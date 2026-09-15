Как получить аттестат главбуха: требования и пошаговый план

Кратко о главном
Что это: аттестат главного бухгалтера – документ ИПБ России, который подтверждает квалификацию 6-го уровня профстандарта «Бухгалтер» и дает право официально называться профессиональным бухгалтером.
Кому подходит: специалистам с опытом бухгалтерско-финансовой работы, которые занимают или планируют занять должность главного бухгалтера, начальника отдела бухучета.
Требования: высшее экономическое образование и от 3 лет стажа, либо среднее профессиональное образование и от 5 лет стажа.
Путь к аттестату: проверка соответствия требованиям, подготовка самостоятельно или в учебном центре, сдача квалификационного экзамена и внесение в реестр ИПБ России.
Экзамен: два блока – теория (24 вопроса) и практическая задача, проходной балл – 17 из 24 в каждом блоке.
Срок действия: аттестат выдается на 3 года и продлевается автоматически при ежегодном повышении квалификации, без повторной сдачи экзаменов.
Профессия главного бухгалтера предполагает не только опыт, но и документальное подтверждение квалификации. Таким подтверждением служит аттестат ИПБ России – Института профессиональных бухгалтеров и аудиторов России, крупнейшего в стране профессионального объединения бухгалтеров и субъекта негосударственного регулирования бухучета.
Кто может претендовать на аттестат главного бухгалтера
Профессиональный стандарт «Бухгалтер» (утвержден приказом Минтруда России от 22.12.2014 № 1061н) задает общие квалификационные требования к должности главного бухгалтера – 6-й уровень квалификации. Для этого уровня стандарт устанавливает высшее образование и стаж от 5 лет бухгалтерско-финансовой работы либо среднее профессиональное образование и стаж от 7 лет, а также обязательное повышение квалификации – не менее 120 часов за 3 года, но не менее 20 часов ежегодно.
Квалификационные требования ИПБ России для получения именно аттестата главного бухгалтера коммерческой организации мягче: институт принимает к аттестации кандидатов с меньшим стажем, если образование по профилю подтверждено документально.
Образование
Опыт бухгалтерско-финансовой работы
Высшее образование по направлению «Экономика и управление»
от 3 лет
Высшее образование + дополнительное профобразование (повышение квалификации или переподготовка) в области экономики и управления
от 3 лет
Среднее профессиональное образование по направлению «Экономика и управление»
от 5 лет
Среднее профессиональное образование + дополнительное профобразование в области экономики и управления
от 5 лет
Больше о видах аттестатов и уровнях профстандарта – в материале «Аттестат профессионального бухгалтера в 2026 году: кому и для чего он нужен».
Пошаговый план получения аттестата
Сверьте свое образование и стаж с требованиями ИПБ России. Подойдут дипломы по направлению «Экономика и управление» (код ОКСО 5.38.00.00), а также непрофильное образование при получении дополнительного профессионального образования (ДПО) в области ведения бухгалтерского учета, составления бухгалтерской (финансовой) отчетности либо аудита. Например, курсы подготовки на аттестат профбухгалтера 260 ак.ч. в Учебном центре "СТЕК" являются ДПО.
Выберите формат подготовки. Можно пройти курс в аккредитованном учебном центре – очно или дистанционно, а можно готовиться самостоятельно по аккредитованным материалам. Разбор самостоятельного пути – в статье «Самостоятельная подготовка к аттестату профессионального бухгалтера».
Соберите пакет документов – заявление, скан диплома, документы, подтверждающие стаж (выписка или заверенная копия трудовой книжки), и загрузите их в личный кабинет на сайте ИПБ России.
Оплатите вступительный взнос в действительные члены ИПБ России.
Пройдите промежуточную аттестацию – экзамен в учебном центре, где проходила подготовка; он повторяет формат итогового экзамена.
Сдайте квалификационный экзамен ИПБ России дистанционно, с системой прокторинга.
Получите аттестат. После рассмотрения результатов Президентским советом ИПБ России данные вносятся в Единый реестр профессиональных бухгалтеров, а аттестат получается лично или направляется почтой.
Как устроен экзамен на аттестат главбуха
Экзамен на аттестат главного бухгалтера состоит из двух блоков.
Блок
Время
Вопросов
Проходной балл
Теоретический (бухучет, отчетность и ее анализ, МСФО, внутренний контроль, аудит, право, налогообложение, этика)
90 минут
24
17
Практический (задача по бухгалтерской и налоговой отчетности)
90 минут
24
17
Практическая задача формируется по одной из трех тем, которые распределяются случайным образом: заполнение баланса, отчета о финансовых результатах и декларации по НДС; расчеты по налогу на прибыль; учет операций по НИОКР и нематериальным активам. Для успешной сдачи нужно набрать проходной балл в каждом блоке.
Что помогает сдать экзамен с первого раза
Практика учебных центров показывает: результат экзамена напрямую связан с системностью подготовки, а не только с общим стажем работы. Кандидаты, которые проходят полный курс, регулярно решают тренировочные тесты и практикуются на симуляторе экзаменационной задачи, показывают заметно более высокий процент сдачи с первого раза, чем те, кто ограничивается несколькими лекциями.
Стоит обратить особое внимание на три момента:
Подготовка по аккредитованным учебным материалам. Важно, чтобы пособия соответствовали программе экзамена, не содержали много «лишней» информации, которую предстоит запомнить, а при сдаче она не пригодится.
Наличие базы тестовых вопросов для тренировки. Программа экзамена очень обширная, охватывает несколько областей (бухучет, налоги, право, финансы, аудит и т.д.). Для закрепления знаний и привыкания к экзаменационному формату крайне важно иметь актуальную базу с тестами.
Отработка практических задач. С 2025–2026 годов в экзамен добавлены новые темы практического блока (налог на прибыль, НИОКР/НМА), поэтому тренировка именно на актуальных симуляторах экзаменационных задач напрямую влияет на результат.
Регулярность занятий. Прохождение материала по темам с промежуточным тестированием после каждого раздела закрепляет знания эффективнее, чем изучение всего курса перед самим экзаменом.
Подробный разбор всей процедуры аттестации, включая структуру экзаменационных билетов, приведен в материале «Как получить аттестат главного бухгалтера?».
Сроки, стоимость и продление
Курс подготовки «Главный бухгалтер коммерческой организации» рассчитан на 260 академических часов в очном или дистанционном формате. Для тех, кто выбирает самостоятельную подготовку, минимальная стоимость комплекта аккредитованных учебных материалов начинается от 8 300 рублей. Вступительный взнос в действительные члены ИПБ России на 2026 год составляет 16 800 рублей для Москвы и Московского региона; в региональных территориальных институтах сумма может незначительно отличаться.
Аттестат выдается на 3 года. Дальнейшее продление проходит автоматически – без повторной сдачи экзаменов, – если специалист ежегодно проходит повышение квалификации и своевременно оплачивает членские взносы.
Аттестат главного бухгалтера
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Что дает аттестат главного бухгалтера
Аттестат подтверждает соответствие требованиям профстандарта «Бухгалтер» и членство в крупнейшем профессиональном объединении бухгалтеров страны. Работодатели все чаще указывают наличие аттестата как условие при подборе на позицию главного бухгалтера, а сведения о специалисте становятся доступны в Едином реестре профессиональных бухгалтеров – открытом ресурсе для проверки квалификации кандидатов.
Частые вопросы
Что такое аттестат главного бухгалтера и кто его выдает? Это документ, который подтверждает квалификацию 6-го уровня профстандарта «Бухгалтер». Выдает его Институт профессиональных бухгалтеров и аудиторов России (ИПБ России) после успешной сдачи квалификационного экзамена.
Чем аттестат главного бухгалтера отличается от аттестата бухгалтера? Аттестат бухгалтера соответствует 5-му уровню профстандарта и подходит специалистам без опыта работы или студентам старших курсов. Аттестат главного бухгалтера – 6-й уровень, требует профильного образования и стажа от 3–5 лет, а экзамен на него включает более широкий круг тем: финансовую отчетность, МСФО, внутренний контроль, аудит.
Какой стаж нужен для получения аттестата? От 3 лет бухгалтерско-финансовой работы при высшем экономическом образовании или от 5 лет – при среднем профессиональном образовании по направлению «Экономика и управление».
Сколько действует аттестат и нужно ли его продлевать? Аттестат выдается на 3 года. Продление проходит автоматически при условии ежегодного повышения квалификации и уплаты членских взносов – пересдавать экзамен для этого не требуется.
Можно ли подготовиться и сдать экзамен полностью дистанционно? Да. Экзамены в ИПБ России и ИПБ Московского региона проводятся только дистанционно, с системой прокторинга. Подготовку также можно пройти онлайн в учебных центрах или самостоятельно по аккредитованным учебным материалам.
Проверить, соответствует ли ваше образование и стаж требованиям ИПБ России, и пройти подготовку к экзамену на аттестат главного бухгалтера коммерческой организации можно в Учебном центре «СТЕК» – аккредитованном центре ИПБ России с более чем 25-летним опытом подготовки профессиональных бухгалтеров. Посмотреть программу и записаться на курс →
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