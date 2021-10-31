За что могут доначислить налоги

Главная обязанность каждого предпринимателя — уплата налогов в полном объеме и в срок. За выполнением этой обязанности пристально следит налоговая инспекция, а в случае уклонения от нее доначисляет налоги.

Большой брат неустанно следит за нами и всегда готов наказать за неточность или за уклонение от уплаты налога в полном объеме. Это пристальное внимание уже прочувствовали на себе многие предприниматели. Бюджет нуждается в деньгах, а один из способов его пополнения — сбор налогов. Именно поэтому любой бизнес проверяется на всевозможные схемы уклонения от налогов и любое телодвижение в эту сторону наказывается.

Как следят

Налоговый контроль бывает двух видов — учет налогоплательщиков и проверки. Сами проверки делятся на налоговые и неналоговые.

В первую категорию входят камеральные налоговые проверки (ст. 88 НК РФ) и выездные налоговые проверки (ст.89 НК РФ). Во вторую категорию входят налоговый мониторинг (разд. V2, гл. 14.7, ст. 105.26 НК РФ) и контроль за трансферным ценообразованием (гл. 14.6 НК РФ).

Ошибки в уплате налогов, выявленные в ходе любой проверки, приводят не только к штрафу, но и к доначислению налогов, уплата которых обязательна.

Открыть расчетный счет в Совкомбанке по самому выгодному тарифу можно по этой ссылке.

Причины доначисления

Доначисления налогов всегда имеют основания. Вы можете с ними согласиться и заплатить. Можете не согласиться и оспорить, но, если даже суд не встанет на вашу сторону, платить придётся.

Чаще всего налоговая доначисляет выплаты по следующим основаниям:

была занижена реальная прибыль;

был завышен расход, на который уменьшалась налогооблагаемая база;

была допущена ошибка в задекларированной сумме;

произошла неуплата налога или уплата была лишь частичная;

предприниматель необоснованно воспользовался налоговой выгодой.

Обратите внимание, вашу выручку, зарплату, реальные расходы и т. д. налоговая узнает не только из ваших бухгалтерских и налоговых документов, она определяет эти суммы на основании любых сведений.

Получить электронную подпись от Совкомбанка за 5 минут можно по этой ссылке.

Для избежания доначислений, предпринимателю надо бы изучить Приказ ФНС России от 30.05.2007 № ММ-3-06/333@ «Об утверждении Концепции системы планирования выездных налоговых проверок».

Выше были перечислены основания, по которым наиболее часто налоговая доначисляет дополнительные суммы. Но они не единственные. Налоговая знает о возможных схемах уклонения и работает на их выявление.

Например, доначисления возможны, если ваш сотрудник стал ИП и продолжил у вас работать уже в этом новом качестве. Налоговая заподозрит вас в уклонении от налогов и взносов и не пропустит этот факт мимо себя. Узнать же о том, что ваши страховые выплаты сократились ФНС не составит труда, так как сейчас она администрирует и налоги, и страховые взносы.

Доначисления возможны, если у вас работает ИП, который не был вашим сотрудником, но ваши отношения можно квалифицировать как трудовые. Если такая возможность есть, налоговая ее не упустит, а как следствие вас накажут и доначислят НДФЛ и страховые взносы.

Не менее пристально налоговая стоит на страже дробления бизнеса. Формальное дробление активно выявляется и наказывается, иногда под раздачу попадают и те, кто дробил обоснованно, но здесь придется отстаивать свои права.

Дробление бизнеса — это раздел крупной компании на несколько юридических лиц и последующий перевод их на льготные налоговые режимы (чаще УСН). Такой подход позволяет платить налоги не по ОСНО, что экономит деньги. Но делать так можно не всем.

Незаконным дроблением признается раздел, при котором у новых юридических лиц:

один директор;

один юридический адрес;

расчетные счета в одном банке;

одни и те же опознавательные знаки;

общие поставщики и покупатели;

единые обслуживающие службы;

формальное перераспределение персонала;

совпадающие IP-адресам и т. д.

Вам также не простят формальное занижение доходов путём составления формального документооборота с подконтрольной организацией, нарушение правил учёта доходов и расходов, правил работы с кассовой техникой, фиктивные поставки, ведение бизнеса через офшоры и т. п.

Одним словом, экономия на налогах и взносах вполне реально может обернуться большими денежными потерями. Уменьшать налог надо честно, когда действительно есть основания. И не стоит недооценивать налоговых инспекторов, они тоже умеют работать.