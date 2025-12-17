«Адвокат-с»: вышел первый номер корпоративного журнала — юридического альманаха коллегии адвокатов «Советник»

На страницах альманаха эксперты в области права коллегии адвокатов «Советник» будут делиться своим практическим опытом: анализом сложных дел, комментариями к актуальным изменениям законодательства, исследованиями в различных отраслях права. Среди тем первого номера - уголовная защита бизнеса; как семейный адвокат балансирует между эмоциями и законом; развод и раздел имущества, включая бизнес; юридический маркетинг: что это такое; новые правила использования земельных участков и риск изъятия в 2026 году; главные юридические ловушки для водителей и покупателей автомобилей, оформление студентов, а также многие другие актуальные темы дял бизнеса и частных лиц.

«Мы живем в эпоху стремительных перемен, где каждый день приносит новые вызовы и открытия. В глобальном масштабе именно правовые нормы определяют рамки общественной жизни, деятельности государств и взаимодействия людей. Юридическая грамотность перестает быть желательным навыком. Она приобретает смысл необходимости — как для каждого гражданина, стремящегося понимать свои права и обязанности, так и, в первую очередь, для нас, специалистов. — подчеркивают авторы журнала. —Умение ориентироваться в сложном, постоянно обновляющемся правовом ландшафте, является ключевым условием для успешной профессиональной и личной реализации. Полученные знания помогут каждому лучше понять правовые процессы, защитить свои интересы и уверенно чувствовать себя в правовом поле».

Приглашаем вас стать активными читателями альманаха, чтобы вместе углублять свои знания и формировать экспертное юридическое сообщество, способное эффективно отвечать на вызовы современности. Полистать альманах можно по ссылке.

Первый номер юридического альманаха «Адвокат-с» вышел тиражом 500 экземпляров. Объем составил 88 страниц формата А4. Читатели могут узнать о ключевых событиях коллегии адвокатов «Советник», достижениях и корпоративной жизни коллегии.

