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Маркетинг

Как превратить отзывы клиентов в инструмент повышения продаж

98,9% покупателей читают отзывы до того, как совершить покупку — такой вывод сделали агентство Markway и сервис онлайн-опросов Anketolog.ru, когда в ноябре прошлого года провели исследование российских потребителей. Сегодня в маркетинге отзывы — это реальный инструмент, который помогает продавать. Разберем, как с ним работать.
Как превратить отзывы клиентов в инструмент повышения продаж
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Примерно 40% участников опроса регулярно, несколько раз в неделю, просматривают отзывы о компаниях в интернете. Около 20% делают это минимум раз в неделю. А значит, для многих отзывы — это важный источник информации о продуктах, услугах или компаниях. 

Большинство респондентов читают и положительные, и негативные отзывы. Они стремятся понять общий опыт других покупателей и сделать свои выводы о плюсах и минусах товара.

Как собрать отзывы

Чтобы отзывы стали инструментом продаж, сначала нужно собрать их с вашей аудитории. Вот что для этого можно сделать:

  • Добавьте информацию о своей компании на площадки для отзывов.

Убедитесь, что ваша компания или продукт представлены на популярных площадках для отзывов, которые актуальны для вашей сферы и региона. К таким сайтам относятся не только поисковики, но и: 

  • геосервисы — например, Яндекс Карты, 2GIS, Google-карты;

  • тематические агрегаторы компаний;

  • социальные сети.

Для владельца кофейни, к примеру, будут особенно актуальны отзывы на Картах, потому что потенциальная аудитория, вероятно, будет просматривать геосервисы, чтобы узнать адрес подходящего заведения.

Одна из наиболее популярных площадок, где люди часто оставляют отзывы — маркетплейс (Wildberries, Ozon, Яндекс Маркет). Также покупатели нередко пишут отклики на специальных сайтах-отзовиках — например, irecommend и otzovik.

  • Получите первые отзывы.

Люди реже пишут первый отзыв, если на странице еще ничего не опубликовано. К тому же если не работать с отзывами целенаправленно, есть риск, что будут преобладать негативные комментарии. Обычно недовольные клиенты более мотивированы оставлять отзывы, чем довольные.

Поэтому важно получить первые позитивные отзывы: например, предоставить клиенту промокод за отклик или пробник продукции с условием написания комментария.

  • Работайте с каждой площадкой.

Работа с каждой платформой для отзывов требует усилий: нужно стимулировать клиентов писать отзывы, поддерживать актуальность сведений о компании и продуктах, а также отвечать на комментарии и вопросы. 

Построение эффективного общения с клиентами — ключевая часть управления репутацией.

При планировании убедитесь, что у вас подготовлены шаблоны ответов. Они позволят быстро и адекватно реагировать на негативные отзывы, которые неизбежно появятся, когда вы начнете активно привлекать внимание к публикации откликов.

  • Упростите публикацию отзывов.

Чтобы клиенты охотнее оставляли отзывы, сделайте этот процесс как можно проще. Сократите шаги, необходимые для написания откликов, предоставьте покупателям прямые ссылки на сайт, где нужно их оставлять.

  • Отрабатывайте возражения и благодарите клиентов.

Будьте открыты к своей аудитории и рассматривайте отзывы как возможность укрепить отношения с клиентами. Отвечая на комментарии, в том числе негативные, вы показываете, что мнение клиента важно и вы готовы улучшать свою работу. Открытое общение подчеркивает значение каждого отклика и мотивирует клиентов делиться своим мнением: они знают, что их голос услышат.

  • Репостите отклики.

Чтобы получить больше отзывов, полезно публиковать некоторые на своем сайте. Например, в виде скриншотов. А можно оформить отдельный раздел с отзывами, разработать для него привлекательную инфографику или особый шаблон оформления, чтобы привлечь внимание аудитории.

Удобный способ собрать отзывы на сайте — подключить специальный виджет «Отзывы Все в Одном» от SmartWidgets. Мы объединили рейтинг и отзывы со всех популярных источников в одном виджете, который можно разместить на сайте за пару кликов. 

Виджет просто установить на сайт: для этого не нужны навыки программирования. Он совместим с любой CMS. 

С помощью виджета посетитель сайта может проверить отзыв и перейти на страницу автора или перейти в отзовик на страницу вашей компании и оставить отклик. 

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Как повысить продажи с помощью отзывов

Само по себе наличие отзывов (особенно, если это не явно накрученные отклики) уже повышает доверие покупателей к бренду и помогает увеличить выручку. Также компания может повлиять на продажи через прямую работу с отзывами и ответы на них. В ответах можно дополнительно привлечь внимание клиента к своей продукции:

  • Предложите бонус на следующий заказ.

Важно дарить бонус не только тем, кто оставил положительный отклик, но и тем, кто остался недоволен. Например, доставка заказа задержалась, и покупатель на это пожаловался. Можно ответить так:

«Здравствуйте, Игорь! Спасибо, что нашли время оставить отзыв. Нам очень жаль, что вы не получили ваш заказ вовремя. Мы хотим исправить ситуацию и сделать все возможное, чтобы в будущем у вас остались только положительные эмоции от покупки.

Пожалуйста, примите нашу искреннюю благодарность за обратную связь и 200 бонусных рублей на следующий заказ. Будем рады видеть вас снова!». 

  • Предложите сопутствующие товары.

Если вы продаете много разных товаров, напомните клиенту о том, чего он еще не покупал у вас. Это могут быть похожие или сопутствующие товары.

Например, если человек купил детскую кроватку, можно предложить ему постельное белье или коляску:

«Марина, спасибо за отзыв о детской кроватке «Название модели»! Рады, что вам понравилось качество. Кстати, у нас есть комплекты постельного белья из натуральных тканей. Уверены, что с ними сон вашего ребенка будет крепким и безмятежным. Загляните в наш каталог!» 

  • Расскажите об акциях.

Когда отвечаете на отзыв, расскажите клиенту об актуальных акциях. Выберите те, что могут его заинтересовать, с учетом товара, о котором он писал. Например:

«Ольга, добрый день! Благодарим за отзыв о нашей беговой дорожке. Мы рады, что она полностью оправдала ваши ожидания и помогает поддерживать отличную физическую форму. 

Кстати, сейчас у нас проходит акция для всех любителей здорового образа жизни — при покупке любого спортивного инвентаря на сумму от 5000 рублей вы получаете в подарок фитнес-браслет. Он отлично дополнит ваши тренировки и поможет следить за прогрессом. Будем рады видеть вас снова в нашем магазине!»

Вы можете выбрать один или комбинировать несколько способов поощрения клиентов за отзывы. В целом:

  • Будьте деликатны в ответах. Чрезмерная навязчивость и агрессивный маркетинг могут испортить имидж вашего бренда. 

  • Если отзыв отрицательный и конфликт еще не улажен, воздержитесь от новых предложений. Сперва решите проблему, чтобы клиент остался доволен сотрудничеством с вашей компанией, и только потом думайте о новых продажах.

  • Избегайте шаблонов. Если вы будете отвечать на все отклики одинаковыми предложениями, это будет выглядеть как спам. Лучше персонализировать предложения с учетом интересов покупателя, который оставил отзыв. 

  • Будьте системны в своей работе. Условия получения бонусов за отзывы должны быть понятны всем покупателям. Необоснованное выделение отдельных клиентов может вызвать негативную реакцию у остальных.

Работа с откликами не ограничивается только ответами на них. Чтобы использовать весь потенциал обратной связи, важно делиться отзывами со своей аудиторией. Это поможет укрепить доверие к вашему бренду и привлечь новых покупателей. 

Разместите умные виджеты, чтобы сделать ваш сайт эффективнее. Благодаря виджетам от SmartWidgets вы повысите вовлеченность пользователей, соберете больше лидов и увеличите продажи.

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