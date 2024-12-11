Работа за рубежом: как отстоять свои права в чужой стране

Трудоустройство — один из важнейших и наиболее сложных этапов интеграции в новой стране в процессе эмиграции. Сегодня рассмотрим, на что стоит обращать внимание при трудоустройстве и как защитить свои права в чужой стране.

Постарайтесь максимально подробно изучить компанию до того, как подписывать договор

Наиболее популярный сервис для изучения жизни компании — LinkedIn, где можно найти информацию о деятельности компании, а также найти сотрудников, работающих там. Также существуют Glassdoor и Indeed. Эти сервисы могут помочь найти больше отзывов о работодателе и отсечь недобросовестных работодателей еще на этапе поиска работы.

Проверьте разрешение на работу

В разных странах предъявляются абсолютно разные требования, поэтому обязательно изучите свои документы, проверьте, нет ли ограничений по трудоустройству, видам разрешенной деятельности, количеству часов работы (если вы студент).

Внимательно изучите договор перед подписанием

В договоре должны быть четко прописаны ваши обязанности, график работы, зарплата, порядок ее начисления и выплаты, определено количество дней отпуска, а также больничного. Не забудьте внимательно изучить порядок расторжения договора, что особенно важно, если вы планируете работать не по трудовому договору, а по договору ГПХ.

Изучите местное трудовое законодательство

В юридических вопросах сложно разобраться даже на родном языке, однако не стоит пренебрегать изучением хотя бы самой базовой информацией о трудовом законодательстве страны, в которой вы собираетесь работать.

На российских форумах и в чатах чаще всего можно найти информацию от соотечественников об основных особенностях трудового законодательства страны, в частности, о порядке увольнения сотрудников, сокращения штата, о возможных компенсациях и других важных моментах.

Если вы считаете, что ваши права нарушены — обратитесь к юристу

Часто работодатели пользуются низким уровнем правовой осведомленности иностранцев и могут нарушать законодательство, включая в договоры условия, не соответствующие закону. Например, могут определить количество часов работы, превышающее установленное законом, сократить обеденный перерыв, указать количество дней отпуска ниже минимального уровня, установленного законом, изменить порядок оплаты больничного и т.д.

Также помните: многие работодатели оформляют иностранцев по договорам ГПХ, а не по трудовым договорам. В таком случае на вас не будут распространяться требования трудового законодательства, которые обычно лояльны к работникам: вас могут уволить одним днем без любых компенсаций, могут быть с оплатой, с отпусками, больничными и иными социальными гарантиями.

Если все эти процедуры подробно не прописаны в договоре, то работник может оказаться не защищенным. Если есть такая возможность — отдавайте предпочтение компаниям с официальным оформлением.

Если ваши права очевидно нарушают — обращайтесь к юристам за помощью. Недобросовестные работодатели часто надеются, что иностранцы не станут отстаивать свои права ввиду сложностей бюрократических процедур, поэтому могут нарушать порядок увольнения, предлагать более низкие компенсации или не предлагать их вовсе и т.д., поэтому обращение к юристу часто может помочь решить проблему в досудебном порядке в случае очевидного нарушения работодателем ваших прав.

В большинстве стран и крупных иностранных городов, являющихся популярными направлениями для эмиграции, можно найти русскоговорящих юристов и адвокатов, которые могут помочь с вопросами трудового законодательства. Также в некоторых странах можно оформить юридическую страховку.

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