Справки о налогах: какие, для чего и как получить?

Под понятием «справки о налогах» традиционно скрываются справки, свидетельствующие об отсутствии задолженности по обязательным платежам. А именно: 1) справка об исполнении обязанностей по уплате налогов и 2) справка о состоянии расчетов с бюджетом. Чем они отличаются, зачем нужны, и как их получить?

Когда могут понадобиться справки о налогах?

Ответ очевиден: тогда, когда их требуют. Вообще, налогоплательщикам, будь то фирма или ИП, лишнее доказательство непорочности перед бюджетом никогда не повредит. Но особенно возрастает спрос на такие справки тогда, когда речь идет о выгодном тендере (иной конкурсной процедуре), получении кредита или займа, новом перспективном (и очень осторожном) деловом партнере и т. п.

Какие данные содержит справка об исполнении обязанности по уплате налогов?

В этой справке будет отражено наличие или отсутствие долгов в принципе, по состоянию на определенную дату. Формируется такая справка и по налогам, и по сборам-взносам, и по пеням, штрафам и процентам, без детальной расшифровки (поэтому в обиходе ее называют справкой об отсутствии задолженности по налогам). При наличии любого долга (-ов) перед бюджетом, в справке это будет отражено, с прибавлением кода (-ов) инспекции, в которой эти долги «висят».

Не исключено, что данные справки не будут отражать реальной действительности. В случае несогласия следует инициировать сверку расчетов с бюджетом с тем, чтобы выявить расхождения, заявить в акте свои претензии, указать свои данные учета и т. п.

Cправка об исполнении обязанности по уплате налогов

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Как получить такую справку?

Основные три варианта запроса таких справок: визит в ИНФС с бумажным заявлением, отправка запроса через личный кабинет налогоплательщика — юридического лица или ИП, отправка заявление по ТКС.

Окончательный выбор зависит от того, в какой форме она вам нужна — в традиционной бумажной или цифровой. Так, при необходимости получить старую добрую бумагу, достаточно на бумаге же составить заявление по форме КНД 1114237 и подать ее в свою ИФНС (по месту учета).

Можно также попросить представить «бумажную» справку, оформив электронное заявление через ЛК налогоплательщика — вариант работоспособный, если не считать того, что не всегда этот сервис демонстрирует стабильность работы и быстроту реакции.

Ну а для получения электронной справки в кратчайшие сроки следует выбирать такой вариант, как отправка запроса по ТКС — это гораздо быстрее и надежнее.

Что указывать в заявлении КНД 1114237

В заявлении обязательно должны содержаться полное наименование и ИНН заявителя. Также нелишним будет указать дату, на которую требуется зафиксировать отсутствие долгов (если вы ее не укажете, то ИФНС выдаст справку о состоянии расчетов на дату регистрации заявления). Стоит указать и код способа выдачи (получения) — если он не будет указан, то налоговики отошлют документ почтой (если вы пользуетесь ТКС, то поле «Способ выдачи справки» не заполняется).

С помощью «Такском» заказать справку об исполнении обязанности по уплате налогов можно в считанные секунды. Ошибки в заполнении формы исключены.

Для подачи бумажной справки потребуются свободные ноги, несколько часов и второй экземпляр (для проставления штампа о приеме). Справка должна быть выдана (направлена почтой, получена в электронном виде) в течение 10-ти рабочих дней, считая с даты получения заявления (запроса).

Для чего нужна справка о состоянии расчетов с бюджетом?

В отличие от вышеописанной, такая справка заказывается, как правило, для внутреннего использования — например, для проведения сверки сальдо по расчетам с бюджетом. Впрочем, и для внешних пользователей, желающих убедиться в добросовестности фирмы или ИП, она подойдет. Кроме того, она может заменить справку об отсутствии задолженности при участии в тендерах. В этой справке отражены конкретные суммы долга или переплаты по обязательным платежам, страховым взносам, штрафам и пеням на конкретную дату.

Cправка о состоянии расчетов с бюджетом

Как получить справку о состоянии расчетов с бюджетом?

Такую справку также можно получить и в традиционном, и в цифровом виде, в порядке, который описан выше, оформив запрос по форме КНД 1160080. Однако надо иметь в виду следующее. Если ваша фирма состоит на учете в нескольких ИФНС, то при получении запроса каждая налоговая представит данные по тем обязательным платежам, которые контролирует она. Чтобы получить справку с информацией по всем инспекциям, необходимо:

сделать запрос в электронной форме;

проставить в графе «код ИФНС» «0000»;

оставить незаполненным поле «КПП».

Если у вас имеются обособленные подразделения, состоящие на учете в той же ИФНС, то чтобы получить справку о состоянии расчетов с учетом подразделений надо указывать код инспекции, оставив пустым поле «КПП».

В какой срок можно получить справку о состоянии расчетов с бюджетом?

Получив электронный или бумажный запрос, налоговики в срок не более 5-ти рабочих дней должны выдать эту справку. Не исключено, что, получив справку, вы удивитесь ее содержимому, нередко трудно понять, откуда взялись все эти долги и (реже) переплаты.

Разрешить сомнения поможет выписка операций по расчетам с бюджетом, которую можно запросить через личный кабинет или по ТКС.

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Только выписка операций поможет уточнить историю операций за конкретный период. Если и выписка не исключит вопросы и сомнения, поможет совместная сверка расчетов.

Напоследок отметим, что в случае, если подтвердить отсутствие долгов требуется прямо сейчас, то можно заказать одновременно и справку об исполнении обязанности и о состоянии расчетов с ИФНС. В случае если имеющийся долг невелик, платежка на его оплату, приложенная к справкам, подтвердит вашу чистоту перед бюджетом в глазах контрагентов.