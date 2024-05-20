Риски при работе с самозанятыми

Привлекая самозанятых для выполнения отдельных работ и поручений, не забывайте соблюдать баланс между экономической целесообразностью и возможным наступлением ответственности за нарушение налогового (и не только) законодательства.

Работать с такими специалистами можно, но следует помнить о рисках.

1. Ответственность заказчика за неисполнение обязательств как налогового агента.

Исполнитель в любой момент может прекратить статус самозанятого, либо утратить его за нарушение условий специального режима.

Напомним, что сотрудничать со своими действующими работодателями, а также с компаниями и индивидуальными предпринимателями, трудовые отношения с которым прекратились менее 2-х лет назад, самозанятые не могут в принципе.

Нельзя применять НПД, если доходы превысили 2,4 млн руб. за год, у «самозанятого» появились работники, или привлеченный специалист занимается деятельностью, которая не может быть отнесена к спецрежиму ни при каких обстоятельствах (например, услуги адвоката, арбитражного управляющего, оценщика; коммерческая деятельность по перепродаже товаров, включая подакцизные; услуги агентов по договорам поручения, комиссии и т.п.; не подпадают под НПД доходы от продажи недвижимости, долей в уставном капитале и уступки прав требований).

В случае превышения установленного лимита в 2,4 млн руб., пользоваться преференциями самозанятого также не получится, режим «слетит», а у заказчика возникнет обязанность удержать и уплатить НДФЛ с вознаграждения исполнителя, а также заплатить за него налоги и взносы, как за обычное физическое лицо, с которым заключен гражданско-правовой договор.

В случае проверки налоговой, неправильный расчет налоговой базы и несвоевременная оплата равносильны для компании-заказчика пеням и штрафам.

Включайте в договор оказания услуг (выполнения работ) заверения исполнителя о действительности его статуса, и обязанности незамедлительно уведомлять о прекращении договора. Проверить контрагента можно и самостоятельно на сайте ФНС.

2. Доначисление налогов на прибыль

Оформляйте пакет документов с самозанятым правильно, особенно если учитываете расходы на него в составе расходов при расчете налога на прибыль. Сохраняйте договор, приложения и дополнительные соглашения к нему, счета и акты о выполнении работ (оказании услуг), чеки от исполнителя о произведенных оплатах (даже аннулированные).

Форма акта может быть свободной, необходимо лишь включать в нее обязательные реквизиты (ч. 2 статьи 9 Закона о бухучете), а также перечень оказанных услуг (выполненных работ), объем, конкретные действия, совершенные исполнителем, которые должны соотноситься с предметом заключенного договора.

В отсутствие этих документов заказчик почти гарантированно получит доначисление налога на прибыль по результатам ближайшей проверки.

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3. Переквалификация отношений с самозанятым из гражданско-правовых в трудовые

С 1 марта 2024 года Минтруд России начал мониторинг организаций и индивидуальных предпринимателей по вопросу подмены трудовых договоров гражданскими договорами с самозанятыми.

В первую очередь, рискуют компании, которые за последний год в среднем свыше 3 месяцев работают более чем с 10 физическими лицами (индивидуальными предпринимателями), применяющими специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», среднемесячный доход которых превышает 20 тысяч рублей.

Внепланово проверять будут компании, на которых поступят жалобы от работников, оформленных по гражданско-правовому, а не трудовому договору. Причем делать это трудовая инспекция будет вместе с налоговой службой и прокуратурой, а иногда и под контролем суда.

Помните, что характерными признаками трудовых отношений являются: 🔹 достижение сторонами соглашения о личном выполнении работником определенной, заранее обусловленной трудовой функции в интересах, под контролем и управлением работодателя; 🔹 подчинение работника действующим у работодателя правилам внутреннего трудового распорядка, графику работы (сменности); 🔹обеспечение работодателем условий труда; 🔹 выполнение работником трудовой функции за плату; 🔹 устойчивый и стабильный характер правоотношений; 🔹 подчиненность и зависимость труда; 🔹 выполнение работником работы только по определенной специальности, квалификации или должности; 🔹 наличие дополнительных гарантий работнику, установленных законами, иными нормативными правовыми актами, регулирующими трудовые отношения.

Привлекать бригаду самозанятых-одиночек для выполнения опасных работ, для которых требуется допуск, тоже не стоит. Иначе заказчик вынужден будет постоянно проводить инструктажи, следить за безопасностью привлеченного специалиста и контролировать его (что является основными признаками трудовых отношений), либо, в случае чрезвычайных ситуаций, рискует быть привлеченным к уголовной ответственности за необеспечение безопасных условий выполнения работ.

Кроме того, у ФНС есть свои критерии, по которым налоговики выявляют незаконную «оптимизацию расходов» налогоплательщика, что чревато доначислением НДФЛ, страховых взносов, штрафов и пеней (а иногда и чем-то похуже, если проверяющие усмотрят дробление бизнеса). Вы в зоне риска, если:

используете труд самозанятого плательщика НПД от трех месяцев подряд;

в штате минимум сотрудников, при значительном количестве привлеченных самозанятых, доход которых максимально приближен к доходному НПД-лимиту;

ваша компания — единственный источник дохода самозанятого, и перечисления имеют признаки зарплаты. Проверяется это элементарно, по чекам, сформированным контрагентом с одним и тем же заказчиком-работодателем и актами выполненных работ на протяжении всего времени работы;

были групповые переходы работников из одной организации в другую, но уже в качестве самозанятых. Как правило, новый «заказчик» аффилирован с предыдущим работодателем;

имела место массовая постановка исполнителей-самозанятых на учет, массовые регистрации дохода. Особенно подозрительно, если при регистрации был использован один адрес электронной почты для всех работников, а для формирования чеков применяется одно техническое средство. Также большие вопросы вызовет ситуация, когда регистрация самозанятого прошла непосредственно перед заключением договора, а после того, как заказчик прекратил платить, контрагент прекратил деятельность и снялся с учета;

нарушены условия применения специального режима.

Итог — доначисление НДФЛ, взносов за работника в социальный фонд, штрафы и пени за несвоевременную уплату налогов.

И да, дополнительные штрафы от трудовой инспекции за неоформление трудового договора, нарушения сроков выплаты заработной платы и непроведение инструктажей по охране труда придется платить отдельно.

4. Штрафы за неправильное оформление работы с иностранными гражданами

Не забывайте, что граждане Украины, Армении, Беларуси, Казахстана и Кыргызстана тоже могут проживать в России и быть самозанятыми. Если заключаете договор с такими контрагентами, не забудьте в течение 3 рабочих дней уведомить МВД о каждом факте заключения и/или расторжения договора с иностранным гражданином. Используйте только специально установленную форму, которую направляйте в региональное отделение МВД того субъекта РФ, в котором иностранец осуществляет трудовую деятельность.

Иначе Вам грозит административный штраф: для должностных лиц в размере от 35 000 руб. до 50 000 руб., для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей — от 400 000 руб. до 800 000 руб. либо административное приостановление деятельности на срок от 14 до 90 суток (ч. 3 ст. 18.15, примечание к ст. 18.1 КоАП). В Москве и Санкт-Петербурге, в Московской и Ленинградской области штрафы еще выше, до миллиона (ч.4 ст. 18.15 КоАП).

Уведомления о заключении и прекращении трудового договора могут быть представлены на бумажном носителе непосредственно в территориальный орган на региональном уровне, направлены заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении и описью вложения либо в электронной форме с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе сети Интернет, включая Единый портал. Формы заполняйте по каждому контрагенту отдельно.

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