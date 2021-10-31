Пять шагов для открытия онлайн-магазина

Эпидемия коронавируса стала мотиватором усиленного развития онлайн-бизнеса. Ассоциация компаний интернет-торговли сообщала, что рынок интернет-торговли в 2021 году вырос на 44%. Цифры роста внушительные и могут соблазнить кого-то на повторение этого успеха, то есть открытие своего интернет-магазина. Как это сделать правильно?

Онлайн-магазин востребован и спрос на его услуги будет расти. Люди осознали удобство покупок, не выходя из дома, и не будут от этого отказываться. Поэтому, если вы нашли свою нишу и протестировали покупательский спрос, то открытие интернет-магазина —оправданный шаг.

Прежде чем строить планы, стоит понять:

цепочка действий в интернет-магазине короче, чем в обычном: закупка товара, доставка на склад, продажа через сайт и доставка покупателю (нет проблем с большим штатом и арендой);

само же управление сложнее, так как к онлайн-магазинам наше законодательство строже.

Отдельного закона о работе онлайн-магазинов нет. Такие точки торговли обязаны соблюдать привычное всем торговое законодательство. Прежде всего это федеральные законы «О розничных рынках и о внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации», «О защите прав потребителя», «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации».

Кроме этого, онлайн-магазины попадают под правила дистанционных продаж — «Правила продажи товаров по договору розничной купли-продажи».

Новые правила вступили в силу 31 декабря 2020 года. Действовавшие до этого момента «Правила продажи товаров дистанционным способом» сейчас не имеют силы.

Первый шаг

Открывая интернет-магазин, надо хорошо понимать, что закон под этим подразумевает, то есть следует прочесть п.57 ГОСТа Р 51303-2013. А там сказано, что онлайн-магазин — это продажа товара через любой интернет-ресурс с доставкой товара покупателю на дом или до пункта самовывоза.

Получается, онлайн-магазины — это не только торговые точки, продающие через сайты, но и странички в соцсетях, и профили в Инстаграм. Если вы продаете с экрана компьютера и организуете доставку, то закон считает вас интернет-магазином и ждет от вас выполнения всех соответствующих требований.

Но есть еще одна тонкость: интернет-магазином считаются точки, продающие товар физическим лицам. Если вы работаете с юридическими лицами, то попадаете под требования иного законодательства.

Второй шаг

Изучив законы, можно начинать свой путь. И главный шаг — регистрация формы бизнеса.

Чтобы не нарушать закон, работать надо легально. А для этого требуется регистрация формы бизнеса, то есть вы должны или открыть ООО, или стать ИП, или зарегистрироваться в качестве самозанятого.

Обратите внимание, самозанятый может продавать лишь товары своего производства, причем это не должны быть подакцизные товары или товары, требующие маркировки.

Любая регистрация несложная, каждый справится с ней сам.

Самозанятым можно стать, зарегистрировавшись через приложение «Мой налог».

Для регистрации ИП или ООО придется обратиться в налоговую с нужным пакетом документов. Подготовить этот пакет можно через специальный бесплатный сервис на сайте Совкомбанка.

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Второй шаг обязателен. Любая продажа товаров через интернет без регистрации формы бизнеса считается нелегальной и наказывается штрафом. Вам также могут доначислить налоги за период нелегальной работы. Налоги будут считаться по ОСНО, а это самая невыгодная система налогообложения.

Третий шаг

Решите вопросы доставки и оплаты заказа. Вы можете доставлять заказ лично, нанять в штат собственных курьеров, заключить договор с курьерской службой или службой доставки или же отправлять товар Почтой России.

Также необходимо до начала продаж продумать вопрос оплаты. Основные варианты оплаты сегодня — картой и наличными. Также можно предусмотреть безналичный расчет и оплату электронными деньгами.

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Четвертый шаг

Купите и зарегистрируйте онлайн-кассу. Она необходима.

Скорее всего купить придется не одну кассу, а несколько. Отдельная касса понадобится:

для приема онлайн-оплат (касса должна быть привязана к url-адресу вашего сайта);

для курьеров (касса регистрируется на номер машины курьера);

для точек самовывоза (касса регистрируется по адресу точки).

Пятый шаг

Теперь можно приступить непосредственно к продажам. Однако в ходе работы всегда помните о правах вашего покупателя.

Продавать можно лишь качественный товар, соответствующий ГОСТу и другим обязательным требованиям. В вашем онлайн-магазине должно быть дано полное и достоверное описание товара. Пропишите условия заказа, оплаты и доставки. Выложите в свободный доступ договор оферты. Соблюдайте все законодательные требования по доставке: всегда получайте согласие клиента на оформление заказа, а также сообщайте ему название и адрес своего интернет-магазина, наименование купленного товара, его артикул, марку, цену, комплектацию, количество, а также срок доставки. При оформлении заказа необходимо прописать ФИО клиента и адрес доставки. Не нарушайте сроки доставки. Доставляйте товар по указанному клиентом адресу. Если доставка сорвалась по вине клиента, то договаривайтесь о новых сроках. Пропишите такие ситуации в договоре оферты. Опишите правила возврата товара. Упомяните, что не все товары, согласно закону, подлежат возврату, пропишите те, что вернуть невозможно.

Итак, вы открыли интернет-магазин, прописали всю необходимую информацию на сайте и стали работать, не забывая про уплату налогов, взносов и сдачу отчетов. Соблюдайте все законодательные требования как по самой торговле, так и по правам потребителя. Помните, что в случае нарушения ваша ответственность может быть не только гражданско-правовой и административной, но и уголовной.