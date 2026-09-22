МСФО для начинающих: как разобраться в международных стандартах с нуля

Что такое МСФО простыми словами

МСФО (Международные стандарты финансовой отчётности, IFRS) – свод принципов, по которым компании из разных стран готовят отчётность в едином, сопоставимом виде. Инвестор, банк или партнёр получают возможность оценивать финансовое положение компании из любой страны без поправок на местные особенности учёта.

МСФО устроены как система принципов, а не как жёсткий перечень проводок. Стандарт описывает экономическую логику операции и оставляет специалисту пространство для профессионального суждения – в этом и заключается основное отличие подхода от привычной работы с планом счетов.