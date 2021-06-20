Причины отказа в вычете по НДС: на что обращает внимание налоговая

Налогоплательщик НДС не обязательно должен заплатить в бюджет весь исчисленный им налог. Ведь начисленный НДС можно сократить за счет налоговых вычетов. При этом ФНС тщательно проверяет операции с НДС и может отказать в вычете, если сомневается в реальности сделки, подтверждающие документы оформлены неверно и в других случаях.

НК устанавливает три условия, соблюдая которые, можно будет принять НДС к вычету:

правильно оформленный счет-фактура;

товар (работы, услуги) приняты к учету;

они предназначены для использования в деятельности, облагаемой НДС (ст.ст. 171, 172 НК РФ).

Уже при получении документов необходимо проявить бдительность и проверить счет-фактуру, полученный от поставщика. Из-за недочетов в оформлении документа инспекторы могут попытаться снять указанные налогоплательщиком вычеты НДС. А значит, проверяющие доначислят налог и пени. Лучше всего исправить документ сразу, как только заметили неточность. Проверьте есть ли в нем все обязательные реквизиты, указанные в пунктах 5-5.2 статьи 169 НК РФ. А также соответствие Правилам заполнения счета-фактуры, утв. постановлением Правительства от 26.12.2011 № 1137.

На что обратить внимание при получении счета-фактуры

Существенные ошибки

Это те неточности, которые способны повлиять на вычет НДС. Они указаны в пункте 2 статьи 169 НК РФ. Из-за них инспекторы не смогут идентифицировать продавца и покупателя, объект сделки, его стоимость, сумму и ставку НДС. Существенные ошибки станут основанием для отказа в вычете.

Несущественные ошибки

Все остальные ошибки, и их множество, носят спорный характер. Нужно быть готовым отстаивать свою позицию перед проверяющим инспектором.

Например: ошибкой могут счесть некорректное сокращение в документе — «ул.» вместо «улица» или «г.» вместо «город».

Не стоит беспокоиться, если первичный счет-фактура и исправленный счет-фактура подписаны разными лицами. Это тоже не основание для претензий ФНС и отказа в вычете. Имеется положительная судебная практика, которая позволит налогоплательщику отстоять свой «вычет».

Во время выездной проверки или в процессе налогового контроля ФНС может заявить, что некоторые счет-фактуры оформлены позже установленного Нк срока — пяти календарных дней после отгрузки. В этом случае рекомендуем сослаться на Письмо Минфина от 25.04.2018 № 03-07-09/28071. В нем ведомство указывает на то, что подобное нарушение не является основанием для отказа в вычете.

Проявление осмотрительности при выборе контрагента

На практике, при проведении проверки ФНС может «снять» вычеты по счетам-фактурам, полученным от недобросовестных поставщиков.

Простыми словами: при заключении договоров у покупателей возникают налоговые риски. Они выражаются в том, что организация может понести ответственность в случае нарушения контрагентом налогового законодательства. Налоговые органы могут посчитать, что организация получила необоснованную налоговую выгоду в связи с неправомерным применением вычетов по НДС.

Один из главных факторов, на который делают упор налоговики — отсутствие должной осмотрительности и осторожности при выборе контрагента.

Трудность в том, что точного определения этому понятию нет. Нет и критериев, по которым налогоплательщик должен оценивать надежность своих контрагентов.

В общих чертах даны только основные рекомендации — на что обратить внимание еще на стадии переговоров, до подписания договора:

характер условий сделки, их соответствие обычаям делового оборота, отсутствие нестандартных и не имеющих деловой цели требований; коммерческая привлекательность условий сделки, соответствие стоимости товаров, работ или услуг рыночным (например, насторожить должна слишком низкая цена или, напротив, завышенная); деловая репутация контрагента (как ее проверить расскажем ниже); платежеспособность, отсутствие признаков банкротства; уровень риска неисполнения обязательств; наличие ресурсов для исполнения условий сделки — оборудования, складских помещений, производственных мощностей, персонала, обладающего необходимой квалификацией и т.п.

Стоит собрать комплект документов на будущего партнера по бизнесу, подтверждающий ваше проявление осмотрительности.

Вот примерный список документов, которые необходимо запросить или самостоятельно собрать:

учредительные документы — свидетельства ОГРН, ИНН, устав — их можно запросить у партнера в виде копий или сканов;

доверенности и иные документы, подтверждающие полномочия представителя контрагента;

выписка из ЕГРЮЛ/ЕГРИП;

доказательства наличия ресурсов — копии документов на оборудование, списки сотрудников с указанием квалификации, должности и т.п., свидетельства о собственности на помещения или транспорт или договора их аренды и другие;

документы, подтверждающие финансовое положение налогоплательщика — налоговая и бухгалтерская отчетность, аудиторское заключение;

сведения о деловой репутации — рекомендации, сведения из открытых источников, показатели рейтинговых агентств, отзывы клиентов и т.д.

Кроме того существует ряд бесплатных интернет-сервисов для проверки контрагента. Приведем некоторые из них:

Проверка контрагентов Такском-Досье не только убережет от неприятностей с налоговой, но еще предупредит о низкой платежеспособности контрагента или позволит выбрать более выгодный бизнес для инвестиций. На свою организацию вы тоже посмотрите со стороны — сервис покажет ваш рейтинг благонадежности для клиентов и финансовой привлекательности для инвесторов.

Нашли разрывы в НДС? Значит откажут в вычете

Если ваши контрагенты не исполнили свои обязательства по уплате НДС в бюджет, то нарушается принцип применения вычета — нечего возмещать, если налог в бюджет не был уплачен . Судьи такой подход поддерживают.

Разрыв по НДС — это несоответствие в данных, отраженных в книгах покупок и продаж у контрагентов.

На настоящий момент российские налоговики снабжены современным программным обеспечением. С его помощью они в автоматическом режиме имеют возможность сверить счета-фактуры продавцов и покупателей, выявить нестыковки в декларациях.

То есть налоговики восстанавливают цепочку событий между компаниями — контрагентами, составляют список, участвующих в хозяйственной операции организаций. По всем выявленным участникам цепочки осуществляются меры налогового контроля. Налоговые инспекторы определяют схему, по которой работали контрагенты, выявляют место в цепочке, в котором появилась ошибка и устанавливают организацию, которая является выгодоприобретателем в совершенной сделке.

Обычно налоговые инспектора делят разрывы на технические (ошибки с номером счет-фактуры, датой, ИНН или суммами) и схемные, когда есть признаки ухода от налогов.

Частая практика налоговых инспекторов — приглашение предпринимателей на беседу в инспекцию или звонки с предложениями добровольной уплаты. Ваша задача в первую очередь — понять, в чем причина такого пристального внимания.

В любой момент вы можете убрать из декларации данные по счету-фактуре, в отношении которых у налоговиков возникли вопросы, произвести перерасчет обязательств по НДС и доплатить налог в бюджет.

По срокам процедура занимает от 2 месяцев:

стандартный срок проведения камеральной налоговой проверки — 2 месяца с даты представления налоговой декларации по НДС;

по истечение 2-ух месячного срока, налоговые инспектора вправе продлить камеральную налоговую проверку еще на месяц;

в случае представления уточненной декларации по НДС — эти сроки исчисляются заново. Со всеми вытекающими последствиями — требованиями и приглашениями на беседу.

Чтобы определиться, доплачивать налог или нет, попробуйте себе ответить:

Ваш партнер поставщик реальный или же это компания призванная «оптимизировать налоги»? О какой сумме идет речь? При большой сумме разрыва очень вероятно, что инспекция назначит тематическую выездную проверку по НДС. Сможете ли вы доказать реальность хозяйственных операций, их выполнение вашим контрагентом?

Самое главное не впадать в панику, если уверены в реальности сделки, непременно отстаивайте свою позицию и не позволяйте латать за ваш счет дыры в бюджете.