Субсидиарная ответственность директора

Если руководитель виновен в банкротстве организации, при этом активов должника недостаточно, чтобы погасить все долги, то недостающая часть будет взыскана с него. В этом суть субсидиарной ответственности. Рассказываем, как не попасть в такую ситуацию и обезопасить себя и своих близких, поскольку эти долги переходят по наследству.

Основания и критерии доказывания

Закон о банкротстве перечисляет следующие основания для привлечения руководителя к субсидиарной ответственности:

невозможность полного погашения требований кредиторов (ст. 61.11 закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ);

неподача или несвоевременная подача заявления должника (ст. 61.12 закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ). К слову, 6 мая Госдума повысила размер долга, необходимого для инициирования банкротства юридического лица, с 300 тыс. руб. до 2 млн руб.

Считается, что действия / бездействие директора привели к невозможности полного погашения требований кредиторов при наличии, одного из следующих обстоятельств:

Отсутствуют документы бухгалтерского учета и отчетности, или они есть, но содержат искаженную информацию или не содержат ее вовсе, в результате чего проведение процедур банкротства существенно затруднено. В результате совершения директором одной или ряда сделок причинен существенный вред имущественным правам кредиторов. Требование кредитора по решению о привлечении должника к ответственности за налоговые правонарушения превышает 50% от общего размера кредиторской задолженности, включенной в третью очередь реестра. В ЕГРЮЛ и / или Федресурс внесены недостоверные сведения о юридическом лице.

Сосредоточимся на первых двух основаниях, поскольку именно они наиболее часто используются кредиторами и арбитражными управляющими для привлечения директора к субсидиарной ответственности.

Непредставление либо уничтожение документов

Руководитель обязан представить арбитражному управляющему документацию должника (п. 3.2 ст. 64 закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ), а арбитражный управляющий вправе в судебном порядке потребовать этой передачи, пояснив суду, каким образом повлияло на банкротные процедуры:

отсутствие документации;

отсутствие в ней полной информации;

наличие в ней искажений.

Руководитель вправе опровергать эти доводы, доказывая, что:

Недостатки переданной документации не привели к существенному затруднению проведения процедур банкротства.

Его вины в непередаче, ненадлежащем хранении документации нет.

Причем непередача предыдущим руководителем необходимых документов не освобождает нового от ответственности, поскольку считается, что добросовестный и разумный руководитель должен истребовать документацию у предыдущего руководителя или восстановить ее.

Руководитель компании должника, который не представляет (уничтожает либо скрывает) документацию, тем самым скрывает сведения о хозяйственной деятельности возглавляемого им юридического лица (определение ВС от 23.01.2023 № 305-ЭС21-18249). Цель, которую он преследует, очевидна: лишить арбитражного управляющего и конкурсных кредиторов возможности подтвердить, что руководитель действовал недобросовестно, в том числе совершал заведомо невыгодные сделки, выводил активы (что является поводом для привлечения к субсидиарной ответственности, подп. 1 п. 2 ст. 61.11 закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ).

Отсутствие документов к тому же затруднит формирование конкурсной массы, в том числе возврат неправомерно отчужденных активов, взыскание дебиторской задолженности и т.п. Непередача документации свидетельствует о наличии причинно-следственной связи между невозможностью удовлетворить требования кредиторов и действиями генерального директора (определение ВС от 30.09.2019, дело № А41-87043/2015).

Причем сокрытие (непредставление, искажение) документации будет свидетельствовать против руководителя.

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Положив начало процедурам банкротства, суд обяжет руководителя передать финансово-хозяйственную документацию. Если это требование не будет исполнено, то управляющий отправит в суд заявление об истребовании документации у руководителя — такие заявления в подавляющем большинстве случаев удовлетворяются.

Если такое судебное решение директор не исполнит, этот факт будет свидетельствовать о том, что есть основания привлечь его к субсидиарной ответственности. При этом арбитражный управляющий с розыском имущества справится и без непредставленной документации, запрашивая сведения из ИФНС, кредитных организаций, контактируя с контрагентами и т.п. В случае если имущество так и не будет найдено, то после инвентаризации, которая подтвердит отсутствие активов, конкурсный управляющий подаст заявление о привлечении руководителя к субсидиарной ответственности за невозможность полного погашения требований кредиторов.

Чтобы избежать претензий в непредставлении документов, необходимо актировать их передачу управляющему, фиксируя не только передачу, но и объем документации. Если документы в самом деле утрачены, необходимо их восстановить, причем до начала дела о банкротстве, или подтвердить объективную невозможность передачи — представить, например, акт о заливе, справки о пожаре, протокол выемки.

Суд может уменьшить размер субсидиарной ответственности с учетом того, кто из руководителей принимал действия по восстановлению документации (постановление Арбитражного суда Московского округа от 22.01.2020 № А40-124041/2013). Учитывается также срок работы: например, суд снизил размер субсидиарной ответственности в связи с тем, что руководитель был назначен исполняющим обязанности за три месяца до возбуждения дела о банкротстве (постановление АС Волго-Вятского округа от 03.03.2023 № Ф01-8226/22).

Совершение вредоносных сделок

Руководитель будет привлечен к субсидиарной ответственности за совершение недействительных сделок, если будет доказано, что они были значимыми и убыточными. Значимыми сделками считаются крупные, составляющие более 25% от активов, и выходящие за рамки обычной хозяйственной деятельности. Существенно убыточной может быть признана сделка, заключенная:

на нерыночных условиях, на условиях, невыгодных для должника;

по рыночной цене, но в результате чего должник уже не может осуществлять одно или несколько направлений хозяйственной деятельности, которые ранее приносили ему весомый доход.

Примеры подобных сомнительных и заведомо невыгодных сделок:

выход участника с выплатой ему доли;

совершение сделок в пользу аффилированных лиц и фирм, обладающих признаками «однодневок», без встречного предоставления;

совершение сделок по приобретению неравноценного имущества;

совершение сделок формирующих фиктивный долг.

Чтобы избежать субсидиарной ответственности, руководителю необходимо доказать, что сделки:

не являются значимыми, убыточными;

не повлекли за собой банкротство фирмы;

совершены в рамках обычной хозяйственной деятельности;

совершены с равноценным встречным предоставлением, обоснованным ожиданием такового.

Также можно ссылаться на то, что причиной банкротства стали не сделки, а кризис отраслей, и сделки совершались с антикризисными целями. Например, суд счел доказанным, что ухудшение финансового состояния должника обусловлено не конкретной сделкой или их совокупностью, а внешними объективными факторами (постановление 9-го ААС от 19.07.2023 № 09АП-37354/2023). Размер субсидиарной ответственности может быть уменьшен, если банкротство обусловлено действиями не руководителя, а иных лиц (постановление АС Северо-Западного от 15.12.2022 № А56-68918/2021).

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