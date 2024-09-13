Как повысить онлайн-видимость вашего малого бизнеса

Онлайн-видимость бизнеса — это его присутствие в интернете. Только от самой компании зависит, на какой странице поисковой выдачи ее увидят пользователи — первой, двадцатой или сотой странице. Узнайте, как малому бизнесу повысить свою видимость в интернете и стать заметнее для клиентов.

Зачем онлайн-видимость малому бизнесу

Продажи продолжают активно переходить в онлайн. В период с января по декабрь 2023 года доля покупок в интернете составила 56%, офлайн — 44%. И эти цифры продолжают меняться в пользу онлайн-продаж.

Онлайн-видимость малого бизнеса — это позиция компании в рейтинге поисковых систем (место на странице поисковой выдачи).

Пример. Игорь решил заказать уборку квартиры. Он открывает Яндекс и набирает: «услуги клининга заказать в Москве». Система ранжирует компании, которые занимаются клинингом. Условно, на первой странице выдачи появляется топ-10 компаний. Игорь оценивает их сайты, отзывы бывших клиентов, и выбирает для себя лучшую фирму.

Компании, которые появляются на 1–2 страницах поисковой выдачи, вкладывают в свою онлайн-видимость больше труда и денег. Они работают с SEO-запросами, отзывами клиентов, маркетингом.

Но есть и фирмы, которые находятся на 5, 20 или 100 странице поисковой выдачи. Их онлайн-видимость самая слабая.

Обычно пользователи при выборе предложений останавливаются на первой странице. Некоторые заглядывают на вторую и третью страницу. Вероятность, что пользователь долистает до 10 или 20 страницы — почти нулевая.

Клиенты должны видеть компанию в интернете, чтобы купить у нее товар или заказать услугу. А бизнесу необходимо развивать свою онлайн-видимость, чтобы потенциальным клиентам было проще их найти.

Как бизнесу быть заметнее в интернете

Онлайн-видимость малого бизнеса — значит, быть заметным для покупателей. Но как стать заметнее в интернете? Есть несколько рабочих способов.

Интересный сайт. Замечали, что есть сайты, на которые буквально залипаешь? А есть сайты, на которых и несколько секунд находиться тяжело. Сайт бизнеса должен притягивать и удерживать внимание пользователей. Это делается с помощью полезного контента, красивого дизайна, удобного функционала, ярких баннеров. SEO. Компания не просто должна публиковать контент, но и работать с ключевыми словами и запросами. Это и есть SEO-оптимизация, которая выводит компании не вершину поисковой выдачи. Социальные сети и мессенджеры. Это инструменты для быстрого взаимодействия с аудиторией. В них можно размещать новости, информацию о новинках и акциях, устраивать розыгрыши. Контент-маркетинг. Это продвижение бизнеса через публикации. Например, посты в соцсетях, упоминание в СМИ. А еще клиенты любят смотреть видео о компании и участвовать в интерактивах. Реклама. Это самый простой, но затратный способ сделать бизнес заметнее в интернете. Зато с помощью таргетированной рекламы можно настраивать кампании точечно — сегментировать ЦА по группам (возрасту, региону, предпочтениям). Письма по email. Рассылки по электронной почте — это быстрое информирование клиентской базы о новых продуктах или новостях. Этот способ не требует больших затрат, но нужно собрать базу из клиентов. Коллаборации. Некоторые компании объединяются и обмениваются контентом на своих ресурсах. Можно также сделать коллаборации с блогерами, которые упомянут бизнес в своих соцсетях и видеороликах. В этом случае происходит наращивание клиентской базы с помощью обмена подписчиками. Отзывы. Прежде чем что-то купить у бизнеса, пользователи изучают комментарии — что говорят о компании ее бывшие клиенты. Для этого они просматривают отзывы на огромном количестве отзовиков и сайтов. Времени уходит очень много.

Компании могут установить себе на сайт виджеты от SmartWidgets и собирать отзывы клиентов прямо на своем ресурсе. Это и для клиентов удобно, и бизнесу хорошо.

Работа малого бизнеса над онлайн-видимостью — это возможность быть наравне с крупными брендами. А это очень важно в эпоху цифровизации, когда выделиться среди конкурентов становится все труднее с каждым годом.

3 главных принципа онлайн-видимости

Онлайн-видимость, или присутствие бизнеса в интернете — хоть и эффективный, но хрупкий инструмент. Немного пережать с рекламой или рассылками, и клиенты уйдут к конкуренту, который не такой навязчивый.

Каких придерживаться принципов:

Искренность. Люди не любят, когда их обманывают. Они тонко чувствуют, когда бизнес начинает хитрить и преувеличивать свойства продукта. Ложь в маркетинге сделает только хуже. Клиентоориентированность. В центре продаж любого бизнеса должен стоять клиент. Вокруг него строятся все маркетинговые стратегии и методы повышения присутствия компании в интернете. Поддержка и позитив. Для некоторых компаний, главное — продать, а дальше — хоть трава не расти. Клиенты же ценят, когда бизнес проявляет заботу и продолжает помогать даже после покупки. Например, следует быстро отвечать на вопросы покупателей, решать проблемы, связанные с гарантийным сроком или ремонтом товара.

Клиенты ценят простое человеческое отношение и не любят, когда им пытаются насильно навязать продукт. Во главе стратегии компаний должен стоять клиент, а только потом заработок.

Довольные и лояльный клиенты запустят сарафанное радио, увеличат доход и создадут бизнесу хорошую деловую репутацию.

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Как отзывы клиентов влияют на онлайн-видимость бизнеса

Когда люди ищут товары или услуги онлайн, они часто читают отзывы, чтобы решить, стоит ли покупать именно у этой компании.

Большое количество положительных отзывов создает доверие к бизнесу. Когда потенциальные клиенты видят, что другие люди довольны товарами или услугами, они с большей вероятностью выберут эту компанию среди конкурентов.

Отзывы дают ценную обратную связь. Они помогают понять, что клиенты ценят в бизнесе и что требует улучшения. Ответы на отзывы, особенно на негативные, показывают, что компания заботится о своих клиентах и готова решать проблемы.

Кроме этого, отзывы — это бесплатная реклама. Когда клиенты оставляют положительные отзывы, они фактически рекламируют бизнес. Эти отзывы видят другие пользователи, и это побуждает их на покупки.

Как повысить онлайн-видимость с помощью отзывов

Отзывы не только влияют на репутацию компании, но и помогают улучшить ее видимость в поисковых системах.

Поощряйте клиентов оставлять отзывы. Предложите удобный способ оставить отзыв. Например, установите на свой сайт виджет от SmartWidgets. Клиенты смогут оставить комментарий прямо на вашем сайте, а другие пользователи не будут искать отзывы о вашей компании на других площадках, а прочитают их в одном месте. Виджеты устанавливаются легко — зарегистрируйтесь и получите HTML-код виджета. Вставьте код на сайте там, где он будет смотреться красиво и органично.

Отвечайте на все отзывы. Активное участие в обсуждениях показывает, что вы цените обратную связь. Отвечайте как на положительные, так и на отрицательные отзывы. Это не только укрепляет доверие, но и повышает ваш рейтинг в глазах поисковых систем, которые учитывают активность владельцев бизнеса на платформах.

Используйте отзывы в маркетинговых материалах. Добавляйте положительные отзывы на свой сайт, в социальные сети, рекламные материалы и рассылки. Это мотивирует потенциальных клиентов обратиться именно к вам.

Анализируйте и улучшайте. Постоянно анализируйте отзывы, чтобы понять, что нравится вашим клиентам, а что требует улучшения. Это поможет вам не только улучшить качество своих услуг, но и повысить лояльность клиентов.

Чем лучше вы взаимодействуете с клиентами и управляете их отзывами, тем выше будет ваш бизнес в поисковых системах и тем больше потенциальных клиентов вы сможете привлечь.

Заключение

Онлайн-видимость малого бизнеса — это сочетание нескольких факторов: работа над сайтом, SEO-оптимизация, аналитика и взаимодействие с клиентами. Все это помогает компаниям занимать более высокие позиции в поисковой выдаче.

Кстати, можно использовать платформы, которые сейчас только развиваются. В связи с уходом из России некоторых зарубежных соцсетей и видеоплатформ, многие компании не отчаялись и стали осваивать отечественные площадки.

Для повышения онлайн-видимости размещайте контент на Яндекс.Дзен и vc.ru. Эти площадки Яндекс хорошо ранжирует, поэтому их не стоит игнорировать.

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