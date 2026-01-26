Гостиничный бизнес на автопилоте: что может Контур.Отель

Как Контур.Отель решает задачу автоматизации гостиничного бизнеса

Контур.Отель — это единая облачная платформа для автоматизации средств размещения. Сервис позволяет работать с номерным фондом и тарифами, регистрировать и размещать постояльцев, вести электронный документооборот с МВД, управлять прямыми продажами и подключаться к площадкам бронирования.

Возможности сервиса:

Автоматизация бронирования. Контур.Отель автоматически перенесет информацию о бронях с площадок бронирования в шахматку гостиницы. Предусмотрено получение заказов в режиме реального времени, отслеживание дат заездов и выездов, контроль статусов оплат. Все бронирования — в одном окне.

Управление тарифами. Для каждой категории номера можно настроить отдельный тариф через календарь. Вы можете создавать неограниченное количество тарифов — под группы, партнеров, постоянных гостей и другие сегменты, гибко задавать сезонность в каждом из них. Инструмент позволяет моментально реагировать на изменения внешних факторов. Также можно добавлять акции и особые условия тарифов.

Управление электронными замками. Сервис позволяет управлять системой электронных замков OZlocks, iLocks, Orbita или HSU. После настройки интеграции достаточно приложить ключ к считывателю, и во вкладке «Электронные ключи» в бронировании отобразится информация, карточки от какого номера и в каком количестве получил гость. Если при выезде постояльцы вернут не все ключи, Контур.Отель предупредит об этом.

Управление номерным фондом. В сервисе вы можете создать базу для продажи номерного фонда, сделать полное описание номеров и добавить актуальные фотографии. Предусмотрена настройка списка включенных услуг в категориях номеров. Также инструмент позволяет управлять готовностью номеров к новым бронированиям.

Управление прямыми продажами. Чтобы не нести дополнительные расходы на выплату комиссии агентствам или площадкам бронирования и затем переносить заявку из электронной почты в шахматку, получайте брони с сайта отеля и со страниц в соцсетях через модуль онлайн-бронирования.

Расчет туристического налога. Сервис рассчитает турналог автоматически с учетом всех параметров. Также пользователи получают данные для заполнения декларации по турналогу для отправки в контролирующие органы.

Сдача отчетности в МВД. С помощью тарифного плана «ФМС» в сервисе вы заполните сведения о постояльцах, напечатаете уведомления по готовым шаблонам и отправите информацию в МВД онлайн — минимизируя риск ошибок и соблюдая установленные сроки.

Также пользователям сервиса доступны дополнительные опции, с которыми работа становится еще удобнее:

Проверка информации по гостям. Система покажет, если ФИО гостя совпадает с профилями, отмеченными как нежелательные в других отелях. Поиск идет только по ФИО, поэтому возможны совпадения с тезками. Вы тоже можете отмечать проблемных гостей — это помогает всем участникам системы.

Архив на сервере. Сервис обеспечивает безопасное хранение информации в течение трех лет, что обеспечит доступ к истории броней и действиям пользователей в любой момент в течение данного срока.

Работа с отчетностью. Формирование отчетов по оплатам, загрузке, доходу, ADR (средняя стоимость проданного номера), RevPAR (выручка на доступный номер).

Проверка гостей по реестру контролируемых лиц. Обеспечивает безопасное заселение за счет моментальной проверки статуса по РКЛ.

Доступ с любого компьютера. Чтобы пользоваться сервисом, нужен только интернет. С подробными техническими требованиями можно ознакомиться по ссылке.

Кассовый модуль Контур.Отеля интегрируется с кассовым ПО. Из него можно передавать на кассу данные, чтобы печатать фискальные чеки и отправлять данные в ОФД. Кассовый модуль упрощает процесс приема оплат и работу с фискальными регистраторами. Также с Контур.Отелем вы сможете бронировать почасовые объекты (например, конференц-залы или велосипеды) и собирать информацию для отчета 1-КСР в Росстат.

Чтобы максимально ускорить обслуживание гостей, Контур создал модуль «Распознавание сканов паспортов». Он считывает и извлекает данные с документа гостя, автоматически заполняет карточку при заселении и анкету для постановки на учет в МВД.

Сервис Контур.Отель подойдет для размещений любого типа: отелей и гостиниц, санаториев и пансионатов, хостелов и мотелей, медицинских учреждений, туристических комплексов, апартаментов, домов и баз отдыха, кемпингов.

После подключения сервиса вам станут доступны бесплатные онлайн-вебинары по работе с платформой и обновляемая база знаний.Техническая поддержка сервиса Контур.Отель работает круглосуточно: задать вопрос вы сможете экспертам, онлайн-консультанту или по телефону.