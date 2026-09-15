Как получить аттестат главбуха: требования и пошаговый план

Кто может претендовать на аттестат главного бухгалтера

Профессиональный стандарт «Бухгалтер» (утвержден приказом Минтруда России от 22.12.2014 № 1061н) задает общие квалификационные требования к должности главного бухгалтера – 6-й уровень квалификации. Для этого уровня стандарт устанавливает высшее образование и стаж от 5 лет бухгалтерско-финансовой работы либо среднее профессиональное образование и стаж от 7 лет, а также обязательное повышение квалификации – не менее 120 часов за 3 года, но не менее 20 часов ежегодно.

Квалификационные требования ИПБ России для получения именно аттестата главного бухгалтера коммерческой организации мягче: институт принимает к аттестации кандидатов с меньшим стажем, если образование по профилю подтверждено документально.

Образование Опыт бухгалтерско-финансовой работы Высшее образование по направлению «Экономика и управление» от 3 лет Высшее образование + дополнительное профобразование (повышение квалификации или переподготовка) в области экономики и управления от 3 лет Среднее профессиональное образование по направлению «Экономика и управление» от 5 лет Среднее профессиональное образование + дополнительное профобразование в области экономики и управления от 5 лет