Как выбрать сервис для работы с ЭПД в 2026 году

Транспортный ЭДО появился в 2022 году: его задачей было упростить работу участников грузоперевозок.
С 1 сентября 2026 года использование ЭПД станет обязательным для всех участников перевозок независимо от сферы. Минтранс вправе устанавливать случаи оформления перевозочных документов на бумаге.
В обмене ЭПД участвуют грузоотправители, грузополучатели, перевозчики, экспедиторы, операторы и ГИС ЭПД. У каждого из участников цепочки свои задачи.
ИС ЭПД — оператор, который позволяет обмениваться транспортными накладными, путевыми листами и другими перевозочными документами онлайн.
Что такое ЭПД и почему они нужны
Переход на электронные перевозочные документы (ЭПД) — это часть масштабной государственной политики по переводу всех участников транспортно-логистической деятельности на электронный документооборот.
Изменения, внесенные законом от 07.06.2025 № 140-ФЗ, затронули перевозчиков, экспедиторов, отправителей и получателей груза: все они обязаны будут с 1 сентября 2026 года использовать ЭПД для оформления ряда документов в электронном виде:
транспортных накладных;
авиационных и железнодорожных накладных;
заказов (заявок);
экспедиторских документов.
Часть документов изменения не затронут: их по-прежнему можно будет оформлять на бумаге в утвержденных Минтрансом случаях. Но доля бумажных документов будет незначительной по сравнению с количеством электронных форм.
Участники документооборота и как все работает
До 1 мая 2026 года экспедиторы и другие участники транспортной сферы должны зарегистрироваться в системе «ГосЛог» и перейти на обмен электронными перевозочными документами в ГИС ЭПД.
ГИС ЭПД — это государственная система в области транспортно-экспедиционной деятельности, которую координирует Минтранс.
Примечание: участники перевозок направляют документы в ГИС ЭПД не напрямую, а через аккредитованных операторов (ИС ЭПД). Минтранс ведет реестр операторов ЭПД.
Участники обмена ЭПД:
Участник
Чем занимается
Грузоотправитель, перевозчик, грузополучатель, экспедитор, фрахтовщик, фрахтователь
Обменивается ЭПД с другими участниками в сервисе оператора
Оператор ИС ЭПД
Обеспечивает обмен сведениями между участниками процесса и ГИС ЭПД
ГИС ЭПД
Занимается верификацией и формированием сведений для QR-кода, выдает массив QR-кодов, принимает данные от оператора, передает их в контролирующие органы
Как это выглядит на практике — на примере ЭТрН:
Электронная транспортная накладная (ЭТрН) — один из главных документов, подлежащих обязательному применению с 1 сентября 2026 года. Участники перевозок должны будут оформлять ее в электронном виде и направлять в ГИС ЭПД через уполномоченный сервис. Стороны подписывают документ КЭП, НЭП, или УНЭП Госключ. Это могут делать как сами руководители, так и их уполномоченные сотрудники (при наличии МЧД).
Регистрация в системе «ГосЛог» и переход на ЭПД особенно важны для экспедиторов, которые были «невидимы» в бумажной версии транспортной накладной. Изменения в законе № 87-ФЗ устранили этот недостаток: введено требование об обязательном или опциональном отражении экспедиторов в ЭТрН.
Обмениваться ЭПД в соответствии с актуальными требованиями поможет Логистика от Контур.Диадока: сервис поддерживает разные сценарии перевозки, минимизирует риск ошибок и упрощает работу всех участников процесса.
Как ЭПД помогают упростить работу
Электронный документооборот (в том числе транспортный ЭДО) постепенно внедряется в разные сферы бизнеса.
Плюсы перехода на ЭПД:
Плюс
Подробнее
Снижение количества ошибок
После первой операции сведения остаются в системе и автоматически подтягиваются при последующем заполнении электронных документов. Внести данные от руки потребуется по минимуму. Система проверяет правильность заполнения полей: сотрудник сможет исправить недочеты и отправить корректный документ
Документы всегда под рукой
Электронные формы невозможно потерять: они хранятся в системе, в любой момент к ним можно вернуться. Например, посмотреть статус накладной и проследить за перемещением товара
Удобство электронного формата
Сведения о транспортировке автоматически попадают в контролирующие органы (ФНС, Ространснадзор и др.). Водителю не нужно доставать бумажные документы: достаточно показать инспектору ГИБДД QR-код на экране смартфона или планшета
Сокращение издержек
Бизнес не несет расходы на бумагу, заправку картриджей, курьерскую доставку
Ускоренное получение оплаты
Не нужно ждать подписания бумажных экземпляров: электронный документооборот позволяет ускорить оплату услуг заказчиком
По данным Минтранса, электронные документы повышают эффективность и прозрачность в транспортной сфере, выводят из тени недобросовестных перевозчиков и представителей бизнеса. Унификация электронных форм снижает вероятность ошибок и число нарушений.
Цель государства — вывести грузоперевозки на международный уровень. Не исключено, что в перспективе ГИС ЭПД будет синхронизирована с аналогичными системами стран БРИКС.
Как начать работу с ЭПД
Изучите существующие бизнес-процессы. На старте важно понять, с какими документами работает компания, какие сотрудники задействованы в документообороте и как он устроен, какие проблемы существуют.
Выберите оператора. Для обмена нужен оператор, включенный в реестр Минтранса и имеющий право на работу с транспортными документами (сервис Логистика от Контур.Диадока входит в этот перечень).
Подберите подходящий способ работы. Есть различные варианты — например, интеграция с помощью API, веб-версия, модуль для 1С, решение для SAP, мобильное приложение, коннектор.
Получите электронные подписи и МЧД. Руководителям, сотрудникам бухгалтерии, логистам нужна квалифицированная ЭП, а для кладовщиков и водителей достаточно простой ЭП. Уполномоченным сотрудникам понадобится МЧД.
Проинформируйте контрагентов. Для работы с ЭПД их должны использовать все участники цепочки, поэтому обсуждение перехода с контрагентами — обязательный этап. Может потребоваться корректировка договоров.
Разработайте памятки и инструкции для сотрудников.
Обучите персонал.
Внедрять ЭПД нужно постепенно. Чтобы протестировать работу, следует выбрать несколько партий товара и отправить их с ЭПД: это поможет выявить и устранить ошибки. А уже затем переходить к масштабированию.
На что обратить внимание при выборе сервиса
К ГИС ЭПД имеют доступ только уполномоченные органы и операторы документооборота. Участники перевозок взаимодействуют с федеральной платформой через операторов (ИС ЭПД). Разберем, какие критерии учитывать при выборе сервиса для работы с ЭПД.
Аккредитация оператора
Минтранс ведет реестр операторов ИС ЭПД, которые вправе оказывать услуги по передаче сведений в госсистему. СКБ Контур — оператор ЭДО и аккредитованный Минтрансом оператор ИС ЭПД.
Наличие интеграционных решений
Позволяет обмениваться электронными формами в режиме «одного окна» разными способами. В Логистика от Контур.Диадока есть несколько вариантов для работы с ЭПД:
Модуль 1С — подтягивает данные из 1С при оформлении перевозочных документов. Сервис Логистика от Контур.Диадока устанавливается на типовые (в виде расширения) и нетиповые (как подсистема) конфигурации 1С. Автоматизируйте работу с ЭПД с помощью настройки роботов: система будет самостоятельно оформлять и отправлять электронные формы, без вмешательства оператора.
Веб-сервис — позволяет оформлять ЭПД в браузере. Данные хранятся на защищенных серверах Контура.
Интеграция по API — интерфейс встраивается в учетную систему. Для подготовки документов не нужно переключаться между вкладками. Данные для формирования ЭПД подтягиваются из учетной системы.
Коннектор — отдельное приложение на ПК или сервере пользователя. Данные синхронизируются между учетной системой и сервисом Логистика на базе Контура.
Интеграционный комплекс SAP — подписание документов доступно в двух форматах: на сервере или рабочих местах.
Приложение для водителя
Приложение для работы с ЭПД ускоряет процесс подписания документов, прием и передачу груза. В Логистике есть мобильное приложение для водителей:
подписание документов о приемке и передаче груза простой электронной подписью (ПЭП);
защита от случайного подписания;
учет ГСМ;
отправка QR-кода в мессенджеры или на электронную почту;
отслеживание технических и медицинских осмотров;
чат поддержки.
Все документы — на экране смартфона. Работайте с ЭПД в удобном интерфейсе.
Обмен документами с операторами других систем
У участников транспортной деятельности не должно возникать трудностей при обмене ЭПД, даже если контрагент работает в другом сервисе.
В сервисе Логистика от Контур.Диадока настроен роуминг с ключевыми операторами — Такском, Тензор, Астрал и др. Подключение к роумингу занимает от 1 до 5 дней.
Типы поддерживаемых документов
Сервис оператора ЭПД должен поддерживать актуальные форматы документов, утвержденные ФНС. В Логистике доступны электронные формы документов:
Транспортная накладная — подтверждает факт коммерческой перевозки товара на грузовом автомобиле и предназначена для учета услуг.
Путевой лист — для учета и контроля работы транспортного средства и водителя.
Заказ (заявка) — предварительное соглашение между грузоотправителем и перевозчиком.
Формат решения вопросов
Команда Контура берет на себя ответственность за возможные ошибки и помогает пользователям быстро решать проблемы. Сотрудники помогут внедрить решение, настроить и подключить контрагентов.
Популярность сервиса
В Диадоке работают 1,5 млн клиентов. Роуминг настраивается оперативно — вы можете работать с контрагентами, которые пользуются другими ИС ЭПД. Без роуминга документооборот запускается еще быстрее.
Рекомендация: проведите тест-драйв системы, чтобы оценить все достоинства и понять, что сервис действительно вам подходит. В течение 90 дней пользуйтесь 10 бесплатными документами. На время пробного периода вы получите доступ ко всем функциям веб-версии системы.
Часто задаваемые вопросы
При переходе на ЭПД использовать свои формы не получится?
Да, формы ЭПД унифицированы, их утверждает ФНС. Если есть необходимость указать какие-то дополнительные сведения, для этого предусмотрены свободные поля.
ЭПД имеют юридическую значимость?
При условии, что участники процесса поставили подписи под ЭПД, он имеет такую же юридическую значимость, как и бумажный аналог и для участников сделки, и для третьих лиц.
Нужно ли водителю иметь бумажную копию QR-кода?
Нет, водитель может предъявлять QR-код сотрудникам ГИБДД и Ространснадзора на экране смартфона или планшета. Требование предоставить бумажную копию нарушает закон.
Что делать, если у партнера нет ЭДО?
Обмениваться бумажными экземплярами можно только до 1 сентября 2026 года. После партнеру в любом случае придется подключиться к электронному документообороту. Чтобы не оказаться в ситуации, когда сотрудничество придется приостановить, лучше заранее обсудить с партнером переход на ЭПД.
При внедрении сервиса Логистика от Контур.Диадока сотрудники сервиса помогут на каждом из этапов — от получения ЭЦП до настройки обмена с партнерами. А благодаря размещению серверов в РФ сервис гарантирует стабильную работу.
