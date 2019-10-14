Когда при работе с физлицами возникает НДС и чем вам это поможет

Рассказываем, как упростить учет, привлекая к выполнению работы сторонних физлиц. И причем тут НДС.

ГПХ с фрилансерами

Договоры ГПХ с фрилансерами имеют свои плюсы и минусы.

Из плюсов — взносы меньше, чем при трудовом договоре, отсутствие кадровой суеты с трудовыми книжками, личными карточками и т.д. и т.п.

Из минусов — взносы все равно есть и они отнюдь немалые, закрывающие документы, пристальное внимание налоговиков, ФСС и банков.

Избежать этих проблем, привлекая фрилансеров для решения определенных задач, можно с помощью специального сервиса.

Solar Staff — сервис автоматизации документооборота и выплат распределенным командам и фрилансерам, ваш генподрядчик при расчетах с физлицами.

Как это работает, мы рассказывали здесь.

Схема работы с Solar Staff

Вы заключаете единственный договор с Solar Staff, вместо отдельных договоров с каждым исполнителем.

Вы регистрируетесь в сервисе. Также по вашему приглашению регистрируются выбранные вами фрилансеры.

Соглашаясь с публичной офертой, исполнитель в конечном итоге становится субподрядчиком Solar Staff. Таким образом, вам больше не нужно заключать договор с каждым исполнителем. Достаточно прислать ему приглашение в Solar Staff.

Вы пополняете свой счет в системе. Что касается непосредственных расчетов с физлицами — то это уже не ваша забота. Solar Staff все сделает за вас — быстро, удобно и в рамках закона.

Закрывающие документы за оплаченные услуги и работы вы также получите без лишних проволочек. Они доступные в электронном виде в Личном кабинете и в бумажном виде будут направлены на вашу почту.

НДС

Сервис Solar Staff снижает налоговую нагрузку, поскольку ваша компания не вступает в прямые правоотношения с физическими лицами при использовании нашего сервиса.

Сервис автоматизирует документооборот и выплаты фрилансерам, опираясь на особые условия российского законодательства для нерезидентных компаний.

Solar Staff является плательщиком НДС, поэтому для российских компаний на все услуги начисляется 20 % НДС.

Это означает, что сумма оплаты рассчитывается по формуле:

Cтоимость задания комиссия Solar Staff НДС 20 %.

Если ваша компания находится на общем режиме налогообложения, то начисленный вам НДС вы можете принять к вычету. Как говорится, как пришло, так и ушло.

Напомним, в соответствии с пунктом 1 статьи 146 НК объектом налогообложения НДС признаются операции по реализации работ, услуг на территории РФ.

Мы строго следим, чтобы местом оказания услуг была Российская Федерация. Это гарантирует отсутствие претензий со стороны налоговых органов при принятии НДС к зачету российскими компаниями.

Порядок определения места реализации работ (услуг) в целях применения налога на добавленную стоимость установлен статьей 148 НК.

На эту тему фискалами выпущено немало разъясняющих документов.

В частности, в письме Минфина № 03-07-14/62214 от 31.08.2018 отмечается, что при оказании иностранным лицом российскому юрлицу или ИП юридических и консультационных услуг, местом реализации признается территория РФ и такие услуги подлежат налогообложению НДС в России.

Вопрос о месте реализации также затронут в письмах Минфина № 03-07-08/54404 от 02.08.2018, № 03-07-08/7923 от 09.02.2018.