Как бизнесу расширить команду и оптимизировать расходы: 3 истории клиентов Solar Staff

В каких случаях фрилансеры подходят лучше штатных специалистов

Аутсорс-сотрудники подходят бизнесу, когда штат нужно расширить срочно, а на перестраивание процессов под конкретный проект нет ресурсов. Вот несколько таких сценариев.

1. Выездной формат

Выездной формат работы Компания Genotek восстанавливает генеалогические древа. Для этого специалисты изучают документы в архивах, отправляют запросы в ведомства и сопоставляют родословные. Главный офис компании находится в Москве, а заказ от клиента может поступить, например, из Ставрополя. Чтобы его выполнить, штатному исследователю пришлось бы потратить рабочее время на командировку, а компании — ее оплатить. Расходы на дорогу, проживание, питание и прочее сложились бы в дополнительный чек, который пришлось добавить к зарплате специалиста. Выходит накладно. Вместо этого можно поступить иначе: разместить заказ на фриланс-бирже или предложить фрилансерам из собственной базы компании, найти исполнителя из нужного региона и поручить задачу ему. Местный специалист быстрее доедет до архива, а его услуги обойдутся дешевле, чем командировка собственного сотрудника. Опыт Genotek: как освободить время и сделать сферу прозрачнее Рассказываем, как компания работает с сотнями подрядчиков с помощью всего лишь одного инструмента Читать В итоге время, которое нужно, чтобы оплатить заказ фрилансеру, сократилось с целого рабочего дня до минуты. Компания только пополняет баланс в сервисе Solar Staff, а все остальное происходит автоматически.

2. Сезонная нагрузка

Оформление договоров с фрилансера через Solar Staff Рассмотрим пример с крупными маркетплейсами. Спрос на товары там зависит от сезона и растет в периоды распродаж. Особенно накануне «черной пятницы» — главной акции в году. В это время нагрузка на платформу, продавцов и поддержку обычно увеличивается в разы — трафик вырастает, а заказов и вопросов от пользователей становится больше. Чтобы справляться с последними, компании набирают сотрудников в службу поддержки из числа фрилансеров. С ними можно заключить договор на короткий срок, в котором фиксируются условия работы и размер оплаты. Это помогает снизить нагрузку на штат и минимизировать возможный негативный фидбек от клиентов. Как «Джум» в два раза ускорил выплаты фрилансерам Solar Staff помог бренду внедрить более гибкую систему оплаты, и от этого выиграли все. Теперь внештатные исполнители по всему миру выводят средства в удобной валюте, а менеджеры и отдел по развитию бизнеса больше не тратят время на перепроверку документов Читать Теперь 400–450 фрилансеров регулярно сотрудничают с «Джум» и оформляют договоры через Solar Staff. А время на оформление исполнителей в пиковый сезон существенно сократилось.

3. Узкоспециализированная задача

Представьте, что компания перестраивает процессы и подключает CRM. У фирмы уже есть таск-трекер, и осталось только связать его с новым инструментом: сделать так, чтобы информация о клиентах бесшовно передавалась из базы продаж в систему управления проектами. Чтобы интегрировать сервисы между собой, нужен разработчик, которого в штате нет. Нанимать его в компанию ради разовой задачи нецелесообразно: HR-специалисту пришлось бы потратить время на поиск кандидата, проведение интервью, оформление и погружение в задачу. А потом — еще и уволить, подготовив документы. В таком случае можно найти подрядчика на бирже, поставить ему конкретную задачу, принять и оплатить результат. Так у компании появится новый сервис и лояльный специалист, с которым можно поработать в будущем. Solar Staff берет на себя: Формирование актов и счетов. Все закрывающие документы вы найдете в личном кабинете. У исполнителя тоже будет такая возможность. Подготовку документов для отчетности в налоговые органы России. Кроме этого, сервис предоставляет рекомендации в зависимости от налогового статуса. Уплату НДФЛ за физлиц. Для подтверждения легальности дохода при запросе банков и для отчетности в налоговый орган сервис предоставляет закрывающие документы со стоимостью и сутью выполненных работ или оказанных услуг. Попробовать бесплатно

4. Срочный проект