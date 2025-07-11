Как зарегистрироваться в спотифай в России в 2025? Простой способ, который работает

Почему регистрация в Spotify из России не работает напрямую
С начала 2022 года Spotify закрыл доступ для пользователей из России:
сайт не открывается напрямую;
приложение не дает создать новый аккаунт с российского номера телефона;
вход по старым аккаунтам периодически блокируется.
Тем не менее, в других странах сервис работает в полном объеме, а зарегистрироваться в Spotify можно через зарубежные платформы — официально и легально.
Как зарегистрироваться в Spotify в 2025 году
На самом деле, способ остается прежним: нужно зарегистрироваться как пользователь из другой страны, где Spotify доступен. Ниже объясняем, как это сделать буквально за 5 минут.
Шаг 1. Зайдите на официальный сайт Spotify
Перейдите на сайт spotify.com — он может не открываться из России напрямую, но в большинстве случаев его можно загрузить, особенно если у вас уже установлено приложение. Если сайт все равно не загружается, попробуйте открыть мобильную версию или воспользоваться другим браузером.
Шаг 2. Нажмите «Sign up» — регистрация
На главной странице выберите «Sign up» — это форма для создания нового аккаунта. Вас попросят ввести:
адрес электронной почты;
придумать пароль;
имя пользователя;
дату рождения;
пол.
Важно: не нужно указывать российскую почту (mail) — он может быть не принят системой.
Шаг 3. Укажите другую страну
На этапе регистрации Spotify автоматически определяет ваше местоположение. Если вы находитесь в России, страна может быть определена как «недоступная». В этом случае вы можете:
выбрать другую страну вручную (например, Казахстан, Турция, Аргентина);
использовать email-регистрацию, где страна не будет проверяться жестко.
Если вы все сделали правильно — аккаунт будет создан, и вы сможете зайти в приложение на любом устройстве.
Как зарегистрироваться в Spotify на телефоне
Если вы уже установили приложение Spotify на iPhone или Android (подробнее об этом — в другой нашей статье), просто:
Откройте приложение.
Нажмите «Создать аккаунт» (Sign up).
Заполните форму так же, как описано выше.
Убедитесь, что не используете российский номер. Лучше всего — зарегистрироваться через email.
После регистрации вы сразу попадете в интерфейс приложения и сможете начать слушать музыку.
Как создать аккаунт в Спотифай с нуля
Если вы никогда раньше не пользовались Spotify, вот короткий чек-лист:
Используйте email, а не номер телефона.
Указывайте зарубежную страну.
Подтвердите почту, чтобы сохранить доступ.
Сразу после создания вы получите бесплатный аккаунт — в нем доступна музыка, но с ограничениями.
Бесплатный аккаунт — это хорошо, но Spotify Premium открывает куда больше возможностей:
никакой рекламы между треками;
скачивание песен на устройство;
прослушивание в высоком качестве;
полное управление очередью песен.
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Заключение
Теперь вы знаете, как зарегистрироваться в Спотифай в России в 2025 году. Это все еще возможно — и не требует сложных действий. Создавайте аккаунт, устанавливайте приложение и слушайте любимую музыку так, как вам удобно.
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