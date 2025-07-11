Как зарегистрироваться в спотифай в России в 2025? Простой способ, который работает

Как зарегистрироваться в Spotify на телефоне

Если вы уже установили приложение Spotify на iPhone или Android (подробнее об этом — в другой нашей статье), просто:

Откройте приложение. Нажмите «Создать аккаунт» (Sign up). Заполните форму так же, как описано выше. Убедитесь, что не используете российский номер. Лучше всего — зарегистрироваться через email.

После регистрации вы сразу попадете в интерфейс приложения и сможете начать слушать музыку.