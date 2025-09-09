Когда можно требовать оплату больничного за счет бывшего работодателя

Сотрудник увольняется с работы, а через две недели ломает ногу со смещением и на месяц получает нетрудоспособность. Разбираемся, как оплачивается такой больничный. Детали вопроса — у Ольги Айгензер, адвоката РОКА «Советник».

Частью 2 статьи 7 закона от 29.12.2006 № 255-ФЗ «Об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством» установлено, что пособие по временной нетрудоспособности при утрате трудоспособности вследствие заболевания или травмы выплачивается застрахованным лицам в размере 60% среднего заработка в случае заболевания или травмы, наступивших в течение 30 календарных дней после прекращения работы по трудовому договору, служебной или иной деятельности, в течение которой они подлежат обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством.

Согласно п. 2 ст. 3 закона № 255-ФЗ пособие по временной нетрудоспособности выплачивается за первые три дня работодателем, а за остальной период, начиная с четвертого дня, платит Социальный Фонд России.

Если сотрудник заболел в первый день на новой работе, больничный — это уже расходы нового работодателя. Если же заболевший не успел устроиться на новое место, оплачивать больничный придется бывшему работодателю.

Что нужно знать

Расследовать несчастный случай не нужно, поскольку увольнение состоялось до болезни застрахованного лица. Для выплаты должен быть соблюден ряд условий:

Оплата больничного после увольнения за счет бывшего работодателя положена лишь при диагнозах «заболевание» или «травма», но при условии, что заболел сам работник. Карантины, больничные по уходу за ребенком или тяжелобольными родственниками, каникулы в санатории оплате не подлежат. Травма или заболевание, в том числе в связи с операцией по искусственному прерыванию беременности или ЭКО, наступили в течение 30 календарных дней после увольнения. Прошло больше времени — отказ в оплате правомерен. Заболевание не связано с умышленным причинением работником вреда своему здоровью, попыткой самоубийства, и не является следствием умышленного преступления (п. 2 ст.9 закона № 255-ФЗ).

На выплату пособия не влияет

Причина увольнения: она может быть любой, от увольнения «по собственному желанию» и сокращения, до увольнения «по статье» за совершение дисциплинарного проступка. Вид трудового договора: не важно, был заключен срочный или бессрочный договор. Диагноз: оплате подлежат все случаи, указанные в п. 1 ст. 5 закона от 29.12.2006 № 255-ФЗ.

Если работник заболел в последний день работы (в день увольнения), правила начисления и уплаты больничного будут отличаться. Пособие сотруднику выплачивается со дня начала временной нетрудоспособности до окончания страхового случая в соответствии с частями 1 и 4 статьи 6 закона № 255-ФЗ в размере, зависящем от страхового стажа застрахованного лица (часть 1 статьи 7 закона № 255-ФЗ). Такие разъяснения давал Социальный Фонд в письме от 02.12.2022 № 02-08-01/13-04-16060л.

Реклама: Ростовская областная коллегия адвокатов «Советник», ИНН: 6164267188, erid: 2W5zFH4Mx5E