: что может Контур.Отель

В работе любого отеля — и крупного гостиничного комплекса, и небольшого гостевого дома — задействовано множество бизнес-процессов. Оправдать ожидания гостей, ускорить решение регулярных задач и сократить затраты помогает автоматизация. Рассказываем, как цифровые решения делают гостиничный бизнес эффективнее и какие возможности предлагает сервис Контур.Отель.

Коротко о главном:

  • Технологии в гостиничном бизнесе улучшают качество сервиса и внутренние процессы, помогают быстро реагировать на изменения и сокращать расходы.

  • Специальные программные продукты позволяют оптимизировать ключевые процессы — бронирование номеров и заселение гостей, управление тарифами и персоналом, расчет турналога.

  • Контур предлагает эффективное решение для автоматизации работы отеля — сервис Контур.Отель. Он проверяет гостей, распознает сканы паспортов и позволяет увеличить загрузку объекта за счет интеграции с крупными площадками бронирования.

Что нужно знать об автоматизации гостиничного бизнеса

Для управления объектами размещения гостиницы внедряют специальные программные продукты — Property Management System (PMS). Такие программы оптимизируют и упрощают рабочие процессы — от бронирования и заселения гостей до управления персоналом.

PMS оптимизирует:

  • бронирование и управление номерным фондом;

  • заселение и выезд гостей;

  • управление персоналом;

  • настройку тарифов;

  • регистрацию гостей в МВД;

  • финансовый и операционный контроль;

  • расчет турналога;

  • коммуникацию с гостями.

Системы автоматизации не просто сокращают время на выполнение регулярных задач. Они меняют подход к управлению отелями, помогают сконцентрироваться на стратегическом развитии, повысить заполняемость отеля и увеличить доход.

Преимущества автоматизации гостиничного бизнеса

  • Повышение качества и скорости обслуживания гостей. Автоматизация ускоряет процессы заселения и выселения (без очередей на стойке регистрации), позволяет заказывать услуги онлайн и упрощает расчеты. Анализ данных о гостях дает возможность персонализировать сервис, а за счет освободившегося времени персонал может уделить больше внимания заботе о гостях.

  • Сокращение количества ошибок. Платформы автоматически обрабатывают данные, снижая вероятность ошибок. С их помощью удается избежать двойного бронирования номеров, опечаток при оформлении документации, выставления некорректного счета.

  • Повышение эффективности управления персоналом. Сервисы автоматизации назначают текущую или полную уборку номеров, показывают в отчетах состояние номерного фонда. Это обеспечивает слаженную работу всего персонала и помогает отслеживать нагрузку.

  • Доступ к аналитике. Программы автоматизации анализируют большой объем информации. Это позволяет своевременно выявлять проблемы и принимать обоснованные решения.

  • Улучшение коммуникации с гостями. С помощью автоматизации можно настроить отправку уведомлений в СМС-сообщениях или по электронной почте после бронирования, консультации через чат-бот автоматический запрос отзыва после выселения. 

  • Минимизация штрафов. При подключении тарифного плана ФМС данные о постояльцах автоматически передаются в МВД. Назначение штрафов за несвоевременную постановку гостя на учет, таким образом, становится маловероятным.

  • Централизованный контроль. Вся информация о работе гостиницы собрана в единой системе. Это упрощает управление отелем, делает все процессы прозрачными и дает достоверные данные о загрузке и финансах.

  • Снижение затрат на персонал. Автоматизация закрывает часть рутинных задач и сокращает потребность в сотрудниках, занимающихся текучкой. Обрабатывать брони, переносить информацию, формировать отчеты будет программа.

Программа Контур.Отель подойдет для любого гостиничного бизнеса — отелей и гостиниц, санаториев и пансионатов, хостелов и кемпингов. Платформа помогает повысить загрузку номеров, снизить риск дорогостоящих ошибок и избавиться от рутины.  

Как Контур.Отель решает задачу автоматизации гостиничного бизнеса

Контур.Отель — это единая облачная платформа для автоматизации средств размещения. Сервис позволяет работать с номерным фондом и тарифами, регистрировать и размещать постояльцев, вести электронный документооборот с МВД, управлять прямыми продажами и подключаться к площадкам бронирования.

Возможности сервиса:

  • Автоматизация бронирования. Контур.Отель автоматически перенесет информацию о бронях с площадок бронирования в шахматку гостиницы. Предусмотрено получение заказов в режиме реального времени, отслеживание  дат заездов и выездов, контроль статусов оплат. Все бронирования — в одном окне.

  • Управление тарифами. Для каждой категории номера можно настроить отдельный тариф через календарь. Вы можете создавать неограниченное количество тарифов — под группы, партнеров, постоянных гостей и другие сегменты, гибко задавать сезонность в каждом из них. Инструмент позволяет моментально реагировать на изменения внешних факторов. Также можно добавлять акции и особые условия тарифов.

  • Управление электронными замками. Сервис позволяет управлять системой электронных замков OZlocks, iLocks, Orbita или HSU. После настройки интеграции достаточно приложить ключ к считывателю, и во вкладке «Электронные ключи» в бронировании отобразится информация, карточки от какого номера и в каком количестве получил гость. Если при выезде постояльцы вернут не все ключи, Контур.Отель предупредит об этом.

  • Управление номерным фондом. В сервисе вы можете создать базу для продажи номерного фонда, сделать полное описание номеров и добавить актуальные фотографии. Предусмотрена настройка списка включенных услуг в категориях номеров. Также инструмент позволяет управлять готовностью номеров к новым бронированиям.

  • Управление прямыми продажами. Чтобы не нести дополнительные расходы на выплату комиссии агентствам или площадкам бронирования и затем переносить заявку из электронной почты в шахматку, получайте брони с сайта отеля и со страниц в соцсетях через модуль онлайн-бронирования.

  • Расчет туристического налога. Сервис рассчитает турналог автоматически с учетом всех параметров. Также пользователи получают данные для заполнения декларации по турналогу для отправки в контролирующие органы.

  • Сдача отчетности в МВД. С помощью тарифного плана «ФМС» в сервисе вы заполните сведения о постояльцах, напечатаете уведомления по готовым шаблонам и отправите информацию в МВД онлайн — минимизируя риск ошибок и соблюдая установленные сроки. 

Также пользователям сервиса доступны дополнительные опции, с которыми работа становится еще удобнее:

  • Проверка информации по гостям. Система покажет, если ФИО гостя совпадает с профилями, отмеченными как нежелательные в других отелях. Поиск идет только по ФИО, поэтому возможны совпадения с тезками. Вы тоже можете отмечать проблемных гостей — это помогает всем участникам системы.

  • Архив на сервере. Сервис обеспечивает безопасное хранение информации в течение трех лет, что обеспечит доступ к истории броней и действиям пользователей в любой момент в течение данного срока.

  • Работа с отчетностью. Формирование отчетов по оплатам, загрузке, доходу, ADR (средняя стоимость проданного номера), RevPAR (выручка на доступный номер).

  • Проверка гостей по реестру контролируемых лиц. Обеспечивает безопасное заселение за счет моментальной проверки статуса по РКЛ. 

  • Доступ с любого компьютера. Чтобы пользоваться сервисом, нужен только интернет. С подробными техническими требованиями можно ознакомиться по ссылке.

Кассовый модуль Контур.Отеля интегрируется с кассовым ПО. Из него можно передавать на кассу данные, чтобы печатать фискальные чеки и отправлять данные в ОФД. Кассовый модуль упрощает процесс приема оплат и работу с фискальными регистраторами. Также с Контур.Отелем вы сможете бронировать почасовые объекты (например, конференц-залы или велосипеды) и собирать информацию для отчета 1-КСР в Росстат.

Чтобы максимально ускорить обслуживание гостей, Контур создал модуль «Распознавание сканов паспортов». Он считывает и извлекает данные с документа гостя, автоматически заполняет карточку при заселении и анкету для постановки на учет в МВД.

Сервис Контур.Отель подойдет для размещений любого типа: отелей и гостиниц, санаториев и пансионатов, хостелов и мотелей, медицинских учреждений, туристических комплексов, апартаментов, домов и баз отдыха, кемпингов.

После подключения сервиса вам станут доступны бесплатные онлайн-вебинары по работе с платформой и обновляемая база знаний.Техническая поддержка сервиса Контур.Отель работает круглосуточно: задать вопрос вы сможете экспертам, онлайн-консультанту или по телефону.

Управляйте гостиничным бизнесом

Онлайн-система для управления отелями, гостиницами, санаториями и медучреждениями. Модуль бронирования, шахматка, контроль номерного фонда в одном сервисе

Как понять, что вашему бизнесу нужен Контур.Отель

У вас случаются овербукинги

На стойке регистрации бывают очереди

При оформлении документов случаются ошибки из-за человеческого фактора

Сотрудники тратят много времени на ведение учета гостей вручную

Гости недовольны качеством обслуживания

У вас есть сложности с контролем за финансами и деятельностью персонала

Вам приходится сталкиваться с недозагрузкой

Не всегда удается быстро изменять тарифы в соответствии с внешними факторами

Вам приходилось сталкиваться со штрафами из-за ошибок при регистрации гостей в МВД

Сотрудники регулярно жалуются на высокую нагрузку

Если некоторые из пунктов вам знакомы, значит, пришло время задуматься об автоматизации. Сервис Контур.Отель станет надежным партнером в управлении бизнесом по-новому.

