Причины отказа в вычете по НДС: на что обращает внимание налоговая

Налогоплательщик НДС не обязательно должен заплатить в бюджет весь исчисленный им налог. Ведь начисленный НДС можно сократить за счет налоговых вычетов. При этом ФНС тщательно проверяет операции с НДС и может отказать в вычете, если сомневается в реальности сделки, подтверждающие документы оформлены неверно и в других случаях.
НК устанавливает три условия, соблюдая которые, можно будет принять НДС к вычету:
- правильно оформленный счет-фактура;
- товар (работы, услуги) приняты к учету;
- они предназначены для использования в деятельности, облагаемой НДС (ст.ст. 171, 172 НК РФ).
Уже при получении документов необходимо проявить бдительность и проверить счет-фактуру, полученный от поставщика. Из-за недочетов в оформлении документа инспекторы могут попытаться снять указанные налогоплательщиком вычеты НДС. А значит, проверяющие доначислят налог и пени. Лучше всего исправить документ сразу, как только заметили неточность. Проверьте есть ли в нем все обязательные реквизиты, указанные в пунктах 5-5.2 статьи 169 НК РФ. А также соответствие Правилам заполнения счета-фактуры, утв. постановлением Правительства от 26.12.2011 № 1137.
На что обратить внимание при получении счета-фактуры
Существенные ошибки
Это те неточности, которые способны повлиять на вычет НДС. Они указаны в пункте 2 статьи 169 НК РФ. Из-за них инспекторы не смогут идентифицировать продавца и покупателя, объект сделки, его стоимость, сумму и ставку НДС. Существенные ошибки станут основанием для отказа в вычете.
Несущественные ошибки
Все остальные ошибки, и их множество, носят спорный характер. Нужно быть готовым отстаивать свою позицию перед проверяющим инспектором.
Например: ошибкой могут счесть некорректное сокращение в документе — «ул.» вместо «улица» или «г.» вместо «город».
Не стоит беспокоиться, если первичный счет-фактура и исправленный счет-фактура подписаны разными лицами. Это тоже не основание для претензий ФНС и отказа в вычете. Имеется положительная судебная практика, которая позволит налогоплательщику отстоять свой «вычет».
Во время выездной проверки или в процессе налогового контроля ФНС может заявить, что некоторые счет-фактуры оформлены позже установленного Нк срока — пяти календарных дней после отгрузки. В этом случае рекомендуем сослаться на Письмо Минфина от 25.04.2018 № 03-07-09/28071. В нем ведомство указывает на то, что подобное нарушение не является основанием для отказа в вычете.
Проявление осмотрительности при выборе контрагента
На практике, при проведении проверки ФНС может «снять» вычеты по счетам-фактурам, полученным от недобросовестных поставщиков.
Простыми словами: при заключении договоров у покупателей возникают налоговые риски. Они выражаются в том, что организация может понести ответственность в случае нарушения контрагентом налогового законодательства. Налоговые органы могут посчитать, что организация получила необоснованную налоговую выгоду в связи с неправомерным применением вычетов по НДС.
Один из главных факторов, на который делают упор налоговики — отсутствие должной осмотрительности и осторожности при выборе контрагента.
Трудность в том, что точного определения этому понятию нет. Нет и критериев, по которым налогоплательщик должен оценивать надежность своих контрагентов.
В общих чертах даны только основные рекомендации — на что обратить внимание еще на стадии переговоров, до подписания договора:
- характер условий сделки, их соответствие обычаям делового оборота, отсутствие нестандартных и не имеющих деловой цели требований;
- коммерческая привлекательность условий сделки, соответствие стоимости товаров, работ или услуг рыночным (например, насторожить должна слишком низкая цена или, напротив, завышенная);
- деловая репутация контрагента (как ее проверить расскажем ниже);
- платежеспособность, отсутствие признаков банкротства;
- уровень риска неисполнения обязательств;
- наличие ресурсов для исполнения условий сделки — оборудования, складских помещений, производственных мощностей, персонала, обладающего необходимой квалификацией и т.п.
Стоит собрать комплект документов на будущего партнера по бизнесу, подтверждающий ваше проявление осмотрительности.
Вот примерный список документов, которые необходимо запросить или самостоятельно собрать:
- учредительные документы — свидетельства ОГРН, ИНН, устав — их можно запросить у партнера в виде копий или сканов;
- доверенности и иные документы, подтверждающие полномочия представителя контрагента;
- выписка из ЕГРЮЛ/ЕГРИП;
- доказательства наличия ресурсов — копии документов на оборудование, списки сотрудников с указанием квалификации, должности и т.п., свидетельства о собственности на помещения или транспорт или договора их аренды и другие;
- документы, подтверждающие финансовое положение налогоплательщика — налоговая и бухгалтерская отчетность, аудиторское заключение;
- сведения о деловой репутации — рекомендации, сведения из открытых источников, показатели рейтинговых агентств, отзывы клиентов и т.д.
Кроме того существует ряд бесплатных интернет-сервисов для проверки контрагента. Приведем некоторые из них:
- Сервис ФНС Прозрачный бизнес
- Единый госреестр юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
- Реестр адресов, указанных при госрегистрации в качестве места нахождения несколькими ЮЛ
- Реестр дисквалифицированных лиц
- Ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности
- Банк данных исполнительных производств
- Картотека арбитражных дел
Проверка контрагентов Такском-Досье не только убережет от неприятностей с налоговой, но еще предупредит о низкой платежеспособности контрагента или позволит выбрать более выгодный бизнес для инвестиций. На свою организацию вы тоже посмотрите со стороны — сервис покажет ваш рейтинг благонадежности для клиентов и финансовой привлекательности для инвесторов.
Нашли разрывы в НДС? Значит откажут в вычете
Если ваши контрагенты не исполнили свои обязательства по уплате НДС в бюджет, то нарушается принцип применения вычета — нечего возмещать, если налог в бюджет не был уплачен . Судьи такой подход поддерживают.
Разрыв по НДС — это несоответствие в данных, отраженных в книгах покупок и продаж у контрагентов.
На настоящий момент российские налоговики снабжены современным программным обеспечением. С его помощью они в автоматическом режиме имеют возможность сверить счета-фактуры продавцов и покупателей, выявить нестыковки в декларациях.
То есть налоговики восстанавливают цепочку событий между компаниями — контрагентами, составляют список, участвующих в хозяйственной операции организаций. По всем выявленным участникам цепочки осуществляются меры налогового контроля. Налоговые инспекторы определяют схему, по которой работали контрагенты, выявляют место в цепочке, в котором появилась ошибка и устанавливают организацию, которая является выгодоприобретателем в совершенной сделке.
Обычно налоговые инспектора делят разрывы на технические (ошибки с номером счет-фактуры, датой, ИНН или суммами) и схемные, когда есть признаки ухода от налогов.
Частая практика налоговых инспекторов — приглашение предпринимателей на беседу в инспекцию или звонки с предложениями добровольной уплаты.
Ваша задача в первую очередь — понять, в чем причина такого пристального внимания.
В любой момент вы можете убрать из декларации данные по счету-фактуре, в отношении которых у налоговиков возникли вопросы, произвести перерасчет обязательств по НДС и доплатить налог в бюджет.
По срокам процедура занимает от 2 месяцев:
- стандартный срок проведения камеральной налоговой проверки — 2 месяца с даты представления налоговой декларации по НДС;
- по истечение 2-ух месячного срока, налоговые инспектора вправе продлить камеральную налоговую проверку еще на месяц;
- в случае представления уточненной декларации по НДС — эти сроки исчисляются заново. Со всеми вытекающими последствиями — требованиями и приглашениями на беседу.
Чтобы определиться, доплачивать налог или нет, попробуйте себе ответить:
- Ваш партнер поставщик реальный или же это компания призванная «оптимизировать налоги»?
- О какой сумме идет речь? При большой сумме разрыва очень вероятно, что инспекция назначит тематическую выездную проверку по НДС.
- Сможете ли вы доказать реальность хозяйственных операций, их выполнение вашим контрагентом?
Самое главное не впадать в панику, если уверены в реальности сделки, непременно отстаивайте свою позицию и не позволяйте латать за ваш счет дыры в бюджете.
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