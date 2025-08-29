Как бизнесу расширить команду и оптимизировать расходы: 3 истории клиентов Solar Staff

В каких случаях фрилансеры подходят лучше штатных специалистов
Аутсорс-сотрудники подходят бизнесу, когда штат нужно расширить срочно, а на перестраивание процессов под конкретный проект нет ресурсов. Вот несколько таких сценариев.
1. Выездной формат
Компания Genotek восстанавливает генеалогические древа. Для этого специалисты изучают документы в архивах, отправляют запросы в ведомства и сопоставляют родословные.
Главный офис компании находится в Москве, а заказ от клиента может поступить, например, из Ставрополя. Чтобы его выполнить, штатному исследователю пришлось бы потратить рабочее время на командировку, а компании — ее оплатить. Расходы на дорогу, проживание, питание и прочее сложились бы в дополнительный чек, который пришлось добавить к зарплате специалиста. Выходит накладно.
Вместо этого можно поступить иначе: разместить заказ на фриланс-бирже или предложить фрилансерам из собственной базы компании, найти исполнителя из нужного региона и поручить задачу ему. Местный специалист быстрее доедет до архива, а его услуги обойдутся дешевле, чем командировка собственного сотрудника.
Опыт Genotek: как освободить время и сделать сферу прозрачнее
Рассказываем, как компания работает с сотнями подрядчиков с помощью всего лишь одного инструмента
В итоге время, которое нужно, чтобы оплатить заказ фрилансеру, сократилось с целого рабочего дня до минуты. Компания только пополняет баланс в сервисе Solar Staff, а все остальное происходит автоматически.
2. Сезонная нагрузка
Рассмотрим пример с крупными маркетплейсами. Спрос на товары там зависит от сезона и растет в периоды распродаж. Особенно накануне «черной пятницы» — главной акции в году. В это время нагрузка на платформу, продавцов и поддержку обычно увеличивается в разы — трафик вырастает, а заказов и вопросов от пользователей становится больше.
Чтобы справляться с последними, компании набирают сотрудников в службу поддержки из числа фрилансеров. С ними можно заключить договор на короткий срок, в котором фиксируются условия работы и размер оплаты. Это помогает снизить нагрузку на штат и минимизировать возможный негативный фидбек от клиентов.
Как «Джум» в два раза ускорил выплаты фрилансерам
Solar Staff помог бренду внедрить более гибкую систему оплаты, и от этого выиграли все. Теперь внештатные исполнители по всему миру выводят средства в удобной валюте, а менеджеры и отдел по развитию бизнеса больше не тратят время на перепроверку документов
Теперь 400–450 фрилансеров регулярно сотрудничают с «Джум» и оформляют договоры через Solar Staff. А время на оформление исполнителей в пиковый сезон существенно сократилось.
3. Узкоспециализированная задача
Представьте, что компания перестраивает процессы и подключает CRM. У фирмы уже есть таск-трекер, и осталось только связать его с новым инструментом: сделать так, чтобы информация о клиентах бесшовно передавалась из базы продаж в систему управления проектами.
Чтобы интегрировать сервисы между собой, нужен разработчик, которого в штате нет. Нанимать его в компанию ради разовой задачи нецелесообразно: HR-специалисту пришлось бы потратить время на поиск кандидата, проведение интервью, оформление и погружение в задачу. А потом — еще и уволить, подготовив документы.
В таком случае можно найти подрядчика на бирже, поставить ему конкретную задачу, принять и оплатить результат. Так у компании появится новый сервис и лояльный специалист, с которым можно поработать в будущем.
Solar Staff берет на себя:
Формирование актов и счетов. Все закрывающие документы вы найдете в личном кабинете. У исполнителя тоже будет такая возможность.
Подготовку документов для отчетности в налоговые органы России. Кроме этого, сервис предоставляет рекомендации в зависимости от налогового статуса.
Уплату НДФЛ за физлиц. Для подтверждения легальности дохода при запросе банков и для отчетности в налоговый орган сервис предоставляет закрывающие документы со стоимостью и сутью выполненных работ или оказанных услуг.
4. Срочный проект
На digital-рынке агентствам часто нужны подрядчики для задач с «горящим» дедлайном. Например, когда клиенту нужен готовый текст для выступления на конференции. Или если компания участвует в тендере, а на разработку предложения мало времени.
В подобных ситуациях часто оказывается, что штатные сотрудники заняты и не могут взять задачу сверх обычной нагрузки. Тогда на помощь приходят фрилансеры из собственного пула компании. Менеджеру достаточно обратиться к лояльным копирайтерам и дизайнерам и предложить присоединиться к проекту за гонорар. Бывает, что «тендерные» команды почти полностью состоят из аутсорсеров — как раз из-за того, что так процессы идут быстрее.
Как построить гибкую аутсорс-систему: опыт «Фибоначчи Digital»
Как Solar Staff помог компании из узкой ниши избавиться от сложностей с документооборотом
Solar Staff упростил получение закрывающих документов для компании. Вместо большой цепочки согласований теперь достаточно принять задачу в интерфейсе сервиса.
Solar Staff упрощает документооборот и расчеты для бизнеса. Сервис минимизирует налоговые риски, сокращает затраты на организацию сотрудничества с исполнителями и снижает нагрузку на штатных сотрудников. Он формирует полные комплекты закрывающих документов по всем платежам в системе, позволяет быстро зачислять средства и проводить выплаты больше чем в 190 стран.
Получите гайд «10 самых частых ошибок при сотрудничестве с фрилансерами»
Как не запутаться в налоговых статусах и выплатах, что учесть при оплате услуг ИП, самозанятым и физлицам,как правильно оформить договор ГПХ, чтобы не нарваться на проверки и штрафы?
Рекомендации от руководителя службы налоговой поддержки Solar Staff
Реклама: ООО «Солар Стафф Рус», ИНН 7733228841, erid: 2W5zFHks9sE
Начать дискуссию