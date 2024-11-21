Налог на имущество. Актуальные вопросы, с которыми сталкиваются компании и собственники недвижимости при оспаривании кадастровой стоимости

Кадастровая стоимость недвижимости — это результат ее оценки, полученный на определенную дату, согласно закону о кадастровой оценке, методическим указаниями. Как определяется кадастровая стоимость недвижимости и как можно ее оспорить, читайте в статье.

Почему важна величина кадастровой стоимости

Самое основное касается кадастровой стоимости земельного участка, которая является налоговой базой по земельному налогу (п. 1 ст. 390 НК).

Также она используется и для других целей, в частности:

Соответственно, если кадастровая стоимость завышена, будет завышен размер оплаты, что является поводом эту стоимость оспорить.

Как можно оспорить кадастровую стоимость объекта недвижимости

Первым делом при несогласии с величиной кадастровой стоимости необходимо обратиться к оценщику, провести оценку объекта и установить его рыночную стоимость объекта, причем на ту же дату, на которую определена его кадастровая стоимость. Это позволит впоследствии произвести перерасчет земельного налога за прошлые периоды.

В закон от 03.07.2016 № 237-ФЗ «О государственной кадастровой оценке» внесены изменения, согласно которым кадастровая стоимость может быть установлена в размере рыночной по заявлению заинтересованных лиц с 01.01.2026 г.

До этого установлен переходный период, в который можно оспорить кадастровую стоимость земельного участка, заявив требование о ее установлении в размере рыночной, в комиссии по рассмотрению споров, если она создана в субъекте РФ.

Также до 01.01.2026 г. можно обратиться в суд с заявлением об оспаривании результатов определения кадастровой стоимости.

Общий срок обращения с заявлением — 5 лет с даты внесения в ЕГРН оспариваемых результатов определения кадастровой стоимости, но только если на момент обращения в суд в ЕГРН не внесены результаты определения кадастровой стоимости, полученные при проведении очередной государственной кадастровой оценки, либо сведения, связанные с изменением характеристик объекта недвижимости, повлекшие изменение его кадастровой стоимости (ч. 3 ст. 245 КАС).

Одновременно с заявлением об оспаривании решения можно заявить требование об установлении кадастровой стоимости участка в размере его рыночной стоимости.

Основная сложность по такой категории дел — это непосредственно определение рыночной стоимости объекта недвижимости.

Постановление Пленума ВС от 30.06.2015 № 28 предписывает судам, исследуя отчет об оценке объекта недвижимости, проверять его на соответствие законодательству об оценочной деятельности.

Как правило, суды не доверяют представленной истцом оценке и назначают экспертизу, а иногда не одну и не две, причем в нескольких инстанциях (см., например, Кассационное определение Судебной коллегии по административным делам ВС от 21.08.2024 № 20-КАДПР24-5-К5).

При этом суды, анализируя выводы экспертиз, учитывают также величину расхождения кадастровой стоимости земельного участка и его рыночной стоимости на предмет того, укладывается ли она в приемлемый с точки зрения существующих стандартов государственной кадастровой оценки диапазон отклонений или свидетельствует об ошибке, допущенной при формировании или применении методики определения кадастровой стоимости при массовой кадастровой оценке. Так, величина расхождения в 2,71 раза признана судом существенной, что послужило основанием для удовлетворения требований (Кассационное определение Первого кассационного суда общей юрисдикции от 08.07.2024 № 88а-21047/2024).

Бывают и случаи, когда по результатам проведенной экспертизы рыночная стоимость объекта примерно равна кадастровой, либо превышает ее в связи с чем в исковых требованиях отказывают (Кассационное определение Шестого кассационного суда общей юрисдикции от 06.02.2020 № 88А-2482/2020, Кассационное определение Судебной коллегии по административным делам ВС от 19.06.2024 № 18-КАДПР24-20-К4).

Кроме того, основанием для отказа в удовлетворении требований может являться то, что оспариваемые результаты определения кадастровой стоимости земельного участка на дату обращения с административном иском являются архивными, поскольку в ЕГРН внесены результаты очередной государственной кадастровой оценки земельного участка (Кассационное определение Пятого кассационного суда общей юрисдикции от 12.12.2019 № 88а-568/2019).

Задайте свой вопрос РОКА «Советник» — ведущим специалистам в области права Первая консультация бесплатно, подключаемся на любой стадии: Отправить

Реклама: Ростовская областная коллегия адвокатов «Советник», ИНН: 6164267188, erid: LjN8KD6mk