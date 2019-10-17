Как заполнить 3-НДФЛ по доходу от иностранной компании

Физлица-налоговые резиденты РФ, которые получают доход от источников, находящихся за пределами нашей страны, должны платить НДФЛ сами. И для исчисления налога они обязаны задекларировать свои доходы.

Покажем на примере, как заполнить 3-НДФЛ.

Solar Staff

Solar Staff — сервис автоматизации документооборота и выплат распределенным командам и фрилансерам, ваш генподрядчик при расчетах с физлицами.

Поскольку договоры с исполнителями Solar Staff заключает от лица нерезидентной компании TMS SolarWeb Limited, все исполнители-физические лица должны сами отчитываться о доходах перед налоговиками.

Когда и как сдать декларацию

Сдать 3-НДФЛ за текущий год нужно до 30 апреля следующего года.

За 2019 год сдать декларацию надо до 30 апреля 2020 года.

Составить декларацию можно:

На бумаге . Декларацию можно заполнить от руки, для этого необходимо скачать бланк, заполнить вручную необходимые листы и сдать лично в налоговую инспекцию по вашему месту жительства.

. Декларацию можно заполнить от руки, для этого необходимо скачать бланк, заполнить вручную необходимые листы и сдать лично в налоговую инспекцию по вашему месту жительства. На сайте ФНС с помощью электронного сервиса Личный кабинет налогоплательщика и отправка по электронным каналам связи. Для этого необходимо иметь доступ в Личный кабинет физлица на сайте ФНС.

и отправка по электронным каналам связи. Для этого необходимо иметь доступ в Личный кабинет физлица на сайте ФНС. В специальной программе «Декларация», которую можно скачать на сайте ФНС. Далее такую декларацию можно распечатать и подать в Инспекцию лично на бумажном носителе или загрузить через личный кабинет и подать по электронным каналам связи.

Как заполнить

Декларация состоит из множества листов. Вам нужно будет заполнить следующие:

титульный лист;

раздел 1 «Сведения о суммах налога, подлежащих плате (доплате) в бюджет/возврату из бюджета»;

раздел 2 «Расчет налоговой базы и суммы налога на доходы, облагаемые по ставке 13%»;

приложение 2 «Доходы от источников за пределами Российской Федерации, облагаемые налогом по ставке 13%».

Титульный лист:

ИНН — ваш ИНН

Номер корректировки — 0 (первичная)

(первичная) Налоговый период — 34 (год)

(год) Отчетный период — 2019 (год, за который вы сдаете декларацию)

(год, за который вы сдаете декларацию) Предоставляется в налоговый орган — код налогового органа можно узнать по вашему адресу регистрации через сервис ФНС

можно узнать по вашему адресу регистрации через сервис ФНС Код страны — 643 (Россия)

(Россия) Код категории налогоплательщика — 760

ФИО, дата и место рождения — в соответствии с вашими паспортными данными

Код вида документа — 21 (паспорт)

(паспорт) Серия и номер, кем выдан, дата выдачи — в соответствии с вашими паспортными данными

Код статуса налогоплательщика — 1 — налоговый резидент Российской Федерации

— налоговый резидент Российской Федерации Номер контактного телефона — укажите свой номер

Декларация составлена на __ страницах — после заполнения всей декларации проставьте количество страниц

Раздел 1:

ИНН — ваш ИНН

Код бюджетной классификации — 18210102030011000110

Код по ОКТМО — код можно узнать по адресу регистрации через сервис https://www.nalog.ru/rn77/service/oktmo/

https://www.nalog.ru/rn77/service/oktmo/ Сумма налога, подлежащая уплате (доплате) в бюджет — сумма, подлежащая уплате по итогам декларации

Раздел 2 (заполняется по итогам всех листов приложения 2):

ИНН — ваш ИНН

п. 1.1 = 1.3 = 1.6 — сумма полученного дохода за год = сумма строк 070 всех листов приложения 2 (Сумма дохода, полученная в иностранной валюте в пересчете на рубли)

(Сумма дохода, полученная в иностранной валюте в пересчете на рубли) п. 2.1 =2.9 — сумма налога, исчисленная к уплате (13% от суммы полученного дохода за год) = сумма строк 120 всех листов приложения 2 (Расчетная сумма налога, исчисленная в РФ по соответствующей ставке)

Приложение 2

Доход отображается за каждый месяц на отдельном листе приложения 2. Например, если вы получили доход в марте, мае и июле 2019 года, то вам необходимо заполнить три страницы — по одной за каждый месяц.

Если вы получили доход в один месяц в разных валютах, то для этого месяца нужно сделать две страницы, где на первой будет указан доход в одной валюте, а на второй — в другой.

ИНН — ваш ИНН

Код страны по классификатору — например, 196 (Кипр)

например, (Кипр) Haимeнование источника выплаты дохода — иностранная компания, ее ИНН и КПП

Код валюты — 978 — евро, 740 — доллар

— евро, — доллар Код вида дохода — 32 (иные доходы)

(иные доходы) Дата получения дохода — дата акта выполненных работ (оказанных услуг)

Курс иностранной валюты, установленный Банком России — рассчитываем по формуле: сумма, полученная в рублях, делится на сумму дохода по акту . Например: вы получили 100 евро, вывели 3600 руб., следовательно, курс 1 евро 36 рублей

. Например: вы получили 100 евро, вывели 3600 руб., следовательно, курс 1 евро 36 рублей Сумма дохода, полученная в иностранной валюте — сумма в валюте по акту выполненных работ (оказанных услуг)

Сумма дохода, полученная в иностранной валюте в пересчете в рубли — должна получиться полученная фактически сумма в рублях

Расчетная сумма налога, исчисленная в РФ по соответствующей ставке — 13 % от суммы дохода в рублях (на данном примере 3600*13 %=468)

Если вывод денежных средств производился в иностранной валюте и не был переведен в рубли, то курс валюты необходимо смотреть на дату получения дохода на сайте ЦБ.

Код валюты — 643 — рубли

рубли Код вида дохода — 32 (иные доходы)

(иные доходы) Дата получения дохода — дата акта выполненных работ (оказанных услуг)

Курс иностранной валюты, установленный Банком России — 1

Сумма дохода, полученная в иностранной валюте — сумма в рублях по акту выполненных работ (оказанных услуг)

Сумма дохода, полученная в иностранной валюте в пересчете в рубли — сумма в рублях по акту выполненных работ (оказанных услуг)

Расчетная сумма налога, исчисленная в РФ по соответствующей ставке — 13% от суммы дохода в рублях (на данном примере 10000*13 %=1300)

Не забудьте подписать и проставить дату сдачи декларации на каждой странице.