Договор ГПХ: что это, в чем плюсы и минусы для заказчиков и исполнителей

Что такое договор ГПХ
Договор гражданско-правового характера (ГПХ) — это документ, который регулирует отношения между исполнителем и заказчиком. В нем описаны все детали сотрудничества: услуги, срок их выполнения, порядок оплаты и ответственность обеих сторон.
Договор ГПХ регулируется Гражданским кодексом и не предусматривает наличие трудовых отношений между исполнителем и заказчиком: фрилансер не обязан сидеть в офисе с 9 до 18 часов, соблюдать дресс-код и внутренний регламент компании. При этом (согласно п. 1 ст. 708 ГК) компания имеет право прописать в договоре график поэтапного выполнения задачи.
Права и обязанности сторон при сотрудничестве по договору ГПХ
Для начала — таблица с основными характеристиками:
Параметр
Правила по договору ГПХ
Налоги
Оплачивает компания
Занятость
Стабильная в рамках проекта по договору
График
Зависит от договоренности с заказчиком
Оплата
По факту выполненных работ или услуг
Трудовые отношения
Отсутствуют
Место работы
Возможно частичное присутствие в офисе или на объекте
Социальные гарантии для исполнителя
Заказчик платит пенсионные взносы
При сотрудничестве по ГПХ налоги платит заказчик: от 13% НДФЛ и до 30% — в Социальный фонд. В этом случае у исполнителя копится пенсионный стаж, ему также положены страховые выплаты (например, в случае производственной травмы) и налоговый вычет с дохода по договору ГПХ.
Виды договоров ГПХ
Существует много разных видов договоров гражданско-правового характера. Среди них: агентирования (ст. 1005 ГК), комиссии (ст. 990 ГК), возмездного оказания услуг (ст. 779 ГК), подряда (ст. 702 ГК), поручения (ст. 971 ГК), перевозки (ст. 784 ГК), транспортной экспедиции (ст. 801 ГК), хранения (ст. 886 ГК) и другие типы.
Чаще всего используются:
Договор подряда. В этом случае подрядчик обязуется выполнить определенную работу или оказать определенные услуги для заказчика за вознаграждение. Например, при проведении техобслуживания автомобиля, ремонтных работ или разработке дизайна сайта.
Договор возмездного оказания услуг. В этом случае исполнитель обязуется оказать определенные услуги заказчику за определенную плату. Например, при починке определенной детали компьютера: в таком договоре будут указаны все условия ремонта, стоимость услуги и сроки выполнения работ.
Договор авторского заказа. Это соглашение между заказчиком и исполнителем, в соответствии с которым автор обязан создать определенное произведение (например, песню, текстовую статью или иллюстрацию по заданию заказчика, а заказчик обязан оплатить выполненную работу).
Плюсы и минусы сотрудничества по договору ГПХ
Для исполнителей при сотрудничестве по ГПХ есть и плюсы, и минусы. С одной стороны, фрилансеры сами планируют рабочий день, имеют право привлекать сторонних исполнителей, если иного не прописано в договоре. А те, у кого прокачаны софт-скиллы, могут еще и договориться с заказчиком, чтобы он предоставил рабочую технику и расходные материалы, компенсировал расходы на интернет и мобильную связь: такая практика достаточно распространена. Но при этом привилегий как у штатных сотрудников не будет: отпуск, больничный и декрет компания не оплатит. К тому же, такой формат сотрудничества не защищен Трудовым кодексом.
Для заказчиков при сотрудничестве по ГПХ почти одни плюсы: например, обычно не нужно обеспечивать исполнителя рабочим местом, а из документов требуется только письменный договор — никаких приказов о найме, записей в трудовой книжке и оформления личной карточки. Кроме этого, фонд оплаты труда экономится за счет отсутствия социального пакета. Единственный минус — ограниченный контроль: может оказаться, что недисциплинированный или недобросовестный исполнитель так и не предоставит вам услугу. Но и в этом случае можно подстраховаться заранее, прописав в договоре поэтапную сдачу работ.
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Как правильно оформить договор ГПХ
Среди обязательных условий, которые прописываются в договоре, должны быть:
предмет договора;;
сроки исполнения;
стоимость и порядок оплаты;
порядок сдачи-приемки;
права и обязанности сторон;
ответственность сторон.
Документ составляют в двух экземплярах и подписывают обе стороны. К нему также можно приложить техническое задание, в котором детально описаны все требования к задаче. Когда работа выполнена, стороны подписывают акт приема-передачи — это подтверждает, что заказчик принял результат и у него нет претензий к качеству.
В договоре ГПХ нельзя использовать формулировки:
«работник», «сотрудник»;
«работодатель»;
«оклад», «заработок», «зарплата»;
«работа», «график работы», «смена»;
«замечание», «выговор».
В каких случаях и кому подходит сотрудничество по договору ГПХ
Иногда нанимать сотрудников в штат невыгодно — вместо этого можно оформить их как временных исполнителей. Фрилансерами могут быть как самозанятые, так и физлица и ИП. Обычно компания заключает договор ГПХ с внештатниками и исполнителями разовых задач — например, веб-разработчиками, которые верстают сайт, или дизайнерами, которые создают фирменный стиль.
Чаще всего заказчики ищут подрядчиков в сезонный пик производства, при запуске масштабных проектов, для выполнения разовых профильных задач или замещения штатного персонала — например, в сезон отпусков или больничных. Есть некоторые сферы, которым регулярно требуются временные исполнители: среди них кейтеринг, организация мероприятий, логистика, строительство и разгрузочно-погрузочные работы.
Подробнее о ситуациях, в которых сотрудничество по договору ГПХ предпочтительнее трудового, можно прочитать в материале Solar Staff.
Риски для исполнителя при сотрудничестве по договору ГПХ
Отсутствие страхования
В отличие от устройства в штат, фрилансеры не получают никаких трудовых гарантий, предусмотренных ТК. А взносы на травматизм уплачиваются, только если предусмотрены договором.
Невозможность получения пособий
С 2023 года у граждан, работающих по договору ГПХ, есть право на получение пособий в случае болезни, при рождении ребенка, беременности и родам. Но есть несколько ограничений. Пособия не могут получать:
заключившие договор ГПХ на аренду недвижимости и имущества или договор купли-продажи;
иностранные высококвалифицированные специалистов, временно пребывающие в РФ;
самозанятые, получающие выплаты за деятельность по договорам ГПХ;
получатели страховых пенсий, которым выплачиваются вознаграждения по договорам об опеке или попечительстве.
Риски для заказчика при сотрудничестве по договору ГПХ
Существует несколько возможных рисков для заказчиков. Среди них — возможные штрафы при переквалификации отношений в трудовые и отсутствие у исполнителя лицензии на выполнение некоторых видов деятельности.
Государство следит за тем, чтобы предприниматели не уклонялись от налогов, подменяя трудовые отношения с сотрудниками договорами ГПХ. Сотрудничество заказчиков с фрилансерами регулирует 422-ФЗ. Главное правило звучит так: самозанятый не должен выполнять работу штатных специалистов.
Согласно письму от 16.09.2021 № АБ-4-20/13183, договор ГПХ должен быть переквалифицирован в трудовой по трем признакам:
Заказчик устанавливает график работ для исполнителя.
Оплачивает работу фрилансера в том же порядке, что и штатным специалистам — например, по определенным числам дважды в месяц.
Распределяет задачи между исполнителями и назначает их на объекты.
Также перед заключением договора стоит проверить, нужна ли исполнителю лицензия. Если нужные услуги есть в перечне видов деятельности, подлежащих лицензированию, вам нужно будет работать с ИП или специализированной компанией, у которой есть разрешение на выполнение таких работ.
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