Как сервисы для информационной безопасности от Контур.Эгиды помогают бизнесу соблюдать требования регуляторов

Какие факторы влияют на информационную безопасность компаний

В 2025 году количество утечек и компьютерных атак растет. По закону от 27.07.2006 № 152-ФЗ компании обязаны разрабатывать профилактические меры безопасности, проводить расследования инцидентов и о результатах отчитываться в Роскомнадзор.

Максимальный штраф за утечку персональных данных (общих, специальных, биометрических) — 500 млн руб. Штрафы за неуведомление регулятора об утечках данных — до 3 млн руб. (ч. 11–18 ст. 13.11 КоАП).

Влиять на информационную безопасность могут:

Отсутствие специальных знаний у сотрудников. Организации уделяют мало внимания обучению сотрудников. В случае инцидента те не будут знать, как реагировать.

Действия злоумышленников. Мошенники пытаются завладеть корпоративными профилями сотрудников, украсть базы с клиентскими и финансовыми данными организаций. Один уровень защиты не дает нужной защиты — преступники ищут обходные пути.

Случайные или намеренные действия сотрудников. Неопытный специалист или новичок может случайно слить документацию или перейти по ссылке из фишингового письма. В руки злоумышленников попадут корпоративные сведения, и под угрозой окажется вся компания. Нанести вред могут уволенные сотрудники — например, при уходе скачать клиентскую базу или финансовые отчеты из учетной системы.

Недостаточный акцент на технических средствах защиты. Сбой произойдет, если действовать по принципу «установили и забыли». Настройка защиты инфраструктуры — это не разовый, а планомерный процесс, который не стоит забрасывать на полпути.

Создание защищенной IT-инфраструктуры стало «задачей номер один» в государственном и коммерческом секторе. И приведенные выше примеры это доказывают.