Как бизнесу расширить команду и оптимизировать расходы: 3 истории клиентов Solar Staff

В некоторых случаях аутсорс-подрядчики подходят бизнесу больше, чем штатные сотрудники. Например, когда команду нужно расширить срочно, а на перестраивание процессов под конкретный проект нет ресурсов. Покажем на конкретных примерах, как инфраструктурная платформа Solar Staff помогает безопасно управлять внештатными командами.

В каких случаях фрилансеры подходят лучше штатных специалистов

Аутсорс-сотрудники подходят бизнесу, когда штат нужно расширить срочно, а на перестраивание процессов под конкретный проект нет ресурсов. Вот несколько таких сценариев.

1. Выездной формат

Выездной формат работы

Компания Genotek восстанавливает генеалогические древа. Для этого специалисты изучают документы в архивах, отправляют запросы в ведомства и сопоставляют родословные.

Главный офис компании находится в Москве, а заказ от клиента может поступить, например, из Ставрополя. Чтобы его выполнить, штатному исследователю пришлось бы потратить рабочее время на командировку, а компании — ее оплатить. Расходы на дорогу, проживание, питание и прочее сложились бы в дополнительный чек, который пришлось добавить к зарплате специалиста. Выходит накладно.

Вместо этого можно поступить иначе: разместить заказ на фриланс-бирже или предложить фрилансерам из собственной базы компании, найти исполнителя из нужного региона и поручить задачу ему. Местный специалист быстрее доедет до архива, а его услуги обойдутся дешевле, чем командировка собственного сотрудника.

В итоге время, которое нужно, чтобы оплатить заказ фрилансеру, сократилось с целого рабочего дня до минуты. Компания только пополняет баланс в сервисе Solar Staff, а все остальное происходит автоматически.

2. Сезонная нагрузка

Оформление договоров с фрилансера через Solar Staff

Рассмотрим пример с крупными маркетплейсами. Спрос на товары там зависит от сезона и растет в периоды распродаж. Особенно накануне «черной пятницы» — главной акции в году. В это время нагрузка на платформу, продавцов и поддержку обычно увеличивается в разы — трафик вырастает, а заказов и вопросов от пользователей становится больше.

Чтобы справляться с последними, компании набирают сотрудников в службу поддержки из числа фрилансеров. С ними можно заключить договор на короткий срок, в котором фиксируются условия работы и размер оплаты. Это помогает снизить нагрузку на штат и минимизировать возможный негативный фидбек от клиентов.

Теперь 400–450 фрилансеров регулярно сотрудничают с «Джум» и оформляют договоры через Solar Staff. А время на оформление исполнителей в пиковый сезон существенно сократилось.

3. Узкоспециализированная задача

Представьте, что компания перестраивает процессы и подключает CRM. У фирмы уже есть таск-трекер, и осталось только связать его с новым инструментом: сделать так, чтобы информация о клиентах бесшовно передавалась из базы продаж в систему управления проектами.

Чтобы интегрировать сервисы между собой, нужен разработчик, которого в штате нет. Нанимать его в компанию ради разовой задачи нецелесообразно: HR-специалисту пришлось бы потратить время на поиск кандидата, проведение интервью, оформление и погружение в задачу. А потом — еще и уволить, подготовив документы.

В таком случае можно найти подрядчика на бирже, поставить ему конкретную задачу, принять и оплатить результат. Так у компании появится новый сервис и лояльный специалист, с которым можно поработать в будущем.

Solar Staff берет на себя:

  1. Формирование актов и счетов. Все закрывающие документы вы найдете в личном кабинете. У исполнителя тоже будет такая возможность.

  2. Подготовку документов для отчетности в налоговые органы России. Кроме этого, сервис предоставляет рекомендации в зависимости от налогового статуса.

  3. Уплату НДФЛ за физлиц. Для подтверждения легальности дохода при запросе банков и для отчетности в налоговый орган сервис предоставляет закрывающие документы со стоимостью и сутью выполненных работ или оказанных услуг.

4. Срочный проект

На digital-рынке агентствам часто нужны подрядчики для задач с «горящим» дедлайном. Например, когда клиенту нужен готовый текст для выступления на конференции. Или если компания участвует в тендере, а на разработку предложения мало времени.

В подобных ситуациях часто оказывается, что штатные сотрудники заняты и не могут взять задачу сверх обычной нагрузки. Тогда на помощь приходят фрилансеры из собственного пула компании. Менеджеру достаточно обратиться к лояльным копирайтерам и дизайнерам и предложить присоединиться к проекту за гонорар. Бывает, что «тендерные» команды почти полностью состоят из аутсорсеров — как раз из-за того, что так процессы идут быстрее.

Solar Staff упростил получение закрывающих документов для компании. Вместо большой цепочки согласований теперь достаточно принять задачу в интерфейсе сервиса.

Solar Staff упрощает документооборот и расчеты для бизнеса. Сервис минимизирует налоговые риски, сокращает затраты на организацию сотрудничества с исполнителями и снижает нагрузку на штатных сотрудников. Он формирует полные комплекты закрывающих документов по всем платежам в системе, позволяет быстро зачислять средства и проводить выплаты больше чем в 190 стран.

