Управленческая отчетность в 1С для руководителя: базовые отчеты и кастомизированные решения

Чтобы принимать грамотные решения, руководителю и владельцу нужно знать детальные показатели бизнеса. Такую информацию дает управленческая отчетность. Бухгалтерские отчеты формируют для налоговой службы, они не дают полной картины того, что происходит в компании.

С помощью управленческого учета руководство узнает реальное положение дел в организации в целом и в ее подразделениях в частности. Вести такой учет можно в программе или в Excel — часто предприниматели начинают с таблиц, а по мере того, как растет компания и сложность процессов, переходят к программным решениям.

Отличия управленческой отчетности от бухгалтерской отчетности

Управленческая отчетность — это система анализа и представления информации, которую менеджмент использует, чтобы принимать оперативные и стратегические решения по развитию бизнеса.

Она отличается от бухгалтерской отчетности, так как ориентируется на внутренние потребности компании и часто включает нефинансовые показатели, такие как качество продукции, удовлетворенность клиентов, эффективность работы сотрудников и т.д.

Управленческие отчеты формируются на основе данных, которые собирают из финансовой системы, от производственных подразделений, отделов продаж и маркетинга.

Основные отличия управленческой и бухгалтерской отчетности — в таблице:

Бухгалтерская отчетность Управленческая отчетность Для кого Контролирующие органы (например, ФНС) Менеджмент организации Формы отчетности Закон устанавливает формы Не регламентированы Цели Контроль деятельности компании со стороны госорганов Планирование развития организации ее руководителями Чем регулируется Закон «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 № 402-ФЗ Компания сама разрабатывает формы и порядок учета на свое усмотрение Обязательность ведения Да Нет Периодичность ведения Даты сдачи устанавливает закон Жестких сроков нет, их устанавливает компания

Управленческая отчетность должна соответствовать основным принципам:

оперативность — данные важно получать быстро, чтобы реагировать на рыночные изменения;

достоверность — ошибки в отчетности могут повлиять на управленческие решения, чего допускать нельзя;

простота восприятия — чтобы руководитель мог истолковать данные однозначно.

Почему компании ведут управленческий учет в 1С

Чтобы вести управленческий учет, компании используют различные программы. Если маленькой фирме достаточно Excel, то бизнесу покрупнее нужно программное обеспечение с большими возможностями.

Самые популярные учетные системы на российском рынке — программы из семейства «1С:Предприятие». Они подходят любой сфере бизнеса, обладают множеством функций и понятным для пользователей интерфейсом.

1С собирает и обрабатывает информацию о деятельности предприятия — руководителю удобно ее анализировать и на основе данных принимать решения. Программа автоматизирует все процессы, которые связаны с управленческим учетом, и позволяет планировать ресурсы, контролировать планы и составлять бюджеты.

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Типовые управленческие отчеты

Состав управленческой отчетности отличается в зависимости от отрасли, размера компании и потребностей руководства. Но есть типовые отчеты, которые использует большинство организаций.

1. Отчет о прибылях и убытках.

Отчет показывает, как организация генерирует доходы и как формируются расходы. Он помогает руководству принимать решения о распределении ресурсов и выявляет наиболее и наименее прибыльные участки бизнеса.

Состоит из двух частей: доходы включают все поступления от продажи товаров или услуг, а расходы — все затраты, которые возникают при их производстве или продаже.

2. Отчет о движении денежных средств.

Этот отчет показывает динамику изменения денежных средств компании за определенное время. Состоит из трех основных разделов:

операционная деятельность : показывает движение средств, которые связаны с основной деятельностью компании — продажами, закупками, выплатой зарплаты;

инвестиционная деятельность : отражает операции по покупке и продаже долгосрочных активов — недвижимости, оборудования;

финансовая деятельность: учитывает операции получения и погашения кредитов, выпуска акций и облигаций, выплаты дивидендов.

3. Управленческий баланс.

Отчет отражает состояние активов и обязательств компании на нужную дату. Помогает руководству распределять ресурсы между направлениями деятельности. Например, если у компании есть избыточные активы, она может продать их и инвестировать деньги в новые проекты.

Создание своих отчетов в 1С

В 1С есть довольно гибкая система отчетов. На основе бухгалтерской отчетности можно сформировать несколько детализированных отчетов: по прибыли, выручке, дебиторской и кредиторской задолженностям и т.д.

Пользователи создают свои собственные настройки универсального отчета, сохраняют их и далее используют готовую модель управленческого учета во всех базах 1С. В этом случае они не прибегают к помощи программиста. Однако если нужна более серьезная доработка, здесь не обойтись без помощи специалиста. Система 1С индивидуально настраивается под каждый бизнес, именно этим и занимается 1С-программист:

Создает новые отчеты для управления, маркетинга, продаж и помогает пользователям их настроить.

Дорабатывает те, что уже есть в программе.

Выводит в отчет дополнительную информацию.

Настраивает отображение данных.

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Подведем итоги

Управленческая отчетность важна для любой компании:

Она включает всю информацию для решений менеджмента.

Позволяет строить прогнозы развития бизнеса.

Дает ключевые цифры и помогает найти слабые места в деятельности.

Служит основанием для принятия решения о финансировании бизнеса для банков.

Все больше компаний осознает, почему важно принимать решения, которые основаны на количественных данных, и почему важно вести управленческий учет. А так как более 1,5 млн организаций в России работает на 1С — то и популярность профессии программиста 1С высока. И она продолжает расти, тем более что решения 1С стали основным вариантом импортозамещения зарубежных учетных систем.

Разработка управленческих отчетов — не единственная функция 1С-программиста. Обычно этот специалист совмещает функции программиста и сисадмина одновременно:

Создает новые конфигурации программы.

Обновляет 1С.

Настраивает функции программы под нужды конкретного предприятия.

Обучает пользователей.

Исправляет ошибки в ПО и многое другое.

При этом обучиться профессии 1С-программиста реально, а если вы уверенный пользователь программы, то сделать это еще проще. Вам не придется постоянно нанимать на аутсорс 1С-программистов и платить за каждую мелкую доработку. Вы можете научиться сами или научить кого-то из своих сотрудников, это будет полезным вкладом в развитие вашей компании и ваших навыков.

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