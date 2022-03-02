Дивиденды в 2022 году: что нужно знать бухгалтеру

Многие компании уже подвели итоги года, подготовили и сдали бухгалтерскую отчетность и готовы порадовать собственников выплатой дивидендов. Как бухгалтеру рассчитать сумму к выплате, налоги и оформить документы — расскажем сегодня.

Эти правила пригодятся вам и при расчете промежуточных дивидендов в текущем году, а еще мы все объяснили на примерах — пользуйтесь.

Что такое дивиденды

Для ООО в Федеральном законе от 08.02.1998 № 14-ФЗ не установлено понятие дивидендов, там речь идет о распределении чистой прибыли.

Под словом « дивиденды » в отношении ООО подразумевают выплату части прибыли, соответствующей доле участников в уставном капитале, после уплаты налогов и при соблюдении определенных условий.

Причем с точки зрения закона об ООО — это не жесткая позиция: по решению участников в уставе можно прописать и иной вариант распределения. Например, участник, у которого доля 30% в УК может получать 50% от чистой прибыли компании.

А вот налоговое законодательство строго в статье 43 НК устанавливает, что для целей налогообложения дивиденды — доход, полученный при распределении прибыли пропорционально доле. Это особенно важно, потому что может повлиять как на ставку налога НДФЛ при выплате физлицам, так и на ставку налога на прибыль при выплате дивидендов организациям.

Не являются дивидендами с точки зрения НК выплаты или передача имущества в натуральной форме участнику ООО при ликвидации компании, если они не превышают взноса участника в уставный капитал.

Бывшие участники не вправе претендовать на получение дивидендов.

Например, если участник вышел из общества в январе 2022 года, а в апреле 2022 года участники распределили чистую прибыль за 2021 год, то он претендовать на нее уже не может, хотя и являлся участником общества в 2021 году.

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Источник и форма выплаты дивидендов

Мы уже отметили, что источником служит чистая прибыль организации.

Причем не обязательно за только что прошедший период. Выплатить можно дивиденды и за прошлые годы.

Например, организация в 2020 году не стала распределять чистую прибыль, т. к. она была незначительной. А в 2022 году приняла решение распределить ее на выплату дивидендов, чтобы добавить к выплатам за 2021 год.

Аналогично можно было поступить, если бы компания не получила никакой прибыли в 2021 году.

Можно рассчитывать и перечислять дивиденды каждый квартал, раз в полгода или раз в год (п. 1 ст. 28 закона № 14-ФЗ). Периодичность следует определить в уставе общества.

ООО может выплачивать дивиденды безналом и наличными. Перевести или выдать доход можно напрямую получателю или третьим лицам по его заявлению. Выдать дивиденды из выручки, имеющейся в кассе, нельзя. Необходимо снять нужную сумму со счета компании и только потом передать их из кассы участнику общества (см. п. 1 Указания ЦБ от 09.12.2019 № 5348-У).

Общество может погасить долг по дивидендам путем зачета встречного обязательства.

Например, организация должна выплатить 1 млн 500 тысяч дивидендов участнику-физлицу. Участник ранее получил от общества заем в сумме 1 млн рублей. На сумму 1 млн можно провести зачет — участник полностью погасит долг по займу, а организация — частично по дивидендам. Оставшуюся сумму в 500 тысяч рублей за минусом НДФЛ компания может перевести на счет, указанный участником.

Обратите внимание, что в случае зачета, он проводится на сумму дивидендов без выделения и уплаты НДФЛ в бюджет, т. к. не происходит фактического движения денежных средств. Такую позицию, например, озвучила ФНС в письме от 24.03.2016 № БС-4-11/5110@ «Об НДФЛ при зачете взаимных долгов». При этом необходимо сообщить в ИФНС о полученном физлицом доходе. Уплата НДФЛ в этом случае станет обязанностью участника.

Условия выплаты дивидендов. Документальное оформление

Зачастую бухгалтера просят сделать выплату как по итогам года, так и промежуточную в срочном порядке. Осталось на счете 2 млн — давай полтора на дивиденды направим. Или: доходы и расходы примерно уже известны, переводи деньги на карту.

Это недопустимо. Для того, чтобы дивиденды начислить, нужно вначале проверить определенные условия, затем принять решение, потом перед выплатой снова проверить некоторые условия и только затем уже перечислять деньги участникам.

Пренебрежение процедурой может привести даже к ситуации банкротства. А еще чаще — к доплатам налога.

Вот пример:

ООО «Мир зверюшек» производит мягкие игрушки. В организации три участника с долями: 30% (Иванов), 50% (Петров) и 20% (Сидоров — нерезидент РФ).

На 1 апреля, по итогам первого квартала 2022 года компания получила доход в сумме 18 млн рублей. Не дожидаясь полного закрытия периода и точных расчетов от бухгалтера, участники потребовали перевести каждому из них доход в виде дивидендов 2 апреля, с учетом примерной суммы доходов и расходов. Бухгалтер сформировала промежуточный баланс, из которого стало ясно, что чистая прибыли по итогам 1 квартала составляет 5 млн рублей.

Участники предложили выплатить: 1 млн 500 тысяч Иванову, 2,5 млн — Петрову и 1 млн — Сидорову. 2 апреля бухгалтер удержала из доходов 13% НДФЛ и перечислила налог в бюджет, а дивиденды перевела на банковские карты.

5 апреля в адрес компании поступило два документа: акт об оказании услуг по передаче электроэнергии на сумму 240 000 рублей и акт на аренду грузового автотранспорта для перевозки товара — 150 000 рублей. Оба акта датированы 31 марта 2022 года, период оказания услуг — март 2022 года. Бухгалтер должен провести в бухучете документы 31 марта, следуя принципу — факты хозяйственной жизни организации должны относиться к тому отчетному периоду, в котором они имели место (п. 5 ПБУ 1/2008).

После проведения документов и списания расходов по счетам учета, оказалось, что реально чистая прибыль за 1 квартал по данным бухучета составила 4 млн 650 тысяч рублей.

Давайте сравним реальную сумму дивидендов, суммы, полученные участниками фактически, и размер НДФЛ для каждого случая:

Для нерезидента-физлица ставка НДФЛ по дивидендам 15%, для других доходов — 30%. Недоплата налога в бюджет составила 10 500 рублей.

Т. к. сумма дохода 70 000 рублей, изначально начисленная Сидорову, не является дивидендами, то с нее ФНС может попытаться взыскать и страховые взносы, хотя выплата данного дохода не попадает под них.

Для других участников — Иванова и Петрова — ставка налога не изменилась, недоплаты в бюджет по НДФЛ не возникло. Но полученные ими суммы выплат сверх тех, что рассчитаны по правильной чистой прибыли, не относятся к дивидендам. Для них также сохраняется риск того, что ФНС может решить переквалифицировать выплаты в зарплату. Он еще выше, если кто-то из участников является сотрудником компании, например, директором (что не редкость).

ФНС может посчитать, что организация пыталась сэкономить на взносах и часть выплат сотруднику перевела дивидендами (кстати, именно поэтому нужно иметь документальные подтверждения, расчеты и не торопиться слишком с перечислением). При этом, если к другим суммам (реальным дивидендам) придраться сложно, то вот к таким ошибочным переплатам — запросто.

Обратите внимание! Если вы произвели выплату дивидендов по итогам квартала или полугодия, а по итогам года компания получит убыток или чистая прибыль окажется ниже уже распределенной ранее, промежуточной, то пересчитывать налоги по итогам года не нужно (см. письмо Минфина от 15.10.2020 № 03-03-10.90152).

А теперь посмотрим, как же должна быть правильно проведена процедура выплаты дивидендов.

Необходимо провести общее собрание участников, на котором будет принято решение о распределении дивидендов . Решения должны быть заверены нотариально, если иное правило не установлено уставом. Собрание должно проходить в соответствии с уставом общества и законом об ООО. Если участник один, он может просто составить решение о выплате дивидендов. Бухгалтеру необходимо подготовить расчет чистой прибыли (для этого стоит сформировать, как в примере выше, промежуточный баланс). Рассчитать стоимость чистых активов и сравнить их с уставным капиталом. Эти сведения понадобятся собственникам при принятии решения, а также защитят их при возникновении споров с ФНС. Важно обосновать выплаты и подтвердить, что они действительно являются дивидендами, а не скрытой зарплатой, например. После того, как собственники примут решение и бухгалтер получит распоряжении о выплате средств, необходимо проверитьналоговый статус участников — юрлиц и физлиц для целей расчета налога на прибыль и НДФЛ. Затем на дату выплату еще раз сверить размер чистых активов и уставного капитала. Срок перечисления дивидендов участникам не должен превышать 60 дней со дня принятия решения. Он может быть и меньше — это устанавливается уставом или решением общего собрания участников (п. 3 статьи 28 закона № 14-ФЗ).

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Организация не может принять решение о распределении прибыли, если:

ее уставный капитал еще не оплачен полностью;

до того, как участнику выплачена действительная стоимость его доли (части доли), например, при выходе участника из общества ;

например, при выходе участника из общества в результате решения о распределении прибыли компания станет отвечать признакам банкротства или если она уже им отвечает на момент принятия такого решения;

чистые активы организации меньше уставного капитала и резервного фонда или станут меньше при принятия решения о распределении прибыли;

в других случаях, установленных законом.

Организация не сможет выплатить дивиденды, если:

на момент выплаты отвечает признакам банкротства или станет им отвечать после выплаты;

стоимость чистых активов меньше УК или станет меньше после выплаты;

в других случаях, установленных законом.

Если компания приняла решение о выплате, но не смогла ее осуществить, например, из-за несоблюдения размера чистых активов, то сразу после того, как условие станет соблюдаться, необходимо произвести выплату.

В чем риски? Если чистые активы меньше УК, то уставный капитал по закону нужно уменьшить (до размера чистых активов). Если у организации уставный капитал минимальный (в 2022 году это — 10 000 рублей), то уменьшать его некуда, а это значит — компания стоит на грани банкротства. Если ситуация не изменится, то ООО придется ликвидировать.

Бухгалтерский учет

Это общие проводки по формированию чистой прибыли и начислению дивидендов:

Дебет 99 Кредит 84 — проведена реформация баланса, сформирована чистая прибыль Дебет 84 Кредит 75.2 — начислены дивиденды собственникам

При выплате дивидендов через расчетный счет или кассу:

Дебет 75.2 Кредит 68 — удержан НДФЛ (при выплатах физлицу) или налог на прибыль (при выплатах юрлицу)

Дебет 75.2 Кредит 51 (50) — выплачены дивиденды со счета (из кассы)

Дебет 68 Кредит 51 — перечислен налог на прибыль или НДФЛ в бюджет

Если организация производит выплату не деньгами, а имуществом:

Дебет 75.2 Кредит 91.1 — отражаем реализацию имущества (именно через нее оформляется выплата дивидендов) участнику общества

Дебет 91.2 Кредит 68 — учтен НДС по реализации (если организация — плательщик НДС)

Дебет 91.2 Кредит 01 (10) — списана стоимость имущества (основных средств, материалов)

Дебет 90.2 Кредит 41 (43) — списана себестоимость имущества (товаров, готовой продукции)

Дебет 75.2 Кредит 90.1 — отражена передача товаров или продукции участнику

Дебет 90.3 Кредит 68 — начислен НДС (для плательщиков налога)

Дебет 90.2 Кредит 41/43 — списана себестоимость реализованных товаров

НДФЛ удержать в этом случае нельзя, мы уже обсуждали такую ситуацию выше. Нужно сообщить ИФНС о невозможности удержать налог.

Обратите внимание, что если участник является сотрудником организации, то учет дивидендов по нему ведется на счете 70, а не 75.

Страховые взносы и НДФЛ: дивиденды физлицам

Страховыми взносами дивиденды не облагаются. Участники не являются по отношению к организации застрахованными лицами, даже если они сотрудники. Ведь выплата дивидендов ведется не в рамках трудовых отношений или договора по оказанию услуг/выполнению работ.

НДФЛ дивиденды облагаются. Ставка будет зависеть от налогового статуса получателя:

13% — для резидентов, до достижения дохода 5 млн рублей;

15% — для резидентов, с базы, превышающей 5 млн рублей;

15% — для нерезидентов. Если между Россией и государством, резидентом которого является участник, установлено соглашение об избежании двойного налогообложения, то нужно смотреть, какие ставки установлены соглашением.

Есть один важный нюанс. Если организация, которая выплачивает дивиденды участникам, сама получила дивиденды от участия в другой компании, то она может зачесть уплаченный налог на прибыль с таких дивидендов. Действует вычет только в отношении дивидендов, выплачиваемых участникам-резидентам.

Это относится к дивидендам, выплаченным после 31 декабря 2020 года (пункт 4, статьи 4 Закона от 17.02.2021 № 8-ФЗ).

Для расчета нужно использовать формулу:

НПз = Бз x 0,13

НПз — налог на прибыль, подлежащий зачету;

Бз — база для расчета налога на прибыль к зачету.

Показатель Бз равен наименьшей из двух величин:

сумма доходов организации, полученная от долевого участия в других организациях, по которым исчислена сумма налога на прибыль;

произведение показателей К и Д2

К — отношение суммы дивидендов, которые организация начислила своему участнику, к общей сумме дивидендов, которые она собирается распределить.

Д2 — общая сумма дивидендов, которые получены организацией от долевого участия в других организациях.

Сумма НДФЛ, которую в итоге должна удержать компания — налоговый агент у своего участника, определяется как сумма НДФЛ (13% или 15%), рассчитанная обычным образом, уменьшенная на сумму налога на прибыль организаций к зачету (НПз).

Пример:

Организация «Альфа» получила дивиденды от участия в другой компании ООО «Бета» в сумме 1 200 000 рублей. Налог на прибыль, удержанный с этой суммы компанией налоговым-агентом (ООО «Бета»), составил 156 000 рублей. ООО «Альфа» собирается выплатить дивиденды двум своим участникам-физлицам, которые являются резидентами РФ. На выплату дивидендов участникам — участник № 1 (45% УК) и участник № 2 (55% УК) — выделена сумма 3 000 000 рублей.

Участнику № 1 положена выплата — 1 350 000, НДФЛ — 175 500, выплата «на руки» — 1 174 500 без учета вычетов. Рассчитаем, как уменьшить НДФЛ, с учетом вычета.

Посчитаем значение К:

1 350 000 / 3 000 000 = 0,45

Найдем произведение К и Д2:

0,45 * 1 200 000 = 540 000

Сравним произведение К и Д2 с общей суммой дивидендов, которые получила компания:

540 000 < 1 200 00, значит наш показатель Бз= 540 000

Посчитаем налог на прибыль, который подлежит зачету:

НПз = 540 000 * 0,13 (или на 13%) = 70 200

Это значит, что вместо 175 500 рублей НДФЛ мы должны удержать у участника № 1 — 105 300 рублей НДФЛ (175 500 - 70 200).

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Налог на прибыль при выплате дивидендов организациям

Ставки налога на прибыль, который должна удержать и перечислить компания — налоговый агент, зависят от статуса юридического лица, которое получает дивиденды.

Российские организации, которые получают дивиденды как от российских, так и от иностранных компаний, платят 13 % налога на прибыль.

Нулевая ставка установлена для организаций, которые владеют 50% и больше уставного капитала в обществе, которое производит им выплату. При условии, что долей она владеет не менее одного календарного года.

Для организаций-нерезидентов ставка выше — 15 %. Но и здесь нужно учитывать наличие соглашения между РФ и страной, резидентом которой является организация-получатель дивидендов.