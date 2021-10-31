Спецпроект. Как построить бизнес без признаков дробления?

Центр taxCOACH представляет открытый бизнес-курс «Пять правил построения группы компаний без признаков искусственного дробления».

Новый выпуск — каждую неделю, по вторникам и четвергам. В течение двух месяцев в бесплатном доступе!

Все 30 серий смотрите на youtube-канале «Ярослав Савин».

О чем этот курс?

1) Пять правил построения бизнеса без признаков дробления на основе анализа 450 арбитражных дел за 2017-2020 годы.

2) Программа защиты основателя: юридические инструменты владельческого контроля, сценарии наследования, входа и выхода из бизнеса, регулирование отношений между партнерами.

3) Авторская аналитика по дроблению в разных отраслях, ошибки использования инструментов налоговой оптимизации.

4) Организация финансов в группе компаний: альтернатива перекрестным займам.

5) Способы консолидации активов и их защита.

Часть 1. Бизнес без дробления, общие условия

Ярослав Савин, руководитель Центра структурирования бизнеса и налоговой безопасности taxCOACH:

— Компании с оборотом от 250 млн руб. до 5 млрд руб., которых мы, как и банки, относим к средним, зачастую оказываются в парадоксальной ситуации: они не могут конкурировать на равных ни с микробизнесом (с оборотами до 150 млн руб. / год, для которых есть налоговые режимы; в отношении которых ослаблен налоговый и административный контроль; заметная часть которого может находиться в серой зоне), ни с крупным бизнесом (у которого есть доступ к более дешевым финансовым ресурсам; которого не волнует «запредельная» нагрузка на ФОТ, поскольку доля труда в составе затрат ничтожна в сравнении с МСБ; деятельность которого дает возможность эффективнее управлять издержками на эффекте масштаба; в конце концов имеет возможность хорошенько «отжимать» своих партнеров из МСБ, что сводит к минимуму гарантии участия последнего в закупках).

Вместе с этим средний бизнес — это как подающий олимпийские надежды пловец-подросток. Юниор. У него есть почти все для будущей медали: спортивный стойкий характер, целеустремленность, идейность, объективные физические данные и спортивные достижения, выделяющие его на фоне сверстников. Это олимпийский резерв, требующий соответствующей поддержки.

И наоборот: если мы его в шторм будем регулярно бросать в морскую воду в трех километрах от берега — велик шанс, что резерв свой рано или поздно утопим, несмотря на его волю к жизни и к победе.

Именно потому, что средний бизнес — это олимпийский резерв экономики, все развитые и большинство развивающихся стран мира в той или иной форме создают «школы олимпийского резерва» для МСБ, исключая необходимость штурмовать экономические волны океанского масштаба исключительно на свой страх и риск. В нашей горячо любимой стране так пока не получается.

В итоге, Вы, как собственник или руководитель, как-будто бы хотите роста и, одновременно, зажаты между микро- и крупным бизнесом. Да еще над вами пресс административного контроля под общим лозунгом «жулики» и «уклонисты». Одна парадигма искусственного дробления чего стоит.

Добавим к этому, что внутри российского среднего бизнеса расслоение тоже велико. Ведь компании на 200 млн оборота и на 2 млрд — это очень разные компании. Как с точки зрения системы управления, экономических возможностей, так и интереса со стороны — от чиновников до рейдеров, от конкурентов до правоохранителей. Следовательно, рост для средних компаний — это не только волнующе. В той же мере — это опасно, в том смысле, что рост масштаба и рост рисков идут рука об руку.

Если вы действительно роста хотите (а не просто не отказались бы), то самое время продемонстрировать главную черту среднего бизнеса — гибкость. В сочетании с масштабностью. В том числе гибкость мышления, управленческого и владельческого мышления.

Одна из таких преград для роста — цифровизация контроля, налогового, в частности, и государственного в целом, означающего повышение прозрачности компаний МСБ. Другая мощная преграда — обвинения в искусственном дроблении бизнеса.

Однако здесь и далее к обеим следует относиться, как к еще одному фактору, требующему реальных управленческих решений. Не более и не менее. Давайте просто договоримся, что мы, как взрослые люди с предпринимательским опытом, в курсе, что нет возможности расти в сторону верхней планки среднего бизнеса, а вести себя как в младшей лиге. Да, очень хотелось бы так. Но мы понимаем, что это невозможно.

Итак.

С 2019 года мы проводим сплошной анализ арбитражной практики с контекстом «Дробление бизнеса». За 2017-2020 гг. набралось 450 дел. Дел, прошедших три судебных инстанции.

Разбирая массив судебных решений, мы выделили все обвинительные высказывания и сгруппировали их по смыслу. Так появились 30 «критериев искусственного дробления».

Однако восприятие судов и налоговых органов к одним и тем же фактам хозяйственной деятельности, называемым «критериями дробления», различается существенно. Именно поэтому мы их проранжировали и посчитали так называемую «степень убойности». Мы посчитали, как часто налоговый орган упоминает и ссылается на такой «критерий», и посчитали в процентах, как часто суд кладет его в основу своего решения, констатируя незаконное дробление.

Имея перед глазами рейтинг критериев, вы можете, как теперь говорят, «прочекать» свой бизнес, оценить взглядом одновременно налогового органа и суда.

Кроме того, мы сделали количественный анализ: посчитали в зависимости от количества упоминаемых критериев, как часто налогоплательщики выигрывают и проигрывают. Так появились три зоны:

зеленая (1-3 критерия, налогоплательщики выигрывают),

желтая (3-5, есть решения как в пользу ФНС, так и налогоплательщиков),

красная (более 5, дела в пользу ФНС).

Конечно, это лишь статистика, но все же дает возможность быстро оценить — соответствует в целом бизнес действующим парадигмам налогового контроля или нет. Как экспресс-тест.

Допустим, лакмусовая бумажка красноречиво сообщила о «залете». Что дальше? Минуя любимые вами ухищрения, «прихватки», «бизнес-хаки» или «волшебные пилюли», которые позволят обойти возможности налогового администрирования, предлагаем системный путь.

Для этого мы сформулировали пять правил, следование которым если и не гарантирует отсутствие к вам вопросов со стороны ФНС (все же есть много субъективных факторов), то на 99,99% гарантирует вам возможность отстоять свою позицию. Позицию правомерного предпринимательского поведения. Следуя каждому из пяти правил, вы автоматически вычеркиваете из своей практики целую серию «критериев искусственного дробления», сводя риски обвинений к минимуму.

Поскольку мы помним о желании роста бизнеса и рисках с этим связанных. Постольку мы говорим о неких владельческих подходах к организации бизнеса исходя из простого понимания: «экономическая жизнь вокруг моего бизнеса изменилась». Мы на берегу договариваемся, чтобы бизнес в этих условиях рос, он должен меняться, стараясь при этом сохранять рентабельность или теряя ее по-минимуму. Делая бизнес на миллиард, нельзя вести дела будто на 100 миллионов».

Это контекст. Только контекст.

Теперь сами правила. Сначала просто перечислим:

Правило первое : «Структура группы компаний, ее субъектный состав и взаимоотношения между субъектами должны соответствовать реальным бизнес-процессам».

: «Структура группы компаний, ее субъектный состав и взаимоотношения между субъектами должны соответствовать реальным бизнес-процессам». Правило второе : «Изменение структуры группы компаний должно иметь реальную деловую мотивацию, то есть преследовать цель улучшений либо с точки зрения клиента, либо общей прибыльности».

: «Изменение структуры группы компаний должно иметь реальную деловую мотивацию, то есть преследовать цель улучшений либо с точки зрения клиента, либо общей прибыльности». Правило третье : «Зоны фактической и юридической ответственности должны совпадать. Как в отношении основателей бизнеса, так и менеджмента компании».

: «Зоны фактической и юридической ответственности должны совпадать. Как в отношении основателей бизнеса, так и менеджмента компании». Правило четвертое : «Обеспеченность ресурсами. Обособляя те или иные функции в отдельный субъект группы, следует также наделить ресурсами, для их выполнения. Трудовыми, финансовыми, материальными».

: «Обеспеченность ресурсами. Обособляя те или иные функции в отдельный субъект группы, следует также наделить ресурсами, для их выполнения. Трудовыми, финансовыми, материальными». Правило пятое. «Трансформация бизнеса должна учитывать его исторический контекст».

Каждое из правил требует разбора и пояснений, достойных отдельного материала. Поэтому разберем их в следующих частях сериала.

А пока ответим на вопрос: что взамен? Следование правилам при построении / перестроении группы компаний — процесс не из легких. Какая выгода от этих усилий? Что взамен?

Время. Ваше время на развитие бизнеса. На его расширение, улучшение, трансформацию в ответ на новые вызовы другого, неналогового характера. Ваше время на новые проекты. На семью. На себя, в конце концов.

Следуя пяти правилам, вы расчищаете себе поляну будущего. Будущего, в котором меньше неопределенности. В котором есть смысл думать о наследниках, например. Где есть ощущение, что все усилия прежде были не зря.

Либо нужно признаться себе — к росту я не готов. Это также заслуживающее внимания и уважения решение. Ваше решение.

Следующая серия видео-курса выйдет в четверг, 14 октября. Смотрите ее на youtube-канале Центра taxCOACH и в нашем блоге на портале klerk.ru