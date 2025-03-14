Комитет против товарищества: защита собственности — это законное право, а не привилегия

Озеро раздора: прогулки, рыбалка, красота и суд. Есть досадное неудобство для любителей пикников, шашлыков и прочего приятного времяпрепровождения — доступ к озеру, а точнее популярный у отдыхающих маршрут к водоему, ограничивается частными владениями — СНТ.

Рассказываем, как юристы РОКА «Советник» развеяли миф об «обязанности» садового товарищества предоставлять беспрепятственный проезд через свою территорию всем желающим.

Озеро, природа, красота. Отдыхающие говорят о социальной несправедливости, а жители садового товарищества — о разбитых автомобилями дорогах поселка и мусоре, который часто оставляют после себя любители отдохнуть на природе.

СНТ выиграло спор против КУИ, и это судебное разбирательство о доступе к озеру и победа в суде жителей садового товарищества стало важным прецедентом для СНТ и частных территорий.

Задача юристов — защитить интересы СНТ в суде. Причина конфликта — свободный проезд к озеру по всем 15 улицам закрытого СНТ, что нарушает права собственников СНТ.

Фабула дела

Представители СНТ обратились за помощью к юристам РОКА «Советник» в связи с иском Комитета по управлению имуществом (КУИ), который требовал обеспечить проезд к озеру всем желающим. Особенность ситуации заключается в том, что часть СНТ прилегает к водоему, но находится за береговой чертой, а территория товарищества огорожена.

КУИ настаивал на том, чтобы СНТ открыло проход к озеру через все свои улицы, фактически превратив частную территорию в общедоступную. В суде юристам РОКА «Советник» сумели доказать, что товарищество не обязано обеспечивать свободный проход через свою территорию.

Доводы РОКА «Советник» в защиту СНТ

В ходе судебного разбирательства юристы доказали, что закрытость территории СНТ обоснована, аргументировали тем, что жители садового товарищества не обязаны предоставлять беспрепятственный проход и проезд неограниченному кругу лиц, в защиту которых выступал КУИ.

Результат

Арбитражный суд Ростовской области согласился с доводами юристов РОКА «Советник», которые доказали, что закрытость территории СНТ обоснована. Также суд установил, что территория СНТ не является единственным путем к озеру, а существуют альтернативные маршруты к водоему, включая проход вдоль береговой линии.

Суд отклонил иск КУИ, защитив права СНТ. Эта победа подчеркивает важность защиты прав собственников.

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