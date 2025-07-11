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Как зарегистрироваться в спотифай в России в 2025? Простой способ, который работает

Как зарегистрироваться в спотифай в России в 2025? Простой способ, который работает

Хочется слушать любимую музыку в Spotify, но не знаете, как создать аккаунт из России? В 2025 году это все еще возможно — просто и бесплатно. Рассказываем, как зарегистрироваться в Spotify и начать слушать без ограничений.

Почему регистрация в Spotify из России не работает напрямую

С начала 2022 года Spotify закрыл доступ для пользователей из России:

  • сайт не открывается напрямую;

  • приложение не дает создать новый аккаунт с российского номера телефона;

  • вход по старым аккаунтам периодически блокируется.

Тем не менее, в других странах сервис работает в полном объеме, а зарегистрироваться в Spotify можно через зарубежные платформы — официально и легально.

Как зарегистрироваться в Spotify в 2025 году

На самом деле, способ остается прежним: нужно зарегистрироваться как пользователь из другой страны, где Spotify доступен. Ниже объясняем, как это сделать буквально за 5 минут.

Шаг 1. Зайдите на официальный сайт Spotify

Перейдите на сайт spotify.com — он может не открываться из России напрямую, но в большинстве случаев его можно загрузить, особенно если у вас уже установлено приложение. Если сайт все равно не загружается, попробуйте открыть мобильную версию или воспользоваться другим браузером.

Шаг 2. Нажмите «Sign up» — регистрация

На главной странице выберите «Sign up» — это форма для создания нового аккаунта. Вас попросят ввести:

  • адрес электронной почты;

  • придумать пароль;

  • имя пользователя;

  • дату рождения;

  • пол.

Важно: не нужно указывать российскую почту (mail) — он может быть не принят системой.

Шаг 3. Укажите другую страну

На этапе регистрации Spotify автоматически определяет ваше местоположение. Если вы находитесь в России, страна может быть определена как «недоступная». В этом случае вы можете:

  • выбрать другую страну вручную (например, Казахстан, Турция, Аргентина);

  • использовать email-регистрацию, где страна не будет проверяться жестко.

Если вы все сделали правильно — аккаунт будет создан, и вы сможете зайти в приложение на любом устройстве.

Как зарегистрироваться в Spotify на телефоне

Если вы уже установили приложение Spotify на iPhone или Android (подробнее об этом — в другой нашей статье), просто:

  1. Откройте приложение.

  2. Нажмите «Создать аккаунт» (Sign up).

  3. Заполните форму так же, как описано выше.

  4. Убедитесь, что не используете российский номер. Лучше всего — зарегистрироваться через email.

После регистрации вы сразу попадете в интерфейс приложения и сможете начать слушать музыку.

Как создать аккаунт в Спотифай с нуля

Если вы никогда раньше не пользовались Spotify, вот короткий чек-лист:

  • Используйте email, а не номер телефона.

  • Указывайте зарубежную страну.

  • Подтвердите почту, чтобы сохранить доступ.

  • Сразу после создания вы получите бесплатный аккаунт — в нем доступна музыка, но с ограничениями.

Почему стоит подключить Premium

Бесплатный аккаунт — это хорошо, но Spotify Premium открывает куда больше возможностей:

  • никакой рекламы между треками;

  • скачивание песен на устройство;

  • прослушивание в высоком качестве;

  • полное управление очередью песен.

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Заключение

Теперь вы знаете, как зарегистрироваться в Спотифай в России в 2025 году. Это все еще возможно — и не требует сложных действий. Создавайте аккаунт, устанавливайте приложение и слушайте любимую музыку так, как вам удобно.

А если хотите забыть о рекламе и слушать без ограничений — подключите Premium через нашего проверенного бота.

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Настройка премиум подписки Spotify - @SpotifyPremiumRus_bot

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