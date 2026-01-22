Новый расчет зарплат в 2026

Государство увеличило МРОТ. Все работодатели, включая ИП и организации, обязаны пересмотреть заработную плату своих сотрудников. Игнорирование данного требования грозит санкциями со стороны налоговых органов и трудовой инспекции. О том, что нужно знать работодателю, рассказывает адвокат РОКА «Советник» Ольга Айгензер.

С 1 января 2026 года гарантированный законом минимальный размер оплаты труда в РФ составляет 27 093 рублей в месяц до вычета НДФЛ.

МРОТ применяется для регулирования оплаты труда и определения размеров пособий по временной нетрудоспособности, по беременности и родам, а также для иных целей обязательного социального страхования.

Месячная заработная плата работника, полностью отработавшего за этот период норму рабочего времени и выполнившего нормы труда (трудовые обязанности), не может быть ниже минимального размера оплаты труда (ст.133 ТК).

В МРОТ не включаются:

районные коэффициенты и процентные надбавки за работу в местностях с особыми климатическими условиями; доплаты за допработу, увеличение зон обслуживания; доплаты за совмещение; сверхурочные; доплаты за работу в ночное время и выходные, праздничные дни; выплаты за работу во вредных и опасных условиях труда; единовременная материальная помощь, подарки к праздникам и т.п.

Платить ниже минимума можно, если сотрудник не отрабатывает норму. Например, он:

находился на больничном;

находился в отпуске без сохранения заработной платы (отпуск «за свой счет» разрешен только по инициативе работника!);

опаздывал в расчетном месяце на работу или совершил прогул, независимо от того, применял ли работодатель дисциплинарное взыскание;

с работником заключено соглашение о неполном рабочем времени (установлен неполный рабочий день/смена/ рабочая неделя).

Таким сотрудникам зарплата устанавливается пропорционально фактически отработанному времени.

Помните, что любая, даже минимальная зарплата облагается НДФЛ и взносами в социальный фонд. Налоговая служба автоматически контролирует соблюдение требований через отчеты ЕФС-1, Персонифицированные сведения о физических лицах и 6-НДФЛ. Недоплата даже 1 рубля — повод для внеплановых проверок от ГИТ по жалобе работников, а также может повлечь штрафы по ч. 6 ст. 5.27 КоАП.

Работодатель обязан доплатить недополученную сумму с компенсацией за задержку (ст. 236 ТК), и недоплаченные налоги и взносы.

Если вы не успели пересмотреть свое штатное расписание, как можно скорее издайте приказ об увеличении минимальной зарплаты с 01.01.2026, заключите дополнительные соглашения к трудовым договорам, один экземпляр вручите работникам под роспись.

В соответствии со ст. 133.1 ТК в субъекте РФ региональным соглашением может устанавливаться размер минимальной заработной платы, не распространяющийся на организации, финансируемые из федерального бюджета. Размер минимальной заработной платы в субъекте РФ не может быть ниже МРОТ, установленного федеральным законом. Если размер минимальной заработной платы в субъекте РФ не установлен, то применяется федеральный МРОТ.

Например, в Ростовской области действует Ростовское трехстороннее (региональное) соглашение на 2026–2028 гг от 27.11.2025, согласно которому минимальная зарплата для внебюджетных организаций и ИП должна превышать общероссийский уровень в 1,2 раза, т.е. составлять 32 511,6 руб.

Важно: обязательное исполнение документа будет распространяться на всех работодателей, не предоставивших мотивированный отказ от присоединения к соглашению по истечении 60 календарных дней после опубликования предложения о присоединении. Соответствующие изменения внесены областным законом Ростовской области от 5 мая 2025 № 293-ЗС.

