Дополнительные страховые взносы ИП на УСН: как вернуть переплату после решения Конституционного суда

Для налогоплательщиков по системе УСН «Доход — Расход» есть хорошая новость: для них возможен перерасчет и возврат уплаченных страховых взносов в размере 1%.

Все ИП, кроме плательщиков НПД, обязаны платить в срок не только налоги, но и страховые взносы, как фиксированные, так и дополнительные.

Фиксированные касаются всех и обязательны к уплате даже теми, кто не имел доход.

Дополнительные касаются не всех. Эти взносы платят лишь те ИП, чей годовой доход превысил 300 тысяч рублей. Взнос уплачивается в ПФР в размере 1% от суммы дохода, превысившего лимитированный размер в 300 тысяч.

Было

Казалось бы, всё понятно и вопросов быть не может. Однако, вопросы были именно у ИП на УСН 15%.

Дело в том, что налогооблагаемая база на этом режиме равна доходу, уменьшенному на бизнес-расходы. И обычно этот режим выбирают предприниматели с большими расходами на бизнес, так как при расчете налога налогооблагаемую базу можно уменьшить на эти расходы. И лишь 1% взнос в ПФР считался на этом режиме от всего дохода без учета бизнес-трат. ПФР расходы во внимание не принимал, так же, как и не учитывал систему налогообложения.

Стало

Ситуация изменилась год назад. 1 сентября 2020 года в своем письме БС-4-11/14090 налоговая разъяснила, что дополнительный взнос в размере 1% с дохода свыше 300 тысяч рублей упрощенцы с налоговой ставкой 15% платят не со всего дохода, а с разницы между доходом и расходом.

«Переплаченные» взносы до этого момента можно вернуть. Однако стоит помнить, что возврат переплаты возможет лишь за последние три года до момента принятия изменений, то есть за 2017, 2018 и 2019 года. Взнос за 2020 год уже считался по новым правилам.

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Как рассчитать размер переплаты

За периоды возврата страховые взносы следует пересчитать и определить размер переплаты, которую можно вернуть на счет, а можно зачесть в счет будущих взносов или в счет долга.

Для перерасчета взносов необходимо открыть банковскую выписку за нужный период и определить сумму, которую вы выплатили дополнительно в ПФР. Для этого откройте банковскую выписку за выбранный период и найдите все платежи по фиксированным взносам на обязательное пенсионное страхование.

Фиксированный и дополнительный взносы в ПФР платились по одинаковым КБК. Именно поэтому сложите все свои платежи в ПФР и отнимите из полученной сумму фиксированный платеж, который был в тот год. Результат и будет взносом в размере 1%, который вы заплатили в бюджет.

Напомним, что в 2018 году этот платёж составлял 26 545 рублей, в 2019 году — 29 354 рублей, в 2020 году — 32 448 рублей.

Теперь вам надо определить размер взноса с учетом ваших расходов. Для этого весь доход за тот период вы уменьшаете на расходы того года, которые понес ваш бизнес и которые вы можете подтвердить. В принципе плательщики на УСН «Доход — расход» нужную сумму могут найти и в декларации за нужный год. И уже от полученной суммы необходимо посчитать 1%, который следовало бы отправить в ПФР.

Разница между размером взноса, который вы заплатили, и взносом, который должны были бы заплатить с учетом новых правил, и есть размер вашей переплаты. Именно эту переплату вы и можете вернуть.

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Как вернуть переплату

Определившись с суммой переплаты, необходимо написать заявление по форме КНД 1150058 на возврат излишне уплаченных средств. Без заявления переплату вам никто не вернет. Если вы выбрали зачет по существующей недоимке, то необходимо написать заявление на зачет по форме КНД 1150057.

В заявлении вы пишите сумму переплаты и период, а также указываете, куда ее вернуть: вам на расчетный счет (не забудьте указать реквизиты), зачесть эту сумму в счет недоимки по платежу в 1% или же зачесть в счет будущих таких платежей.

К заявлению необходимо приложить письмо на имя начальника вашей инспекции о расчете переплаты. Письмо пишется в свободной форме, однако, в нём необходимо сослаться на новую позицию ФНС. Ссылаться можно на письмо ФНС от 1 сентября 2020 года № БС-4-11/14090 и определение Конституционного суда от 30.01.2020 № 10-О.

Заявление и письмо подаётся в налоговую. Можно лично, а можно через налоговый кабинет ИП на сайте ФНС.

Если налоговая откажет в возврате переплаты, а правда на вашей стороне, то следует написать жалобу в УФНС.