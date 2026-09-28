Обучение на финансового аналитика: как бухгалтеру перейти в профессию в 2026 году

Бухгалтер и финансовый аналитик работают с одними и теми же цифрами – но смотрят на них совершенно по-разному. Бухгалтер фиксирует то, что уже произошло. Аналитик объясняет, почему это произошло, и говорит, что будет дальше.

Хорошая новость: если вы уже работаете в бухгалтерии или аудите, половина пути пройдена. У вас есть понимание отчётности, знание учётных систем и опыт работы с цифрами – именно то, чего не хватает людям, которые идут в финансовый анализ из смежных областей.

В этой статье разбираем, что конкретно нужно доучить, как изменится ваш функционал и на какую зарплату можно рассчитывать после перехода.