Как правильно оформить отпуск сотруднику

В статье назвали самые распространенные ошибки при оформлении ежегодных отпусков и разобрали каждый пункт. Рекомендации, которые снизят риски споров с работниками, а также минимизируют штрафы и незапланированные проверки трудовой инспекции, в обзоре адвоката РОКА «Советник» Ольги Айгензер.

Что нужно учесть работодателю при составлении графика отпусков на будущий год

1. Вносить в локальный нормативный акт положение, согласно которому отпуска работникам предоставляют только частями (например: каждая часть не превышает 14 календарных дней). Также незаконным является исключительно в выходные дни. Такие условия снижают уровень гарантий, предоставляемых работникам Трудовым кодексом.

Изначально у работника есть право на использование отпуска полной продолжительности. Правильно указывать: «По соглашению между работником и работодателем ежегодный оплачиваемый отпуск может быть разделен на части. При этом хотя бы одна из частей этого отпуска должна быть не менее 14 календарных дней».

2. Делить отпуск на части без согласования с работником. Разделение ежегодного оплачиваемого отпуска возможно только по взаимному согласию работника и работодателя, а не по указанию какой-либо из сторон трудового договора. Если стороны не могут прийти к соглашению о разделении ежегодного оплачиваемого отпуска на части, то такой отпуск должен быть предоставлен целиком (неделимой частью).

3. Игнорировать действующий график, не предоставлять оплачиваемый отпуск в течение двух лет подряд, а также не предоставлять ежегодный отпуск работникам в возрасте до восемнадцати лет и работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда (ст.124 ТК).

Если работодатель не соблюдает требование законодательства о предоставлении отпуска отдельным категориям работников в удобное для них время либо нарушает утвержденный график отпусков, работники вправе обратиться за защитой в органы по рассмотрению трудовых споров — комиссию по трудовым спорам, ГИТ или суд (ст. 382, 391 ТК).

4. Указывать в графике отпусков только обязательные отпуска продолжительностью 28 дней. Помимо ежегодных основных оплачиваемых отпусков в графике указываются дополнительные отпуска и отпуска, которые не были использованы работниками в течение текущего года и были перенесены на следующий год.

