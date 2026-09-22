МСФО для начинающих: как разобраться в международных стандартах с нуля

Кратко о главном
МСФО – это международные стандарты финансовой отчетности. Разобраться в стандартах с нуля помогает не хаотичное чтение отдельных IAS/IFRS, а последовательное изучение от общей логики и структуры отчётности к оценке активов и обязательств, а затем к более сложным темам. Знание английского языка для старта не требуется: официальные переводы стандартов доступны на русском. Быстрее и увереннее пройти этот путь позволяет структурированное обучение с практикующим преподавателем – например, курс «Международные стандарты финансовой отчётности» в Учебном центре «СТЕК».
Что такое МСФО простыми словами
МСФО (Международные стандарты финансовой отчётности, IFRS) – свод принципов, по которым компании из разных стран готовят отчётность в едином, сопоставимом виде. Инвестор, банк или партнёр получают возможность оценивать финансовое положение компании из любой страны без поправок на местные особенности учёта.
МСФО устроены как система принципов, а не как жёсткий перечень проводок. Стандарт описывает экономическую логику операции и оставляет специалисту пространство для профессионального суждения – в этом и заключается основное отличие подхода от привычной работы с планом счетов.
Зачем начинать изучать МСФО именно сейчас
Разбираться в международных стандартах имеет смысл по нескольким причинам, и каждая из них работает на перспективу специалиста:
Российские стандарты сближаются с МСФО. Логика ФСБУ 6/2020, ФСБУ 25/2018, ФСБУ 9/2025 и других новых стандартов во многом созвучна международным IAS 16, IFRS 16, IFRS 15. Разобравшись в МСФО, специалист быстрее осваивает и обновлённые российские правила.
МСФО открывает более широкий круг задач. Трансформация отчётности, консолидация, работа с иностранными партнёрами и в холдингах – везде требуется понимание принципов IFRS.
Растёт ценность специалиста на рынке. Знание МСФО или диплом ДипИФР – стабильно востребованное преимущество в вакансиях для бухгалтеров, аудиторов и финансовых специалистов.
Стандарты продолжают развиваться. С отчётных периодов, начинающихся 1 января 2027 года, МСФО (IFRS) 18 заменит действующий МСФО (IAS) 1 – знакомство с логикой стандартов сейчас облегчит переход на обновлённые требования.
МСФО и РСБУ: в чём разница на старте
МСФО и РСБУ – разные системы, построенные вокруг разных задач, а не одна и та же отчётность на разных языках:
Критерий
МСФО
РСБУ
На кого ориентирована отчётность
Инвесторы, кредиторы, партнёры
Собственники, контрагенты, регулирующие органы
Логика учёта
Приоритет экономической сути операции, профессиональное суждение
Детально регламентированный подход, современные ФСБУ также учитывают экономическую суть
Оценка активов
Историческая, справедливая, амортизированная стоимость – по ситуации
Модели оценки, предусмотренные соответствующими ФСБУ
Дисконтирование
Применяется широко – для долгосрочных активов и обязательств
Применяется в случаях, предусмотренных отдельными ФСБУ
Валюта отчётности
Функциональная валюта и валюта представления могут различаться
Отчётность составляется в рублях
РСБУ исторически ориентированы на документальное подтверждение операции, а МСФО – на экономическую суть операции и интересы инвестора. Отсюда активное использование дисконтирования, справедливой стоимости и профессионального суждения там, где РСБУ традиционно опирается на более детально прописанные правила. Подробный разбор различий по каждому стандарту удобно посмотреть в статье «МСФО в 2026 году: зачем бухгалтеру и кому обязательно по 208-ФЗ».
С чего начать изучение МСФО с нуля: пошаговый план
Международных стандартов несколько десятков, и лучший способ не запутаться в них – двигаться по системе, от общих принципов к конкретным объектам учёта.
Шаг 1. Разобраться с логикой и структурой стандартов (IAS, IFRS, интерпретации SIC и IFRIC)
Шаг 2. Изучить, из чего состоит отчётность
Разобрать состав финансовой отчётности по МСФО: отчёт о финансовом положении, отчёт о совокупном доходе, отчёт об изменениях в капитале, отчёт о движении денежных средств (ОДДС) и примечания. Основные ориентиры здесь – IAS 1 «Представление финансовой отчётности» и IAS 8 «Учётная политика, изменения в оценках и ошибки».
Шаг 3. Освоить принципы оценки
Дисконтирование, эффективная процентная ставка, справедливая стоимость – именно на этом этапе становится особенно заметна разница подходов МСФО и РСБУ. Финансовая математика применяется во многих последующих темах, поэтому её удобно закрепить отдельно, с практическими расчётами.
Шаг 4. Перейти к основным объектам учёта
Дальше стоит последовательно разобрать наиболее распространённые статьи отчётности: запасы (IAS 2), основные средства (IAS 16), нематериальные активы (IAS 38), инвестиционную недвижимость (IAS 40) и обесценение активов (IAS 36).
Шаг 5. Разобрать операции с высокой долей суждения
К этой группе относятся аренда (IFRS 16), выручка по договорам с покупателями (IFRS 15), оценочные обязательства (IAS 37) и финансовые инструменты (IFRS 9, IFRS 13). Здесь особенно пригодится практика на реальных примерах – именно суждение специалиста определяет итоговую оценку.
Шаг 6. Закрепить темы, требующие большей практики
Завершающий блок – инвестиции в ассоциированные и совместные организации (IAS 28, IFRS 11), отложенные налоги (IAS 12), активы, предназначенные для продажи (IFRS 5), и первое применение МСФО с трансформацией отчётности (IFRS 1). Эти темы логично осваивать после того, как закреплена база – тогда практическое задание по трансформации воспринимается как применение уже понятной логики, а не как новый набор правил.
Как быстрее пройти путь новичка: три практических совета
Двигайтесь по системе. Соблазн сразу изучить «модный» стандарт – например, IFRS 16 или IFRS 9 – понятен, но эффективнее сначала закрепить общую логику и принципы оценки: тогда сложные темы усваиваются в разы быстрее.
Работайте с реальной отчётностью. Разбор фактических примеров трансформации российских компаний в МСФО закрепляет теорию куда прочнее, чем изучение стандартов «в отрыве» от практики.
Выбирайте формат с обратной связью от преподавателя. На старте особенно ценно иметь возможность сразу же уточнить непонятный момент – это экономит время и укрепляет уверенность в собственных знаниях.
Именно по этому принципу выстроена программа курса «Международные стандарты финансовой отчётности» (40 ак. ч.) в Учебном центре «СТЕК»: последовательность тем курса совпадает с логичным путём новичка – от структуры МСФО и принципов учёта до трансформации отчётности.
Обзор курсов МСФО в Учебном центре «СТЕК»
Учебный центр «СТЕК» предлагает полную линейку программ по МСФО – от базового курса для новичков до подготовки к международному диплому ДипИФР. Каталог курсов доступен на странице «МСФО» и включает:
Курс
Продолжительность
Для кого / что даёт
Стоимость
Международные стандарты финансовой отчётности
40 ак. ч.
Базовый курс для тех, кто изучает МСФО с нуля
от 18 900 р.
МСФО и РСБУ: сравнение и возможности сближения учёта
20 ак. ч.
Сопоставление подходов двух систем учёта
от 15 930 р.
МСФО: финансовые инструменты
20 ак. ч.
Углублённое изучение IFRS 9, IFRS 13
17 700 р.
МСФО: отложенный налог на прибыль
20 ак. ч.
Разбор IAS 12 и практических примеров расчёта
17 700 р.
Обязательства в МСФО: теория и практика
20 ак. ч.
Разбор IAS 37 и смежных вопросов
от 15 930 р.
Трансформация финансовой отчётности в соответствии с МСФО
20 ак. ч.
Практика работы с трансформационными таблицами
17 700 р.
Консолидация финансовой отчётности в соответствии с МСФО
20 ак. ч.
Составление консолидированной отчётности
17 700 р.
ДипИФР (Рус)
100 ак. ч. + 160 ак. ч. самостоятельной работы
Подготовка к международному диплому ACCA по МСФО (ACCA DipIFR Rus)
от 87 000 р.
Для тех, кто хочет собрать собственную траекторию обучения из нескольких углублённых модулей, удобен комбинированный курс «Все актуальное в МСФО» – он позволяет сформировать набор интенсивов под свои задачи со скидкой 20% на каждый блок.
Учебный центр «СТЕК» – аккредитованный провайдер программ ACCA со статусом GOLD Approved Learning Partner с 2008 года.
Курсы МСФО для начинающих и опытных
Курс «Международные стандарты финансовой отчётности» 40 ч: как проходит обучение
Для тех, кто делает первые шаги в МСФО, оптимальным стартом становится базовый курс на 40 ак. ч. Программа формирует навыки применения основных МСФО, необходимых в практике российских компаний нефинансового сектора, включая подготовку и трансформацию отчётности.
Кому подходит: бухгалтерам, аудиторам, выпускникам финансовых вузов – предварительная подготовка не требуется.
Что входит в обучение:
онлайн-занятия с преподавателем в группе;
видеозаписи всех занятий;
методические материалы в электронном виде;
доступ на портал дистанционного обучения;
общение с преподавателем онлайн – в чате и голосом.
Программа курса охватывает 14 тем: от структуры МСФО и концептуальных основ – до трансформации отчётности по РСБУ в отчётность по МСФО. В их числе – представление финансовой отчётности (IAS 1, IAS 8), финансовая математика и влияние валютных курсов (IAS 21), запасы (IAS 2), основные средства, НМА, инвестиционная недвижимость и обесценение (IAS 16, IAS 23, IAS 38, IAS 40, IAS 36), оценочные обязательства (IAS 37), аренда (IFRS 16), выручка (IFRS 15), финансовые инструменты и справедливая стоимость (IFRS 9, IFRS 13), инвестиции в ассоциированные и совместные организации (IAS 28, IFRS 11), налог на прибыль (IAS 12), прекращённая деятельность (IFRS 5) и первое применение МСФО (IFRS 1).
Курс ведут преподаватели-практики с опытом работы в компаниях «Большой четвёрки» – среди них Елена Чичерина (аттестат аудитора, CIMA Rus, DipIFR, IFA) и Елена Каминер (FCCA). По итогам обучения слушатели получают удостоверение о повышении квалификации; профессиональные бухгалтеры – члены ИПБ России и аудиторы – члены СРО ААС «Содружество» могут дополнительно оформить сертификат для подтверждения ежегодного повышения квалификации.
Часто задаваемые вопросы
Нужны ли специальные знания, чтобы начать изучать МСФО?
Нет, курс рассчитан на слушателей без опыта работы с международными стандартами. Достаточно базовых знаний бухгалтерского учёта.
Обязательно ли знать английский язык для работы с МСФО?
Для старта – нет. Стандарты официально переведены на русский язык, а профильный экзамен ДипИФР-рус сдаётся на русском языке.
Сколько времени нужно, чтобы разобраться в МСФО с нуля?
Базовый курс рассчитан на 40 ак. ч. и даёт уверенное понимание основных стандартов и практику трансформации отчётности. Для более глубокого погружения – в консолидацию, отдельные сложные темы или подготовку к ДипИФР – предусмотрены дополнительные программы.
Как быстро освоить трансформацию отчётности после базового курса?
Логичным следующим шагом становится профильный курс «Трансформация финансовой отчётности в соответствии с МСФО» – он закрепляет практику работы с трансформационными таблицами на реальных примерах.
Можно ли учиться дистанционно?
Да, курс проходит в формате онлайн-занятий с преподавателем по расписанию, с доступом к видеозаписям и порталу дистанционного обучения – учиться можно из любого города.
Вывод
Понимание МСФО открывает специалисту более широкий круг задач – от трансформации отчётности до работы в международных компаниях и холдингах. Быстрее и увереннее пройти этот путь помогает структурированная программа с практикующими преподавателями.
Запишитесь на курс «Международные стандарты финансовой отчётности» в Учебном центре «СТЕК» – получите пошаговую программу, реальные примеры трансформации отчётности российских компаний и поддержку преподавателя на каждом занятии.
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