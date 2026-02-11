Угроза БПЛА: идти ли на работу

Сегодня в России нет четкого закона о «режиме беспилотной опасности». Значит ли это, что работник должен идти на работу даже при сигналах тревоги?

В российском законодательстве отсутствует систематизированная нормативная база, касающаяся так называемого «режима беспилотной опасности». Существующее нормы, в большой степени, касаются ведомственных нормативных актов (например, приказ Госкорпорации «Роскосмос» от 25.06.2024 № 206, приказ ФСО от 22.09.2023 № 111; письмо Росгвардии от 17.11.2023 № 1/1340), которые регулируют порядок действий соответствующих служб при потенциальной угрозе нападения беспилотных аппаратов на охраняемые ведомственные объекты, транспортные средства и на сотрудников. Иными словами, кто, когда и какие действия должен предпринять для пресечения функционирования беспилотных аппаратов.

Единого понятия «режима беспилотной опасности», как и вводимых в связи с этим ограничений или особенностей функционирования государственных органов, служб, государственных или частных предприятий, законодательством не установлено. Хотя в судебной практике уже попадается оценка данного «режима» (например, по делам о включении/невключении поставщиков в реестр недобросовестных антимонопольные органы признают уважительной причиной несовершение поставщиком каких-либо действий в связи с отсутствием интернета при «режиме беспилотной опасности» и отказывают в признании их недобросовестными).

Таким образом, в случае введения такого «режима» ни школы, ни детские сады, ни работодатели не обязаны ограничивать посещение своих организаций, равно как и права у работника не идти в связи с этим на работу не возникает. В случае, если из-за «режима беспилотной опасности» работник остался дома это вполне может быть квалифицировано как прогул.

Режим чрезвычайно ситуации имеет под собой другую основу. Это официальное законодательное понятие, для которого существует установленный порядок его введения и последствия (закон от 21.12.1994 № 68-ФЗ (ред. от 08.08.2024) «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» (с изм. и доп., вступ. в силу с 26.11.2024); постановление Правительства от 02.04.2020 № 417 «Об утверждении Правил поведения, обязательных для исполнения гражданами и организациями, при введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации»). Такой режим может вводится как на уровне организации или района, так и на уровне региона и даже всей страны.

В этом случае решения по конкретным мерам безопасности и/или ограничениям принимаются руководителем ликвидации ЧС. В частности, руководитель ликвидации ЧС может ограничить доступ людей на ту территорию, где введен ЧС, вплоть до приостановления деятельности тех организаций, которые оказались в зоне ЧС, если существует угроза безопасности. Соответственно, если детский сад или школа попали под эти ограничения, то ни дети, ни воспитатели/учителя в учреждение допущены не будут. Этот вопрос решается в каждом случае ЧС индивидуально.

Для воспитателей/учителей с точки зрения трудового законодательства данный день может быть объявлен нерабочим оплачиваемым днем, т.е. оплачен в режиме простоя в соответствии со ст.157 ТК (не менее двух третей тарифной ставки, оклада (должностного оклада), рассчитанных пропорционально времени простоя).

