Как создать внутреннюю систему безопасности и контролировать сотрудников в 2026 году

Выявление и расследование инцидентов из-за действий сотрудников: возможности Staffcop

Staffcop создан для обеспечения контроля и анализа активности персонала для расследования и предотвращения инцидентов ИБ.

Staffcop — российская система для расследования инцидентов внутренней ИБ. Она представляет собой многофункциональное решение, которое закрывает сразу несколько задач:

Функциональность Staffcop

Функции Staffcop — это профессиональные инструменты для создания внутренней ИБ-системы и контроля действий сотрудников. Отчеты помогут в расследовании инцидентов, если они произойдут в компании. Рассмотрим возможности системы подробнее.

Предотвращение утечек данных.

В процессе работы компании сталкиваются с массой проблем, которые могут скомпрометировать ее перед законом: сотрудники копируют данные на USB-носители, переписываются в мессенджерах и по почте, забывают закрывать свои учетные записи и т. д.

В таком хаосе руководителям и администраторам тяжело уследить, кто и куда «сливает» данные с корпоративных ресурсов. Кибератаки и несанкционированные доступы могут стать частым явлением при слабо защищенной инфраструктуре.

Как Staffcop помогает решить проблему. Система — это надежный помощник для обеспечения внутренней ИБ. Администратор видит служебную переписку сотрудников, время подключения внешних устройств и скопированные файлы, видео- и аудиозаписи в моменты повышенного риска (например, виден путь скопированных данных от пользователя до получателя).

Руководитель может оперативно сформировать отчет об активности пользователей и использовать его для оптимизации нагрузки и расходов.

Учет рабочего времени.

Современные технологии позволяют сотрудникам компаний работать в комфортном формате — в офисе или удаленно. А когда работников много и все они работают на разных устройствах, сделать вывод об их эффективности становится непростой задачей.

Кто показывает лучший результат? Какие корпоративные ресурсы посещают чаще всего? Кто из сотрудников перегружен, а у кого есть резерв?

Как Staffcop помогает решить проблему. Система автоматически фиксирует время начала и окончания работы, периоды активности и простоя. Администратор видит, какие ресурсы работник посещает чаще всего, какие действия выполняет, сколько времени тратит на рабочие задачи. Руководство может формировать отчеты по отделам, отдельным сотрудникам, а также по заданному периоду (за день, неделю или месяц).

Кроме того, в системе можно настраивать временный доступ для внешних пользователей: например, ограничить рабочее время подрядчику для решения технических вопросов (после рабочего дня он не сможет «гулять» по корпоративным ресурсам).