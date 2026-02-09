Как выбрать сервис для работы с ЭПД в 2026 году

Что такое ЭПД и почему они нужны

Переход на электронные перевозочные документы (ЭПД) — это часть масштабной государственной политики по переводу всех участников транспортно-логистической деятельности на электронный документооборот.

Изменения, внесенные законом от 07.06.2025 № 140-ФЗ, затронули перевозчиков, экспедиторов, отправителей и получателей груза: все они обязаны будут с 1 сентября 2026 года использовать ЭПД для оформления ряда документов в электронном виде:

транспортных накладных;

авиационных и железнодорожных накладных;

заказов (заявок);

экспедиторских документов.

Часть документов изменения не затронут: их по-прежнему можно будет оформлять на бумаге в утвержденных Минтрансом случаях. Но доля бумажных документов будет незначительной по сравнению с количеством электронных форм.