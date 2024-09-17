Долгострой и можно ли получить компенсацию

Долгострой – это проблема, с которой сталкиваются многие люди, покупающие недвижимость. Задержка в сдаче объекта, невыполнение сроков строительства и перспектива бесконечного ожидания создают большие неудобства для всех сторон. В связи с этим возникает вопрос, как защитить свои права и можно ли получить компенсацию за упущенное время и финансовые потери?

Почему возникает долгострой

В качестве причин возникновения долгостроя выделяют следующие:

недостаток финансирования;

несоблюдения строительной компанией технологических процессов и нормативов;

непредвиденные обстоятельства, такие как изменения проектной документации, экологические проблемы или сезонные факторы.

Конечно, в качестве причин возникновения долгостроя невозможно исключать какие-либо проявления коррупции, недобросовестную деятельность застройщика или подрядчика. Все эти факторы могут создать препятствия для своевременного завершения строительства и привести к возникновению задержек.

В случае нарушения сроков строительства и возникновения долгостроя покупатели объекта недвижимости могут столкнуться с необходимостью завершения строительства проекта. Однако, в соответствии с действующим законодательством все не так плохо, так как покупатели имеют право на компенсацию за причиненный ущерб.

Что делать, если застройщик нарушает сроки сдачи дома

Если застройщик переносит срок подписания акта приема-передачи квартиры более чем на два месяца от даты, которая указана по договору, то можно взыскать неустойку. Также Федеральный закон «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» содержит норму о том, что участник долевого строительства может отказаться от договора участия в долевом строительстве и вернуть деньги.

Согласно действующему законодательству, если строительство объекта недвижимости затягивается, то застройщик должен уведомить об этом участника долевого строительства за 2 месяца.

На практике встречаются случаи, когда застройщики предлагают подписать дополнительное соглашение к договору об изменении срока. Важно понимать, что заключить дополнительное соглашение — это право гражданина, но никак ни обязанность!

Как получить неустойку от застройщика

На сегодняшний день есть два способа для получения неустойки:

Обратиться напрямую к застройщику с требованием о выплате неустойки за задержку сдачи квартиры в срок, установленный по договору. Обратиться в суд с заявлением о взыскании неустойки в принудительном порядке.

Оба метода применяются на практике, какой из них является более эффективным определить тяжело, поскольку все сугубо индивидуально и надо отталкиваться от договора долевого строительства и непосредственно обстоятельств, которые выступают препятствием в получении заветных ключей от квартиры.

Как отмечают некоторые специалисты, первый метод является более практичным, как минимум, потому что он менее энергозатратен. В отличие от судебного пути, внесудебное разрешение спора о компенсации за долгострой может быть более быстрым и дешевым. Зачастую стороны могут достичь договоренности через переговоры. В случае, если это не помогло, то конечно необходимо обращаться в суд.

При обращении в суд можно заявить требование не только о выплате неустойки, но и также о компенсации морального вред и о возмещении судебных расходов. В период рассмотрения дела в суде о взыскании неустойки начисление неустойки не приостанавливается, то есть неустойка будет начисляться по день фактического исполнения обязательства.

Компенсация за просрочку начисляется в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ, действующей на день исполнения обязательства, от цены договора за каждый день просрочки. Кроме того, если участником долевого строительства является гражданин, неустойка (пени) уплачивается застройщиком в двойном размере.

Одним из способов защиты от долгостроя является заключение договора с застройщиком, в котором четко прописаны сроки выполнения работ и условия возможной компенсации за задержку. Важно, чтобы договор предусматривал положения о неустойки за просрочку, а также возможность расторжения договора. Такие меры позволят создать необходимые гарантии для гражданина и защититься от потерь.

В целом, защита от долгостроя требует комплексного подхода и внимательного контроля со стороны заказчика. Контролировать ход строительства, заключать договоры, и в случае необходимости обращаться за помощью к профессионалам — вот основные шаги, которые помогут защитить ваши интересы и получить компенсацию за причиненные убытки от долгостроя.

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