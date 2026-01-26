Как вести учет ИП без бухгалтера: возможности Контур Эльбы

Коротко о главном:
Вести учет ИП без бухгалтера в штате или привлечения аутсорсера реально.
Для этого рекомендуется использовать специальные сервисы, например, Контур.Эльбу.
Она подходит для ИП и ООО на УСН и патенте. Плательщики НДС могут работать с сервисом, если применяют ставку 5%.
Что представляет собой бухгалтерия ИП
ИП на любом режиме налогообложения имеет право не вести бухгалтерский учет. Но от ведения налогового и кадрового учета (при наличии сотрудников) индивидуальные предприниматели не освобождены.
Перечень сдаваемых отчетов и деклараций зависит от выбранной системы налогообложения.
Например, ИП на УСН, помимо декларации по УСН и уведомлений по ЕНП, обязаны вести Книгу учета доходов и расходов (КУДиР). В ней фиксируются доходные и расходные операции для УСН с объектом «Доходы минус расходы». Если ИП работает на УСН с объектом «Доходы», то фиксируются доходные операции. Сдают КУДиР только по запросу налоговиков.
Учет ИП без бухгалтера: самостоятельно или с онлайн-сервисом
Ведение бухгалтерии ИП требует времени и базового понимания правил, но это не значит, что без бухгалтера не обойтись. Во многих случаях предприниматели справляются сами, и у такого подхода есть плюсы.
В первую очередь, не нужно оплачивать услуги бухгалтера-аутсорсера или нанимать сотрудника в штат. Еще один плюс — гибкость в принятии управленческих решений, так как вся информация доступна в режиме реального времени. При таком ведении учета ИП лично контролирует все операции.
При отказе от бухгалтера предпринимателям приходится выбирать между двумя форматами работы. Первый — полностью самостоятельное ведение учета, второй — при помощи специализированного сервиса.
В первом случае нужно быть готовым потратить немало времени на изучение всех правил и требований. Несмотря на кажущуюся простоту, в бухгалтерии ИП много нюансов. Придется отслеживать изменения в законодательстве и заниматься рутиной: готовить и сдавать отчетность, отслеживать сроки.
Поэтому большинство предпринимателей выбирают специализированные онлайн-сервисы. Работать с ними действительно удобно и выгодно, даже если у ИП есть сотрудники. Сервисы упрощают работу с первичкой, автоматизируют подготовку отчетности, планируют работу и напоминают о важных задачах. Для наглядности сравнили ведение учета ИП самостоятельно и при помощи онлайн-сервиса:
Параметр
Самостоятельное ведение учета
При помощи онлайн-сервиса
Качество ведения учета
Высокая вероятность ошибок в учете и нарушения сроков сдачи отчетности
Риск нарушения сроков и возникновения ошибок минимальный, но требуется контроль за корректностью ввода данных
Удобство
Все задачи выполняются в ручном режиме
Процессы автоматизированы
Временные ресурсы
Занимает много времени
Не нужно тратить время на рутину. От предпринимателя требуется только проверить уже заполненные поля
Технические сложности
Все возникающие проблемы приходится устранять самостоятельно
Поддержка сервиса помогает решать вопросы
Интеграция с банками
Все операции отслеживаются вручную
Есть интеграция с банками
Стоимость
Бесплатно, если не учитывать время предпринимателя
Доступная
Контур.Эльба — сервис, с которым реально вести бухгалтерию ИП, не имея бухгалтерских знаний. Эльба поможет автоматизировать учет, работу с контрагентами, расчетом налогов и отправкой отчетности, а вы сможете сосредоточиться на ведении бизнеса.
Как работает Контур.Эльба
Контур.Эльба предназначена для автоматизации учета и отчетности малого бизнеса — ИП и ООО на УСН и патенте, с сотрудниками и без.
Возможности сервиса
Эльба поможет:
Автоматизировать отчетность. Все, что требуется от пользователя — добавить поступления и списания, проверить заполненные Эльбой формы и отправить их в налоговую прямо из сервиса.
Контролировать состояние ЕНС. С Эльбой вы будете знать реальное состояние ЕНС, его баланс, историю операций. Опция позволяет увидеть, сколько средств осталось и как ими распорядилась ФНС.
Уменьшить налоги. Закон разрешает уменьшать налоги на величину взносов. При каждой уплате Эльба будет напоминать об этой возможности, чтобы вы избегали переплат.
Создавать документы. Пользователям сервиса доступны шаблоны, которые можно заполнить прямо в Эльбе. Среди готовых форм — счета, акты, договоры и другие первичные документы.
Планировать подготовку документации. Если вам заранее известно, какие документы и к какой дате потребуются вашему бизнесу, передайте эту информацию сервису. Эльба подготовит все, что нужно, в установленный срок.
Отправлять документацию через Диадок. Диадок — сервис электронного документооборота от Контура. Через него вы сможете отправить документы контрагенту, чтобы он получил и подписал их в сервисе, с которым привык работать. Доступно на тарифе «Бизнес» и выше.
Также Эльба возьмет на себя кадровый учет:
Отчетность за сотрудников. Сервис поможет с заполнением кадровой отчетности.
Ведение электронных трудовых книжек. Предусмотрено автоматическое создание записей о приеме и увольнении. Дополнительные сведения можно указать самостоятельно или подтянуть из отчета СЗВ-ТД.
Подготовка платежек на зарплату. Одной кнопкой они отправляются в приложение банка для оплаты. Доступно на тарифе «Премиум».
С Эльбой вы освободите себя от ручного ввода сумм — сервис интегрируется с банками, чтобы автоматически учитывать доходы и расходы в налогах. Также можно установить связь с онлайн-кассами, и поступления отразятся в системе практически сразу, как будет закрыта смена.
А если вы работаете с маркетплейсами WB и Озон, Эльба в автоматическом режиме подтянет суммы реализации из отчетов и корректно занесет их в декларацию по УСН «Доходы». Вам останется только перепроверить добавленные данные.
Дополнительные возможности
Электронная подпись (ЭП). На пробном периоде или оплаченном тарифе пользователь сможет выпустить ЭП, с которой отправка документов станет доступна прямо из сервиса.
Напоминания. При наступлении сроков уплаты налогов и сдачи отчетности сервис отправит СМС и письмо.
Проекты. Для работы с клиентской базой есть мини-аналог CRM.
Проверка контрагентов. Актуальная информация о контрагентах (финансы, суды, банкротства) от Контур.Фокуса.
Также Эльба поддерживает НДС 5%, поэтому работать с ней могут те, кто применяет эту ставку или не попадает под НДС. Для НДС 5% предусмотрено все необходимое — от выставления счетов-фактур непосредственно из Эльбы до отслеживания лимитов.
Чтобы познакомиться с работой сервиса поближе, платить не нужно. ИП младше трех месяцев, которые еще не пользовался Эльбой, предоставляется годовой доступ ко всем возможностям, а ООО и ИП старше трех месяцев — доступ к тарифу Премиум на 30 дней.
Бережно ведем учет, пока вы делаете то, что любите
Онлайн-бухгалтерия для малого бизнеса
Часто задаваемые вопросы
Как работает интеграция с банками?
Все счета объединяются в одном окне, и сервис отслеживает операции по каждому из них. Пользователь может контролировать процесс: например, подсказать Эльбе, какую операцию требуется учесть в налогах, а какую не нужно.
Можно ли пользоваться Эльбой сразу после регистрации ИП?
Сервис создан специально для малого бизнеса и стартапов. А чтобы разобраться во всех нюансах было проще, у Эльбы есть курс для начинающих предпринимателей — от регистрации бизнеса до сдачи первых отчетов.
Можно ли работать с Эльбой при совмещении спецрежимов?
Да, вести учет с Эльбой можно, даже если вы совмещаете спецрежимы. Сервис учтет поступления в нужном налоге: УСН «Доходы», УСН «Доходы минус расходы» или патент.
Реально ли вести учет ИП без бухгалтера, если нет соответствующего образования?
С Эльбой легко работать, даже если у вас нет специальных знаний. Решение ориентировано на малый бизнес, который ведет учет без найма бухгалтера в штат или привлечения аутсорсера. Для пользователей работает круглосуточная поддержка. А на тарифах Премиум и Супер Премиум пользователи могут проконсультироваться по налогам и отчетности с бухгалтером.
С сервисом можно работать с мобильного устройства?
У Эльбы есть мобильное приложение: вся информация в нем автоматически синхронизируется с аккаунтом при подключении к сети. Мобильное приложение позволяет выставлять счета, следить за деньгами и работать с контрагентами.
Реклама, АО «ПФ «СКБ Контур», ОГРН 1026605606620, erid: 2W5zFK4ads6
