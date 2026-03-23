12 лучших планировщиков задач — рейтинг 2026

Планировщик задач — один из ключевых инструментов для любой команды в 2026 году. Без грамотного управления проектами даже небольшая команда из пяти человек рискует утонуть в хаосе: задачи теряются в мессенджерах, дедлайны срываются, а руководитель тратит часы на выяснение статуса каждого поручения. Таск-менеджер решает эту проблему — он становится единой точкой правды для всей команды. Рынок перенасыщен предложениями: десятки зарубежных платформ соседствуют с растущими российскими сервисами. Одни предлагают гибкие канбан-доски и диаграммы Ганта, другие делают ставку на CRM и автоматизацию, третьи совмещают управление проектами с базой знаний и внутренними коммуникациями. Мы протестировали 12 сервисов — от молодых отечественных продуктов до мировых гигантов — и составили честный рейтинг лучших планировщиков задач 2026 года.
Статья будет полезна руководителям, тимлидам, менеджерам проектов и владельцам бизнеса, которые выбирают инструмент для управления задачами команды. Если вы сравниваете таск-менеджеры для перехода с зарубежного сервиса на российский аналог — здесь найдёте всё, что нужно для принятия решения. Мы разобрали каждый сервис по функциям, тарифам, плюсам и минусам — и дали конкретные рекомендации, кому что подходит.
Рынок планировщиков задач в 2026 году разделился на два лагеря. С одной стороны — зрелые зарубежные платформы вроде Jira, Asana и Monday.com с мощной функциональностью, но с рисками блокировок, оплатой в валюте и хранением данных за рубежом. С другой — российские сервисы, которые за последние два года совершили качественный скачок: Strive, ЛидерТаск и другие предлагают сопоставимый функционал с хранением данных в РФ, оплатой в рублях и отсутствием санкционных рисков. Выбор между ними — это не только вопрос функций, но и вопрос стратегической безопасности бизнеса.
Критерии оценки, по которым мы сравнивали планировщики задач: функциональность (канбан-доска, диаграмма Ганта, тайм-трекер, CRM-модуль), удобство интерфейса и скорость внедрения, тарифная политика и наличие полноценного бесплатного плана, хранение данных (на серверах в России или за рубежом), риски санкций и блокировок для российских компаний, возможность оплаты в рублях и по счёту для юридических лиц, а также наличие коробочной (on-premise) версии для установки на собственный сервер.
Быстрый обзор: все 12 планировщиков задач
Для тех, кому нужна суть без подробностей — краткий список всех участников рейтинга с главной фишкой каждого:
Strive — Российский all-in-one: таск-менеджер + база знаний + чаты, бесплатно до 10 человек, данные в РФ.
ЛидерТаск — Проверенный временем российский органайзер с CRM-модулем и офлайн-режимом, в реестре российского ПО.
Jira — Эталон для Agile- и DevOps-команд с мощнейшей экосистемой интеграций Atlassian.
Asana — Масштабируемая платформа с автоматизацией, OKR и AI-помощником для команд любого размера.
Trello — Простейший визуальный канбан для быстрого старта — идеален для малых команд и личных проектов.
Monday.com — Визуальная Work OS с CRM, автоматизацией и AI — всё для бизнес-процессов в одном месте.
ClickUp — Универсальный комбайн «всё в одном»: задачи, документы, чаты, цели и AI-ассистент.
Notion — Гибкое рабочее пространство-конструктор: от личных заметок до корпоративной базы знаний.
Wrike — Корпоративная система с глубокой аналитикой, 400+ интеграциями и AI-прогнозированием рисков.
Toggl — Лучший тайм-трекер на рынке с акцентом на доверие — без скриншотов и слежки.
Smartsheet — Табличный подход к управлению проектами — для тех, кто вырос на Excel и любит структуру.
Teamwork — Платформа для агентств и клиентской работы со встроенным биллингом и учётом времени.
1. Strive — российский таск-менеджер нового поколения
Strive — российская платформа для управления задачами и проектами, основанная Иваном Абрамовским (создателем LeaderTask). Сервис официально запущен в 2024 году и уже используется более чем 20 000 командами. Главная особенность Strive — это не просто таск-менеджер, а полноценная рабочая среда, в которой объединены управление задачами, база знаний с тестами и внутренние коммуникации. Для российского рынка это редкое и ценное сочетание: обычно приходится покупать отдельно планировщик задач, вики-систему и корпоративный мессенджер. Strive заменяет три инструмента одним.
Данные хранятся на серверах в России — это критически важно для компаний, работающих с персональными данными по 152-ФЗ. Есть коробочная версия для установки на собственный сервер, что закрывает потребности организаций с повышенными требованиями к безопасности. Еженедельные обновления показывают, что команда разработки активно развивает продукт — новые функции появляются буквально каждую неделю. Поддержка отвечает быстро и по делу, что выгодно отличает Strive от крупных зарубежных платформ, где ответа можно ждать неделями.
Отдельно стоит отметить базу знаний: она поддерживает древовидную структуру, совместное редактирование, тесты для проверки знаний сотрудников и экспорт в PDF. Это превращает Strive в инструмент не только для управления задачами, но и для онбординга новых сотрудников, хранения регламентов и обучения команды. Для онлайн-школ, агентств и ИТ-компаний — это решающее преимущество.
Ключевые функции:
Канбан-доски, списки, календарь, диаграмма Ганта
База знаний с древовидной структурой, тестами и совместным редактированием
Тайм-трекер с отчётами
Чаты в задачах с файлами и реакциями
Импорт из Notion, Jira, Trello, ClickUp, Asana, Monday
Интеграция с Telegram (уведомления и создание задач), открытый API
Коробочная версия (on-premise) для Windows/Linux
Мобильные приложения iOS/Android (App Store, Google Play, RuStore)
Тарифы:
Бесплатный — 0 ₽/мес, до 10 пользователей
На двоих — 1 000 ₽/мес (2 пользователя)
Команда — 3 375 ₽/мес (до 15 пользователей)
Бизнес — 250 ₽/польз./мес (15+ пользователей)
On-prem — от 100 пользователей, цена по расчёту
Плюсы:
Всё в одном: задачи + база знаний + чаты — не нужно платить за несколько сервисов
Щедрый бесплатный тариф (до 10 человек) — хватает для малого бизнеса и стартапов
Данные хранятся в РФ, есть коробочная версия — соответствие 152-ФЗ
Еженедельные обновления и быстрый отклик поддержки — продукт реально развивается
Оплата в рублях, по счёту для юрлиц
Минусы:
Молодой продукт (2024) — экосистема интеграций пока растёт
Нет CRM-модуля
Мало обзоров и кейсов по сравнению с зарубежными аналогами
Для кого подходит:
Российские SMB-команды, агентства, онлайн-школы, ИТ-отделы — всем, кто ищет отечественный all-in-one инструмент для управления проектами с базой знаний и без санкционных рисков. Strive особенно хорош для компаний, которые до этого использовали связку «Trello + Notion + Telegram» и хотят объединить всё в одном месте. Лучший российский планировщик задач 2026 года для команд, которые ценят простоту внедрения, прозрачность процессов и независимость от зарубежных платформ.
→ Перейти в Strive
2. ЛидерТаск — проверенный временем российский органайзер
ЛидерТаск — один из старейших российских таск-менеджеров, который разрабатывается с 2006 года компанией «Органайзер ЛидерТаск» из Ярославля. За 19 лет существования сервис прошёл путь от простого персонального ежедневника до полноценной корпоративной платформы. Включён в реестр российского ПО, что делает его подходящим для госструктур, образовательных организаций и компаний с требованиями по импортозамещению.
ЛидерТаск совмещает функции личного органайзера и командного менеджера задач. Ключевое преимущество — офлайн-режим с последующей синхронизацией: можно работать без интернета, а при подключении все изменения автоматически подтянутся. Это особенно ценно для сотрудников, которые часто в разъездах или работают в местах с нестабильным интернетом. Встроенный CRM-модуль с заявками и клиентской базой — уникальная для планировщиков задач функция, которой нет у большинства конкурентов.
Ключевые функции:
Задачи и подзадачи любой вложенности, метки, статусы, файлы
Представления: список, календарь, канбан-доска
CRM-модуль: заявки, клиентская база, рассылки
Тайм-трекер и учёт трудозатрат
Офлайн-режим с последующей синхронизацией
Коробочная версия с поддержкой AD/SSO
Telegram-бот, API, расширения браузеров
Тарифы:
Бесплатный — 0 ₽/год, 1 устройство, до 100 задач
Премиум — 3 199 ₽/год (личное использование)
Бизнес — 4 999 ₽/год за пользователя (от 2 человек)
Коробочная версия — по договору
Плюсы:
19 лет на рынке — стабильный и проверенный продукт
Есть CRM-модуль и офлайн-режим — уникальное сочетание для российского рынка
В реестре российского ПО — подходит для госструктур
Разнообразие платформ (Windows, macOS, iOS, Android, веб)
Минусы:
Интерфейс выглядит устаревшим по сравнению с современными сервисами
Бесплатный тариф сильно ограничен (100 задач, 1 устройство)
Нет встроенной базы знаний
Для кого подходит:
Фрилансеры, SMB, госучреждения, образовательные организации — те, кто ценит офлайн-работу, CRM и включение в реестр российского ПО. ЛидерТаск хорошо подходит для организаций, которым нужен проверенный российский продукт с долгой историей и подтверждённой стабильностью. Если для вашей компании критичен реестр отечественного ПО — ЛидерТаск закроет этот вопрос.
→ Перейти в ЛидерТаск
3. Jira — мощный инструмент для Agile-команд
Jira от Atlassian — одна из самых известных в мире систем для управления проектами. Изначально создавалась как баг-трекер для ИТ-разработчиков, но за два десятилетия превратилась в универсальную платформу для команд любого профиля. Jira поддерживает Agile, Scrum и Kanban из коробки, а мощнейшая экосистема интеграций через Atlassian Marketplace (тысячи приложений) и глубокая кастомизация workflow делают её незаменимой для крупных продуктовых и инженерных команд.
Workflow-конструктор Jira — это её главная сила и одновременно слабость. С его помощью можно смоделировать практически любой процесс: от простого «To Do → Done» до сложных многоэтапных согласований с условными переходами. Но настройка требует компетенций — без опытного администратора Jira рискует превратиться в громоздкую систему, которая мешает работе вместо того, чтобы помогать. Для российских компаний основной барьер — оплата только в валюте и хранение данных за рубежом. Прецеденты с ограничениями доступа к Atlassian-продуктам для отдельных организаций уже были.
Ключевые функции:
Agile-доски (Scrum, Kanban), спринты, backlog, дорожные карты
Workflow-конструктор для моделирования процессов
Аналитика спринтов, отчёты, метрики загрузки
SAML/SSO, IP-контроль, Advanced Roadmaps
Интеграция с Confluence, Bitbucket, Trello и тысячами приложений
До 100 000 пользователей на тарифе Standard
Тарифы:
Free — $0, до 10 пользователей, 2 ГБ
Standard — от $7.91/польз./мес
Premium — от $114.54/польз./мес (24/7 поддержка, sandbox)
Enterprise — по запросу
Плюсы:
Эталон для Agile и DevOps команд
Мощнейшая экосистема интеграций (Atlassian Marketplace)
Глубокая кастомизация workflow
Бесплатный тариф до 10 человек
Минусы:
Сложный интерфейс — крутая кривая обучения
Оплата только в валюте, нет оплаты рублями
Зарубежный сервис: риски блокировок и санкций для российских компаний
⚠️ Зарубежный сервис (Австралия). Оплата в валюте, данные за пределами РФ. Для российских компаний есть риск ограничения доступа.
Для кого подходит:
IT-компании, продуктовые и DevOps команды, проектные офисы — те, кому нужна масштабируемая Agile-система. Jira — выбор для команд, которые работают по Scrum или Kanban и нуждаются в глубокой аналитике спринтов. Для небольших команд без Agile-опыта Jira будет избыточной и сложной.
→ Перейти в Jira
4. Asana — платформа для масштабного управления работой
Asana — американская платформа, созданная бывшими сотрудниками Facebook1 Дастином Московицем и Джастином Розенштейном. С 2020 года котируется на NYSE. Подходит для команд любого масштаба: от малых групп до предприятий с тысячами сотрудников. Интерфейс переведён на русский, а встроенные Goals и OKR-метрики делают Asana одним из лучших инструментов для стратегического управления проектами.
Сильная сторона Asana — автоматизация. Asana Rules позволяют создавать правила «если → то» без программирования: автоматически назначать ответственных, менять статусы, перемещать задачи между проектами и отправлять уведомления. Для маркетинговых команд и проектных офисов это экономит часы рутинной работы каждую неделю. AI-помощник умеет генерировать задачи из описания проекта, предлагать структуру работ и автоматизировать повторяющиеся процессы. Однако цены кусаются: $24.99/польз./мес за тариф Advanced — это серьёзная статья расходов для команды из 20+ человек.
Ключевые функции:
Списки, доски (Kanban), календарь, таймлайн / диаграмма Ганта
Цели (Goals), портфели проектов, OKR-метрики
Автоматизация (Asana Rules), шаблоны процессов
AI-помощник для автоматизации рутинных задач
Сотни интеграций (Google Workspace, Slack, MS Teams, Jira, GitHub)
SSO, SCIM, контроль доступа
Тарифы:
Free — $0, до 10 пользователей
Starter — $10.99/польз./мес (год)
Advanced — $24.99/польз./мес (год)
Enterprise — по запросу
Плюсы:
Мощная автоматизация и управление целями (OKR)
Интуитивный интерфейс с русской локализацией
Масштабируется от стартапа до корпорации
AI-помощник для генерации задач
Минусы:
Дорогие платные тарифы
Нет оплаты в рублях
Зарубежный сервис с рисками ограничения доступа для РФ
⚠️ Зарубежный сервис (США). Данные за пределами РФ, оплата в валюте.
Для кого подходит:
Крупные компании, агентства, маркетинговые отделы и проектные офисы с международными командами.
→ Перейти в Asana
5. Trello — простой визуальный канбан для быстрого старта
Trello — один из первых и самых популярных Kanban-сервисов в мире. Создан в 2011 году, принадлежит Atlassian с 2017 года. Концепция предельно проста: доски, списки, карточки — перетаскивай и управляй. Trello стал синонимом слова «канбан-доска» и до сих пор остаётся лучшим выбором для тех, кому не нужна сложная система управления проектами. Его главное преимущество — нулевой порог входа: команда начинает работать за 15 минут без обучения и настройки.
Функциональность расширяется через Power-Ups — мини-приложения для интеграций. На бесплатном тарифе доступны безлимитные Power-Ups на каждую доску, а автоматизация Butler позволяет создавать правила, триггеры и расписания без кода. Тем не менее для серьёзного управления проектами Trello не подходит: нет диаграммы Ганта на бесплатном тарифе, нет тайм-трекера из коробки, ограниченная аналитика. Для крупных команд с десятками проектов — это скорее блокнот, чем инструмент.
Ключевые функции:
Доски, списки и карточки с drag-and-drop
Чек-листы, сроки, вложения, метки, комментарии
Автоматизация Butler (правила, триггеры, расписания)
Power-Ups: Slack, Google Drive, Jira, GitHub и сотни интеграций
Режимы: календарь, таймлайн, таблица, dashboard
AI-подсказки и планировщик задач (Planner)
Тарифы:
Free — $0, до 10 пользователей, до 10 досок
Standard — $5/польз./мес (год)
Premium — $10/польз./мес (год)
Enterprise — $17.50/польз./мес (год)
Плюсы:
Максимально простой и понятный интерфейс
Самый доступный платный тариф среди зарубежных аналогов
Огромное количество Power-Ups и интеграций
Подходит для личного использования и небольших команд
Минусы:
Не хватает функциональности для крупных проектов (нет Ганта на бесплатном)
Нет тайм-трекера из коробки
Зарубежный сервис, оплата только в валюте
⚠️ Зарубежный сервис (Atlassian, Австралия). Оплата в долларах.
Для кого подходит:
Малые команды, фрилансеры, стартапы, образовательные проекты — для тех, кому нужен простой канбан без перегруза.
→ Перейти в Trello
6. Monday.com — визуальная Work OS для бизнес-процессов
Monday.com — израильская платформа, позиционирующаяся как «операционная система для работы» (Work OS). С 2021 года торгуется на NASDAQ. Monday объединяет управление задачами, проектами, CRM, маркетинг и HR-модули в единой экосистеме. Визуально красивый интерфейс, мощная автоматизация (до 25 000 действий в месяц на тарифе Pro) и Monday AI Assistant делают платформу одной из самых популярных в мире. Русский интерфейс переведён качественно, что облегчает внедрение в русскоязычных командах.
CRM-функционал Monday — полноценный модуль для управления продажами с воронками, сделками и клиентскими данными. Это делает платформу привлекательной для компаний, которым нужно совместить управление проектами и продажами в одном месте. Однако бесплатный тариф ограничен всего двумя пользователями, а оплата принимается только в евро — дебетовые карты не подходят, что создаёт дополнительные сложности для российских компаний.
Ключевые функции:
Настраиваемые Boards с кастомными столбцами и статусами
Диаграмма Ганта, таймлайн, календарь, канбан-доски, дашборды
Автоматизация действий (до 25 000 на тарифе Pro)
CRM-функционал: воронки, сделки, клиентские данные
Monday AI Assistant — генерация задач и планирование
200+ интеграций (Slack, Google Workspace, Jira, Zoom)
Тарифы:
Free — €0, до 2 человек
Basic — €9/польз./мес (год)
Standard — €12/польз./мес (год)
Pro — €19/польз./мес (год)
Enterprise — по запросу
Плюсы:
Визуально красивый и гибкий интерфейс
CRM + управление проектами в одном сервисе
AI-помощник и мощная автоматизация
Русский интерфейс
Минусы:
Бесплатный тариф только на 2 человека
Дебетовые карты не принимаются, оплата только в евро
Зарубежный сервис, данные за пределами РФ
⚠️ Зарубежный сервис (Израиль). Оплата в евро, нет рублей.
Для кого подходит:
SMB и корпорации с разнообразными процессами: продажи, маркетинг, HR, IT — все в одном месте.
→ Перейти в Monday.com
7. ClickUp — универсальный комбайн «всё в одном»
ClickUp — американская платформа, амбициозно стремящаяся заменить все рабочие инструменты разом. Запущенная в 2017 году, она объединяет задачи, документы, чаты, цели, дашборды, whiteboards и AI-ассистент в одном пространстве. По набору функций ClickUp — абсолютный рекордсмен: 15+ видов представлений, гибкая иерархия пространств, встроенные документы и даже интерактивные доски для брейнштормов.
ClickUp Brain — AI-ассистент платформы — умеет генерировать задачи, подводить итоги проектов, отвечать на вопросы о рабочем контексте и автоматизировать рутинные действия. Обратная сторона такой мощности — перегруженный интерфейс. Новым пользователям требуется время, чтобы разобраться в обилии настроек и представлений. При большом объёме данных возможны подтормаживания, о которых регулярно сообщают пользователи.
Ключевые функции:
15+ видов представлений: Kanban, список, Гант, календарь, Everything View
Иерархия: Spaces → Folders → Lists → Tasks
ClickUp Docs, Whiteboards, встроенный чат
ClickUp Brain (AI) для генерации задач и резюме проектов
Тайм-трекер, цели (OKR), портфели
Автоматизация, формы заявок, кастомные статусы и поля
Тарифы:
Free Forever — $0, 60 МБ хранилища
Unlimited — $7/польз./мес (год)
Business — $12/польз./мес (год)
Enterprise — по запросу
Плюсы:
Максимальная функциональность на бесплатном тарифе
Единое пространство для задач, документов и чатов
Мощный AI-ассистент (ClickUp Brain)
Гибкая иерархия и кастомизация
Минусы:
Перегруженный интерфейс — нужно время на освоение
Производительность может страдать при большом объёме данных
Зарубежный сервис, оплата в валюте
⚠️ Зарубежный сервис (США). Данные за пределами РФ.
Для кого подходит:
Команды, которые хотят максимум функций в одном инструменте: стартапы, агентства, продуктовые команды.
→ Перейти в ClickUp
8. Notion — универсальное рабочее пространство и база знаний
Notion — американская платформа, объединяющая заметки, базы данных, вики и таск-менеджер в одном пространстве. Основана в 2016 году в Сан-Франциско. Главная фишка Notion — абсолютная гибкость: можно построить что угодно, от личного дневника до корпоративной CRM и полноценной базы знаний. Встроенный Notion AI помогает генерировать и анализировать контент, а огромное сообщество и библиотека из тысяч шаблонов — одни из самых сильных на рынке.
Важно понимать: Notion — это не классический планировщик задач в традиционном смысле. Здесь нет готовых канбан-досок с диаграммами Ганта «из коробки» — всё нужно настраивать самостоятельно. Для одних команд это преимущество (полная кастомизация), для других — недостаток (время на настройку вместо работы). Тайм-трекер и диаграмма Ганта доступны только через сторонние интеграции. Если вам нужен именно таск-менеджер — Notion может оказаться избыточным выбором.
Ключевые функции:
Страницы любой структуры: заметки, базы данных, вики, CRM
Представления: список, таблица, календарь, канбан, галерея, таймлайн
Notion AI для генерации контента и анализа
Совместное редактирование, комментарии, связи между страницами
Интеграции: Slack, Google Drive, Figma, GitHub
Шаблоны на все случаи жизни
Тарифы:
Free — $0, базовый PM и AI Essentials
Plus — $10/польз./мес (год)
Business — $18/польз./мес (год)
Enterprise — по запросу
Плюсы:
Максимальная гибкость — строишь что хочешь
Отличная база знаний и документация
Огромное сообщество и библиотека шаблонов
Notion AI — один из лучших встроенных AI-помощников
Минусы:
Это не классический таск-менеджер — нужно настраивать самому
Нет тайм-трекера и диаграммы Ганта из коробки
Зарубежный сервис, нет оплаты в рублях
⚠️ Зарубежный сервис (США). Данные за пределами РФ.
Для кого подходит:
Креативные команды, стартапы, фрилансеры — тем, кто ценит гибкость и хочет единое пространство для всей информации.
→ Перейти в Notion
9. Wrike — корпоративная система с глубокой аналитикой
Wrike — облачная система управления проектами, созданная в 2007 году. Это решение корпоративного класса, ориентированное на средние и крупные компании, которым нужны глубокая аналитика, сложная автоматизация процессов и безопасность на уровне enterprise. AI-инструменты Wrike прогнозируют риски проекта, анализируют загрузку команды и оптимизируют распределение ресурсов.
400+ интеграций — от Salesforce и Adobe Creative Cloud до Slack и Microsoft Teams — позволяют встроить Wrike практически в любую корпоративную экосистему. Гарантированный uptime 99.9% и соответствие стандартам безопасности делают платформу надёжным выбором для компаний, работающих с чувствительными данными. Обратная сторона — сложность интерфейса и высокие цены: Wrike создан для больших команд с выделенным бюджетом на инструменты, а не для стартапов из пяти человек.
Ключевые функции:
Настраиваемые доски, диаграммы Ганта, календари, таймлайн
AI-инструменты для прогнозирования рисков
Автоматизация рабочих процессов
360° видимость проектов и анализ загрузки
Интеграции: Slack, MS Teams, Salesforce, Adobe, Jira (400+)
Согласование документов, учёт рабочего времени
Тарифы:
Free — $0, базовый функционал
Team — $10/польз./мес (год)
Business — $25/польз./мес (год)
Enterprise — по запросу
Pinnacle — по запросу (BI-отчёты, бюджеты)
Плюсы:
Мощная аналитика и прогнозирование рисков (AI)
400+ интеграций — подключается к чему угодно
Корпоративная безопасность (uptime 99.9%)
14-дневный бесплатный пробный период
Минусы:
Сложный и перегруженный интерфейс для небольших команд
Дорогие тарифы
Зарубежный сервис, оплата в валюте
⚠️ Зарубежный сервис (США). Оплата в евро/долларах.
Для кого подходит:
Средние и крупные компании, международные корпорации, IT- и маркетинговые агентства.
→ Перейти в Wrike
10. Toggl — лучший тайм-трекер с планировщиком задач
Toggl — эстонская экосистема из трёх продуктов: Toggl Track (учёт времени), Toggl Plan (планирование задач) и Toggl Hire (подбор персонала). Основной фокус — точный учёт рабочего времени и повышение продуктивности. Toggl — самофинансируемая компания без венчурных инвесторов, что означает стабильное развитие без резких смен стратегии и ценообразования.
Toggl Track — лучший тайм-трекер на рынке. Его используют фрилансеры для биллинга клиентов, агентства для учёта рабочего времени сотрудников и консалтинговые компании для точных отчётов. Принципиальная позиция Toggl — отсутствие скриншотов экрана и слежки за сотрудниками. Компания делает ставку на доверие и прозрачность, а не на контроль. При этом важно понимать: Toggl — это прежде всего трекер, а не полноценный планировщик задач. Канбан-досок, диаграммы Ганта и CRM здесь нет.
Ключевые функции:
Тайм-трекер с таймером, ручным вводом и календарным видом
Отслеживание активности приложений и браузеров
Отчёты по проектам, клиентам, задачам; биллинг-отчёты
Более 100 интеграций (Jira, Salesforce, Google Calendar, Outlook)
Офлайн-режим с синхронизацией
Соответствие GDPR и ISO 27001
Тарифы:
Free — $0, до 5 пользователей
Starter — от $9/польз./мес (год)
Premium — от $18/польз./мес (год)
Enterprise — по запросу
Плюсы:
Лучший тайм-трекер на рынке — точный и удобный
Без скриншотов и слежки — акцент на доверии
Офлайн-режим и мультиплатформенность
ISO 27001, GDPR
Минусы:
Это прежде всего трекер, а не полноценный таск-менеджер
Нет канбан-досок, Ганта и CRM
Оплата в долларах, нет рублей
⚠️ Зарубежный сервис (Эстония). Оплата картами Visa/MC/Amex.
Для кого подходит:
Фрилансеры, консалтинговые и digital-компании, распределённые команды, которым важен точный учёт времени.
→ Перейти в Toggl
11. Smartsheet — табличный подход к управлению проектами
Smartsheet — американская облачная платформа, которая превращает привычные электронные таблицы в мощный инструмент управления проектами. Основана в 2005 году, используется компаниями от малого бизнеса до Fortune 500. Знакомый табличный формат снижает порог входа для команд, привыкших к Excel — а это подавляющее большинство компаний.
Smartsheet занимает уникальную нишу: это управление проектами для людей, которые мыслят таблицами. Если ваша команда годами вела проекты в Excel и Google Sheets — переход на Smartsheet будет максимально безболезненным. No-code автоматизация позволяет создавать сложные сценарии без программирования, а мощные дашборды и отчёты дают полную картину по портфелю проектов. Минус — отсутствие встроенного тайм-трекера и чатов, что вынуждает использовать дополнительные инструменты для коммуникации.
Ключевые функции:
Гибкие виды: сетка (Grid), карточки (Kanban), календарь, диаграмма Ганта
Управление портфелями проектов
No-code автоматизация: правила, триггеры, сценарии
Дашборды, визуальные отчёты и аналитика
Совместное редактирование в реальном времени
Мобильный доступ
Тарифы:
Free — €0, до 5 пользователей/проектов, 100 автоматизаций/мес
Deliver — €10.99/польз./мес (год)
Grow — €19.99/польз./мес (год)
Scale — по запросу
Enterprise — по запросу
Плюсы:
Знакомый табличный формат — легко для тех, кто привык к Excel
Мощная no-code автоматизация
Корпоративная безопасность и соответствие стандартам
Подробные дашборды и отчёты
Минусы:
Интерфейс может показаться «тяжёлым» и перегруженным
Нет встроенного тайм-трекера и чатов
Зарубежный сервис, оплата в евро/долларах
⚠️ Зарубежный сервис (США). Оплата по карте/ACH, нет рублей.
Для кого подходит:
Компании, где привыкли к Excel и таблицам, корпоративные клиенты, PMO-отделы.
→ Перейти в Smartsheet
12. Teamwork — платформа для агентств и клиентской работы
Teamwork — ирландская платформа, основанная в 2007 году в Корке. Заточена под агентства и сервисные компании, которые работают с клиентами на проектной основе. Ключевая фишка — управление клиентскими проектами с биллингом: учёт времени, выставление счетов, контроль бюджета и загрузки команды. Если ваш бизнес — это клиентские проекты с почасовой оплатой, Teamwork закроет эту потребность лучше любого универсального таск-менеджера.
Функция Billable Time — визитная карточка Teamwork. Она позволяет отмечать оплачиваемые и неоплачиваемые часы, формировать отчёты по проектам и клиентам, а затем выставлять счета прямо из системы. AI-помощник генерирует задачи из описания проекта и помогает с автоматическими фильтрами. Управление загрузкой команды показывает, кто перегружен, а кто недозагружен — это помогает равномерно распределять работу и избегать выгорания сотрудников.
Ключевые функции:
Диаграммы Ганта, доски, календари, учёт времени
Billable time — биллинг и выставление счетов
AI-помощник для генерации задач и фильтров
Управление загрузкой команды и ресурсами
My Work — персональный обзор задач
Встроенные чаты, видеозвонки, документооборот
Тарифы:
Free — €0, до 5 пользователей, 5 проектов
Deliver — €10.99/польз./мес (год)
Grow — €19.99/польз./мес (год)
Scale — по запросу
Enterprise — по запросу (SSO, 1 ТБ)
Плюсы:
Специализация на клиентской работе — уникальная ниша
Встроенный биллинг и учёт рабочего времени
AI-помощник и мощная автоматизация (до 100 000/мес)
Подробное управление загрузкой команды
Минусы:
Узкая специализация — не для всех типов команд
Нет CRM-модуля
Зарубежный сервис, оплата в евро
⚠️ Зарубежный сервис (Ирландия). Оплата картами Visa/MC, банковский перевод — только при годовой подписке.
Для кого подходит:
Агентства, SMB-команды и сервисные компании, которые работают с клиентами на проектной основе.
→ Перейти в Teamwork
Сравнительная таблица планировщиков задач 2026
№
Название
Страна
Бесплатный
Канбан
Гант
Тайм-трекер
CRM
On-prem
Цена от
1
Strive
Россия
До 10 польз.
✓
✓
✓
—
✓
0 ₽
2
ЛидерТаск
Россия
100 задач
✓
—
✓
✓
✓
0 ₽
3
Jira
Австралия
До 10 польз.
✓
✓
—
—
—
$0
4
Asana
США
До 10 польз.
✓
✓
✓*
—
—
$0
5
Trello
Австралия
До 10 польз.
✓
—
—
—
—
$0
6
Monday.com
Израиль
До 2 польз.
✓
✓
✓
✓
—
€0
7
ClickUp
США
60 МБ
✓
✓
✓
—
—
$0
8
Notion
США
Да
✓
—
—
—
—
$0
9
Wrike
США
Да
✓
✓
✓
—
—
$0
10
Toggl
Эстония
До 5 польз.
—
—
✓
—
—
$0
11
Smartsheet
США
До 5 польз.
✓
✓
—
—
—
€0
12
Teamwork
Ирландия
До 5 польз.
✓
✓
✓
—
—
€0
* Asana — тайм-трекер доступен начиная с тарифа Advanced
Какой планировщик задач выбрать в 2026 году?
Все 12 сервисов в нашем рейтинге — достойные инструменты для управления проектами. Каждый решает свою задачу: Jira незаменима для Agile-команд, Trello — для простого канбана, ClickUp — для тех, кто хочет «всё в одном», а Toggl — эталон среди тайм-трекеров. Но выбор зависит не только от функций — в 2026 году для российских компаний критически важны хранение данных, возможность оплаты в рублях и отсутствие санкционных рисков.
Для российских команд лучший выбор — Strive. Это современный таск-менеджер нового поколения, который объединяет управление задачами, базу знаний и внутренние коммуникации. Данные хранятся в России, есть коробочная версия, оплата в рублях и бесплатный тариф до 10 пользователей. Еженедельные обновления показывают, что команда активно развивает продукт — а это важнее, чем двадцатилетняя история без прогресса.
ЛидерТаск — проверенная временем альтернатива. 19 лет на рынке, CRM-модуль, офлайн-режим и включение в реестр российского ПО делают его хорошим выбором для госструктур и организаций, которым важна стабильность и соответствие требованиям импортозамещения.
Зарубежные сервисы — объективно сильные, но с существенными оговорками для российского рынка. Прецеденты с блокировками Figma, Miro и других платформ показали, что зависимость от иностранных сервисов — это реальный бизнес-риск, который может парализовать работу целого отдела в один день. Нет оплаты в рублях — усложняется бухгалтерия, появляются курсовые разницы и дополнительные комиссии. Данные хранятся за пределами РФ — не подходит для компаний с требованиями по 152-ФЗ и для тех, кто работает с персональными данными клиентов.
Тем не менее зарубежные платформы остаются разумным выбором в определённых сценариях. Jira и Asana незаменимы для крупных международных команд с распределённой разработкой. Trello — для тех, кому нужен простой канбан без перегруза. ClickUp — для команд, которым нужен максимум функций в одном инструменте. Monday.com — если требуется CRM + управление проектами на одной платформе. Toggl — лучший тайм-трекер на рынке для агентств с почасовой оплатой. Если работаете с международными клиентами и данные не критичны — зарубежные таск-менеджеры тоже вариант, но помните о рисках и имейте план Б.
Наша рекомендация: начните с бесплатного тарифа Strive — попробуйте и решите сами. Бесплатный план до 10 пользователей позволяет полноценно протестировать сервис без финансовых обязательств. Если нужна CRM — посмотрите на ЛидерТаск. А если ваша команда распределена по миру и данные не являются чувствительными — выбирайте из зарубежных аналогов тот, который лучше всего подходит под ваши процессы. В любом случае, сравнение таск-менеджеров стоит начинать с чёткого списка требований: какие представления вам нужны, сколько людей в команде, нужна ли оплата в рублях и где должны храниться данные. Ответы на эти вопросы сузят выбор до двух-трёх вариантов, а дальше — дело вкуса и бесплатного пробного периода.
Реклама: ООО «СТРАЙВ-ТАСК», ИНН 9701284389, erid: 2W5zFHR4Lnm
- Деятельность компании Meta Platforms Inc. (Facebook и Instagram) на территории РФ запрещена
Начать дискуссию