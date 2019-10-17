Как заполнить 3-НДФЛ по доходу от иностранной компании

Физлица-налоговые резиденты РФ, которые получают доход от источников, находящихся за пределами нашей страны, должны платить НДФЛ сами. И для исчисления налога они обязаны задекларировать свои доходы.
Покажем на примере, как заполнить 3-НДФЛ.
Solar Staff
Solar Staff — сервис автоматизации документооборота и выплат распределенным командам и фрилансерам, ваш генподрядчик при расчетах с физлицами.
Поскольку договоры с исполнителями Solar Staff заключает от лица нерезидентной компании TMS SolarWeb Limited, все исполнители-физические лица должны сами отчитываться о доходах перед налоговиками.
Когда и как сдать декларацию
Сдать 3-НДФЛ за текущий год нужно до 30 апреля следующего года.
За 2019 год сдать декларацию надо до 30 апреля 2020 года.
Составить декларацию можно:
- На бумаге. Декларацию можно заполнить от руки, для этого необходимо скачать бланк, заполнить вручную необходимые листы и сдать лично в налоговую инспекцию по вашему месту жительства.
- На сайте ФНС с помощью электронного сервиса Личный кабинет налогоплательщика и отправка по электронным каналам связи. Для этого необходимо иметь доступ в Личный кабинет физлица на сайте ФНС.
- В специальной программе «Декларация», которую можно скачать на сайте ФНС. Далее такую декларацию можно распечатать и подать в Инспекцию лично на бумажном носителе или загрузить через личный кабинет и подать по электронным каналам связи.
Как заполнить
Декларация состоит из множества листов. Вам нужно будет заполнить следующие:
- титульный лист;
- раздел 1 «Сведения о суммах налога, подлежащих плате (доплате) в бюджет/возврату из бюджета»;
- раздел 2 «Расчет налоговой базы и суммы налога на доходы, облагаемые по ставке 13%»;
- приложение 2 «Доходы от источников за пределами Российской Федерации, облагаемые налогом по ставке 13%».
Титульный лист:
- ИНН — ваш ИНН
- Номер корректировки — 0 (первичная)
- Налоговый период — 34 (год)
- Отчетный период — 2019 (год, за который вы сдаете декларацию)
- Предоставляется в налоговый орган — код налогового органа можно узнать по вашему адресу регистрации через сервис ФНС
- Код страны — 643 (Россия)
- Код категории налогоплательщика — 760
- ФИО, дата и место рождения — в соответствии с вашими паспортными данными
- Код вида документа — 21 (паспорт)
- Серия и номер, кем выдан, дата выдачи — в соответствии с вашими паспортными данными
- Код статуса налогоплательщика — 1 — налоговый резидент Российской Федерации
- Номер контактного телефона — укажите свой номер
- Декларация составлена на __ страницах — после заполнения всей декларации проставьте количество страниц
Раздел 1:
- ИНН — ваш ИНН
- Код бюджетной классификации — 18210102030011000110
- Код по ОКТМО — код можно узнать по адресу регистрации через сервис https://www.nalog.ru/rn77/service/oktmo/
- Сумма налога, подлежащая уплате (доплате) в бюджет — сумма, подлежащая уплате по итогам декларации
Раздел 2 (заполняется по итогам всех листов приложения 2):
- ИНН — ваш ИНН
- п. 1.1 = 1.3 = 1.6 — сумма полученного дохода за год = сумма строк 070 всех листов приложения 2 (Сумма дохода, полученная в иностранной валюте в пересчете на рубли)
- п. 2.1 =2.9 — сумма налога, исчисленная к уплате (13% от суммы полученного дохода за год) = сумма строк 120 всех листов приложения 2 (Расчетная сумма налога, исчисленная в РФ по соответствующей ставке)
Приложение 2
Доход отображается за каждый месяц на отдельном листе приложения 2. Например, если вы получили доход в марте, мае и июле 2019 года, то вам необходимо заполнить три страницы — по одной за каждый месяц.
Если вы получили доход в один месяц в разных валютах, то для этого месяца нужно сделать две страницы, где на первой будет указан доход в одной валюте, а на второй — в другой.
- ИНН — ваш ИНН
- Код страны по классификатору — например, 196 (Кипр)
- Haимeнование источника выплаты дохода — иностранная компания, ее ИНН и КПП
- Код валюты — 978 — евро, 740 — доллар
- Код вида дохода — 32 (иные доходы)
- Дата получения дохода — дата акта выполненных работ (оказанных услуг)
- Курс иностранной валюты, установленный Банком России — рассчитываем по формуле: сумма, полученная в рублях, делится на сумму дохода по акту. Например: вы получили 100 евро, вывели 3600 руб., следовательно, курс 1 евро 36 рублей
- Сумма дохода, полученная в иностранной валюте — сумма в валюте по акту выполненных работ (оказанных услуг)
- Сумма дохода, полученная в иностранной валюте в пересчете в рубли — должна получиться полученная фактически сумма в рублях
- Расчетная сумма налога, исчисленная в РФ по соответствующей ставке — 13 % от суммы дохода в рублях (на данном примере 3600*13 %=468)
Если вывод денежных средств производился в иностранной валюте и не был переведен в рубли, то курс валюты необходимо смотреть на дату получения дохода на сайте ЦБ.
- Код валюты — 643 — рубли
- Код вида дохода — 32 (иные доходы)
- Дата получения дохода — дата акта выполненных работ (оказанных услуг)
- Курс иностранной валюты, установленный Банком России — 1
- Сумма дохода, полученная в иностранной валюте — сумма в рублях по акту выполненных работ (оказанных услуг)
- Сумма дохода, полученная в иностранной валюте в пересчете в рубли — сумма в рублях по акту выполненных работ (оказанных услуг)
- Расчетная сумма налога, исчисленная в РФ по соответствующей ставке — 13% от суммы дохода в рублях (на данном примере 10000*13 %=1300)
Не забудьте подписать и проставить дату сдачи декларации на каждой странице.