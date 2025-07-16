Договор ГПХ: что это, в чем плюсы и минусы для заказчиков и исполнителей

Плюсы и минусы сотрудничества по договору ГПХ

Для исполнителей при сотрудничестве по ГПХ есть и плюсы, и минусы. С одной стороны, фрилансеры сами планируют рабочий день, имеют право привлекать сторонних исполнителей, если иного не прописано в договоре. А те, у кого прокачаны софт-скиллы, могут еще и договориться с заказчиком, чтобы он предоставил рабочую технику и расходные материалы, компенсировал расходы на интернет и мобильную связь: такая практика достаточно распространена. Но при этом привилегий как у штатных сотрудников не будет: отпуск, больничный и декрет компания не оплатит. К тому же, такой формат сотрудничества не защищен Трудовым кодексом.

Для заказчиков при сотрудничестве по ГПХ почти одни плюсы: например, обычно не нужно обеспечивать исполнителя рабочим местом, а из документов требуется только письменный договор — никаких приказов о найме, записей в трудовой книжке и оформления личной карточки. Кроме этого, фонд оплаты труда экономится за счет отсутствия социального пакета. Единственный минус — ограниченный контроль: может оказаться, что недисциплинированный или недобросовестный исполнитель так и не предоставит вам услугу. Но и в этом случае можно подстраховаться заранее, прописав в договоре поэтапную сдачу работ.