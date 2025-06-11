Обходный лист при увольнении

Обходной лист — не обязательный документ. При этом законодательством и не запрещено работодателю применять обходной лист при увольнении сотрудников. Рассказываем, когда он может понадобиться, какая у него форма и т.п. Юрист РОКА «Советник» Ольга Айгензер о том, нужен ли обходной лист при увольнении.

В статье 84.1. ТК, регламентирующей порядок увольнения работника, обходной лист не указан. Также Минтруд в письме № 14-2/ООГ-14959 от 16.09.2020 указывал, что заполнение (прохождение) обходного листа и сбор работником подписей ответственных лиц при увольнении Трудовым кодексом не предусмотрены.

Когда может понадобиться обходный лист

Документ нужен для удобства работодателя и представляет собой акт приема-передачи с отражением имущественных требований компании к увольняющемуся работнику, либо отсутствия таковых.

Обходный лист может понадобиться, к примеру, для фиксации передачи бухгалтерской и юридической документации руководителю или начальнику отдела, вверенных материальных ценностей (СИЗы, форма, выданная в пользование корпоративная техника) — в отдел снабжения, а пропуска — в бюро пропусков.

Обходной лист подтверждает, что работник не имеет перед компанией непогашенного материального ущерба, сдал подотчетные суммы или отчитался об их использовании в интересах фирмы, и тому подобное.

Какая форма может быть у обходного листа

Поскольку составление обходного листа не является обязательным и не регулируется законодательством, то его форму каждый работодатель разрабатывает самостоятельно. Форма, порядок заполнения и возврата обходного листа устанавливается локальными актами: правилами внутреннего трудового распорядка, учетной политикой или приказами.

Неисполнение обязанностей, зафиксированных локальными актами компании, особенно если они дублируются в трудовом договоре, уже есть основание для привлечения сотрудника к дисциплинарной ответственности.

Однако если увольнение производится экстренно, одним днем (в связи с выходом на пенсию или по соглашению сторон), у работодателя не будет времени на соблюдение процедуры привлечения к ответственности.

При этом откладывать расчет при увольнении или препятствовать уходу сотрудника, пока он не сдаст обходной лист, нельзя. В день прекращения трудового договора работодатель обязан выдать работнику трудовую книжку или предоставить сведения о трудовой деятельности (статья 66.1 Кодекса) у данного работодателя и произвести с ним расчет в соответствии со статьей 140 Кодекса. По письменному заявлению работника работодатель также обязан выдать ему заверенные надлежащим образом копии документов, связанных с работой.

За отказ уволить работника в указанный срок, задержку причитающихся выплат и невыдачу или задержку выдачи трудовой книжки, предоставления сведений о трудовой деятельности работодатель несет административную и материальную ответственность (ст. 5.27 КоАП, ст. 234, 236 ТК).

Если работник отказывается ходить по кабинетам, составьте акт об отказе от подписи, а копию направьте работнику.

Отсутствие обходного листа, как и увольнение, не препятствует взысканию с работника причиненного им ущерба в судебном порядке. У работодателя есть год, чтобы взыскать возмещение за недостачу вверенного работнику имущества (ч. 3 ст. 232 ТК). Обходной лист — лишь одно из многих доказательств, которые могут подтвердить размер вреда.

Автор — Ольга Айгензер, юрист, адвокат РОКА «Советник», автор статей по актуальным проблемам защиты трудовых прав работников.

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