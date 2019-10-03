Во сколько обходятся фрилансеры

Приходите к нам на встречу, все расскажем.

Привлекать фриленсеров — это вроде как удобно, но в то же время и муторно. Надо сначала заключить договор ГПХ с фрилансером так, чтобы в нем не усматривались признаки трудового договора. Потом удаленный исполнитель должен подписать закрывающие документы. За «физика» надо уплатить налог и взносы, а также отразить все эти операции в целой кипе отчетов. Да и процесс перечисления денег на карты физлиц не всегда проходит гладко из-за подозрительности банков в широких рамках 115-ФЗ.

Но этих проблем можно избежать. Снизить издержки, сократить бумажную работу и избежать сложного документооборота можно, если воспользоваться услугами Solar Staff.

Вы заключаете единственный договор с Solar Staff, вместо отдельных договоров с каждым исполнителем. Как это работает, мы писали здесь.

Где их искать и сколько платить

Давайте вместе обсудим, каков он, современный фрилансер? Сколько денег хочет за свои услуги?

Мы проводим встречу «Фриланс в России».

10 октября мы расскажем о тенденциях, которые наблюдаем в сервисе Solar Staff и обсудим, как меняется рынок фриланса в России. Вместе мы составим портрет современного фрилансера, разберёмся, сколько платить исполнителю на примере нескольких специализаций и как не провалить проект с привлечением удаленных сотрудников.

Ну, и куда без добра и печенек. Встреча предполагает активный нетворкинг, еду и напитки.

Начало мероприятия — в 18-00.

Приходите!