Настало время нового лозунга «Лучше, блин, без НДС!»

Вчера обратился предприниматель. Сам конструирует и производит оборудование. Работает как ИП на упрощенке. Говорит, что все заказчики требуют продавать с НДСом. Всем нужен НДС! И дальше стандартная, набившая оскомину беседа про ОООшечку и ИПшечку, взаимозависимость, IP-адреса, юрдреса и так далее.
В общем, человек пытался выпытать у меня оптимальный набор критериев, при котором дробление будет 100% безопасным. Но не про дробление пост. Когда мы подбираемся к цифрам и оценке налоговой нагрузки, он мне заявляет, что выделять НДС даже не рассматривает и конечно же накинет его сверху (ну ему рынок позволяет, он сам конструктор). И тут у меня недоумение?!?!?! А к чему тогда весь этот бессмысленный разговор? К тому, что кому-то нужен НДС? Чтобы что? На полку его положить?
Откуда пошел этот фразеологизм «нам нужен НДС»?
Если покупать за 120 рублей (вкл НДС) и за 120 рублей (без НДС), то первый вариант выгоднее, потому что можно уменьшить свой налог. Бухгалтер пересчитал и чтобы не засорять эфир менеджеру по закупкам методами расчета НДС просто сказал — «бери с НДС». И в какой-то момент это трансформировалась из «нам выгоднее с НДС» в «нам нужен НДС».
Хотя сам по себе НДС никому не нужен, в том смысле, что если покупать за 120 рублей (вкл НДС) и 100 рублей (без НДС) с точки зрения выгодности эти варианты равноценны. Но это клише уже плотно сидит в головах «нам нужен НДС»!!! Из-за этого человек чуть не вписался в эту гиблую тему с исчислением НДС. А это исключительно вопрос цены, которая в его случае одинаковая.
А вообще, действительно ли 120 рублей (вкл НДС) и 100 рублей (без НДС) равноценны? С точки зрения цены — да. Но не только цена может быть критерием в бизнесе. И далеко не всегда она является определяющим критерием.
Во-первых (но это не главное), упрощенка чуть более выгодна с финансовой точки зрения. С НДС мы платим сейчас, а вернем эти деньги только в течение трех месяцев после конца квартала, когда уплатим налогов меньше. То есть, мы чутка кредитуем государство.
Еще в 2015 году у меня был клиент проектировщик, который заходил на один большой объект. Заказчик — приближенное к государству предприятие, которое в бюджет ходит как к себе домой. Когда мы говорили про преимущества упрощенки, они сказали что для них не проблема в течение строительства возместить НДС из бюджета. Вопросов нет, только заплатят они сейчас, а возместят через три (плюс три) месяца. А строят на кредитные. Вот она экономия на процентах (пусть небольшая, но она объективно есть).
А как же налоговые риски? Комплаенс поставщиков?
Второе, главное. Сегодня налоговое администрирование построено таким образом, что за «разрывами» налоговый орган идет всегда к покупателю. Даже если косячит поставщик. Так построена АСК НДС-2, так составлены новые регламенты 966 и 970. То есть, выбирая поставщика с НДС, вы берете на себя риски его недобросовестности по НДС. Особенно, если он по шкале налоговой не дотягивает до Выгодоприобретателя (50 баллов).
Из таких рисковых областей как клининг, транспорт, СМР я бы вообще не брал бы поставщиков и подрядчиков с НДС. Для них и 120 рублей без НДС выгоднее чем 120 рублей (вкл НДС), на мой взгляд.
В долгую, с учетом налоговых претензий через пару лет, когда ваших контрагентов уже в ЕГРЮЛ и в помине не будет. И вы сами прекрасно об этом знаете. И двадцаточку эту в бюджет вам придется доплатить в двойном размере. Если не в тройном.
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Итого, как мне кажется, уже настало время нового лозунга «Лучше, блин, без НДС!!!». Всем, кому экономика позволит, скинут цену на величину НДС. А где экономика не позволяет, добавят в цену. Да, удорожание. Но против экономики не попрешь. Можно, конечно, в это не верить. И по прежнему искать с НДС, там где экономика не позволяет. Но как я уже сказал, скупой платит дважды. А тупой трижды.