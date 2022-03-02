Как заполнить 6-НДФЛ за 2021 год и не нарушить контрольные показатели

При заполнении годового отчета бухгалтеров мучает один и тот же вопрос — как учесть зарплату декабря в январе. А при подготовке 6-НДФЛ за 2021 год в форму надо включить еще и справки 2-НДФЛ. Рассказываем, как правильно заполнить форму и не нарушить контрольные соотношения, чтобы у ФНС не возникло претензий.

Кто обязан сдавать 6-НДФЛ

Форму сдают все компании и ИП, которые выплачивали вознаграждения физлицам в 2021 году. Новая форма расчета утверждена приказом ФНС от 15.10.2020 № ЕД-7-11/753@.

Если компания (ИП) за год произвела выплаты менее, чем 10-ти физлицам, то 6-НДФЛ можно сдать или на бумаге, или по ЭДО (п. 2 ст. 230 НК). Если получателями дохода стали 10 человек и больше — только в электронном формате.

При наличии обособленных подразделений нужно обратить внимание на ОКТМО, если они отличаются от ОКТМО головной организации, то сдается несколько отчетов: один сдает головная организация, другие — обособленные подразделения.

Срок сдачи отчетности — не позднее 1 марта 2022 года.

Если компания своевременно не сдаст расчет в налоговую ее оштрафуют на 1 000 руб. за каждый месяц просрочки , причем даже за неполный (п. 1.2 ст. 126 НК). Также налоговики могут заблокировать счет при задержке сдачи 6-НДФЛ более чем на 20 рабочих дней (ст. 76 НК). А гендира или другого ответственного лица могут оштрафовать на сумму от 300 до 500 руб . по ч. 1 ст. 15.16 КоАП.

В расчете отображается информация только по тем доходам, с которых надо удерживать НДФЛ (зарплата, отпускные, больничные, подарки), в том числе по выплатам физ. лицам (без статуса самозанятого) по ГПД.

В расчет не включаются доходы ИП, самозанятого по ГПД или единовременная материальная помощь сотрудникам в связи со смертью члена семьи.

Как заполнить новый 6-НДФЛ

Расчет состоит из:

титульного листа;

раздела 1;

раздела 2;

Приложение № 1, которое представляет собой справку о доходах.

Причем, разделы 1, 2 и Приложение заполняются на каждую ставку НДФЛ отдельно.

При заполнении титульного листа надо указать:

ИНН/КПП. Индивидуальные предприниматели вместо КПП проставляют прочерки.

Номер корректировки ставиться, если подается уточненный расчет, для первичного проставляется «0--».

Код отчетного периода. Так как мы говорим про 6-НДФЛ за 2021 год, то ставим код «34» .

Календарный год. В нашем случае — «2021».

Код налоговой, в которую сдается расчет.

Код по месту нахождения/учету работодателя.

Например: «214» — по месту учета российской компании или «120» — по месту жительства ИП.

Наименование организации или ФИО предпринимателя. Причем наименование указывается сокращенное или полное, если не было указано при регистрации компании сокращенное. А вот ФИО предпринимателя — только полностью.

Код ОКТМО. Если в ОКТМО не 11 знаков, а 8, то оставшиеся клетки оставляем пустыми, прочерки ставить не надо .

Контактный номер телефона.

Количество страниц в расчете и приложений.

Например, если 6-НДФЛ подписывает представитель налогового агента, то в количество листов приложений надо поставить количество листов доверенности.

Узнать код налоговой и ОКТМО можно в специальном сервисе на сайте ФНС по юр. адресу компании или адресу места жительства ИП.

А дальше — информация о том, кто подписывает отчет: «1» — налоговый агент (ФИО ответственного лица) или «2» — представитель (наименование организации-представителя иди ФИО представителя-физлица). А также дата подписание отчета и подпись ответственного лица. Если отчет сдается по ЭДО — то электронная подпись.

В данной статье мы не будем рассказывать про поля для ликвидируемой или реорганизованной компании. Так как они проставляют другие коды отчетного периода, а также дополнительные поля, например, «ИНН/КПП реорганизованной организации».

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Заполнение Раздела 1

В этом разделе собрана информация о доходах и НДФЛ за IV квартал 2021 года. В полях раздела указываем:

010 — КБК. За 2021 год и в 2022 году налоговый агент указывает по обычным доходам (зарплата, договоры ГПХ) один из двух КБК:

При налоговой базе до 5 млн руб. включительно (ставка 13%) — 18210102010011000110.

При налоговой базе свыше 5 млн руб. (ставка 15%) — 18210102080011000110.

020 — НДФЛ, перечисленный за последние три месяца;

021 — срок перечисления налога;

Для зарплаты — это следующий рабочий день после выплаты зарплаты. Для больничных и отпускных — последний день месяца, в котором они были выплачены.

022 — сумма НДФЛ. По каждому выплат, для которых установлены разные даты, нужно заполнять отдельные поля 021 и 022;

030 — НДФЛ, возвращенный работникам в IV квартале ( работодатель может вернуть суммы налога при применении вычета за детей за прошлые периоды или имущественного вычета на основании уведомления ФНС );

работодатель может вернуть суммы налога при применении вычета за детей за прошлые периоды или имущественного вычета на основании уведомления ФНС 031 — дата возврата;

032 — сумма возвращенного НДФЛ.

Что делать с Разделом 1, если в течение года к доходу применялись разные ставки НДФЛ? ФНС в письме от 17.09.2021 № БС-4-11/13297@ ответила, что в этом случае надо заполнять отдельный раздел на каждую ставку налога (например, 13% и 15%), т. к. для каждой применяются разные КБК.

Заполнение Раздела 2

В этом разделе указываются общие суммы доходов, физлиц, вычетов и т. д., раздел заполняется нарастающим итогом с начала года. В полях 100 и 105 указываем ставку НДФЛ и соответствующий КБК.

Если в компании были выплаты по НДФЛ 13% и 15%, то на каждую ставку заполняется отдельный Раздел 2.

Далее, в полях 110-115 проставляются общие суммы выплат всем физлицам, причем в разбивке по видам доходов:

по трудовым договорам;

то ГПХ-договорам;

по ГПХ-договорам с высококвалифицированными специалистами (ВКС);

дивидендам.

В полях 120-121 — количество физлиц, включая ВКС, которым выплачивался доход как в виде зарплаты, так и как вознаграждение по гражданско-правовым договорам. А в поле 130 — налоговые вычеты по всем сотрудникам в общей сумме.

Поля 140-190 предназначены исключительно для сумм НДФЛ:

140 — исчисленный налог, в том числе и с декабрьской зарплатой (причем не важно, когда она была выплачена, так как дата начисления — последний день месяца).

141 — исчисленный только с дивидендов;

142 — исчисленный с сумм, выплаченных ВКС;

160 — удержанный налог. Если зарплата за декабрь выплачивалась в январе, то НДФЛ с декабрьской зарплаты не включается в эту сумму;

170 — налог, который работодатель или заказчик в отношении физлиц не смог удержать;

Например, работодатель выдал подарки всем работникам, суммой более 4 тысячи рублей, в том числе и декретницам. Но они не получают никакого дохода от работодателя, поэтому удержать НДФЛ не получилось.

180 — НДФЛ, который был излишне удержан у сотрудников, но не возвращен. К примеру, сотрудник принес заявление на оформление имущественного вычета с начала года, что и послужило основанием для перерасчета НДФЛ, который ранее был перечислен;

190 — возвращенный по заявлениям налог.

Заполняем Приложение № 1 к 6-НДФЛ

По факту приложение — это справка о доходах физлиц — работников и исполнителей по ГПД. На каждого человека, который получил от компании доход, надо заполнить отдельную справку.

В первую очередь нужно заполнить информацию о самой справке и о получателе дохода (раздел 1 справки):

номер справки и номер корректировки при наличии. Для первого расчета проставляем «00». Если справка аннулируется, то «99»;

ФИО, ИНН и дату рождения физ. лица;

налоговый статус. Например, код «1» — для налоговых резидентов, а код «2» — для нерезидентов ;

Например, код «1» — для налоговых резидентов, а код «2» — для нерезидентов код страны гражданства, для России — «643»;

код удостоверяющего личность документа и его реквизиты. Например, паспорт гражданина РФ, то ставим код «21», а если иностранный паспорт — «10». А далее — серию и номер.

Далее следует заполнить приложение к справке. Причем, если у одного и того же физлица за год применялись разные ставки НДФЛ, то на каждую из них заполняется отдельное приложение. Например, если доход у сотрудника превысил 5 млн руб. за год.

Проставляем ставку налога, КБК и по месяцам проставляем код полученного дохода (для зарплаты — «2000», для отпускных — «2012», для подарков — «2720», для премии — «2002») и его сумму, а также код вычета для НДФЛ (например, «501» — вычет со стоимости подарка, «508» — с суммы единовременной помощи при рождении ребенка) и сумму.

Стандартные и социальные вычеты (на ребенка, лечение или при покупке жилья) в этом разделе не проставляются, так как их надо указать в разделе 3 Приложения.

В разделе 3 справки указываем стандартные, социальные и имущественные вычеты в общей сумме за весь год («126» — вычет на первого ребенка, «311» — вычет при покупке жилья или «320» — вычет на обучение).

Если работодателю пришло уведомление напрямую из ФНС о налоговом вычете на работника, то его вид, номер, дату выдачи и код инспекции указывают ниже. Код вида уведомления может быть следующим: «1» — имущественный; «2» — социальный; «3» — уменьшение НДФЛ на фиксированные авансовые платежи.

Далее заполняем раздел 2 справки. В нем указываем:

ставку НДФЛ и соответствующий КБК;

сумму выплат за год (совокупную) без уменьшения на вычеты и НДФЛ;

налоговую базу, то есть доход, уменьшенный на вычеты;

исчисленный, удержанный и перечисленный, в том числе излишне, НДФЛ.

В случае необходимости заполняется информация о фиксированных авансовых платежах иностранца.

И последний — раздел 4. Он заполняется в том случае, если работодатель или заказчик по ГПД не смог удержать НДФЛ. Сначала указывается полная сумма дохода, а потом — сам налог.

Как проверить контрольные соотношения при заполнении 6-НДФЛ

Сначала проверьте основные правила заполнения самого расчета:

сумма налоговых вычетов (поле 130) не должна быть больше суммы дохода (поле 110);

поле 150 заполняется только в том случае, если от налоговой пришло специальное уведомление о возможности уменьшить НДФЛ на фиксированные авансовые платежи иностранца;

поле 140 = (поле 110 — поле 130) / 100 * поле 100. Если это равенство неверно, то следует проверить налоговую базу, вычеты и сумму НДФЛ — где-то там «затесалась» ошибка.

поле 120 (количество физлиц, которые получали доход от компании) должно быть равно количеству составленных справок по одной и той же ставке НДФЛ;

общая сумма выплаченных доходов в разделе 2 (поле 110) равна сумме доходов по всем физлицам в справках. Аналогично проверяются суммы вычетов и НДФЛ.

Сверка с РСВ

Некоторые суммы из 6-НДФЛ можно сравнить с суммами из расчета по страховым взносам.

Например, количество работников в 6-НДФЛ и в третьем разделе РСВ должно совпадать. Кроме этого, должны совпадать суммы выплат физлиц сумма в полях 112 и 113 раздела 2 6-НДФЛ и указанные в РСВ в поле 050 Приложения 1. В противном случае налоговики могут посчитать, что в одном из отчетов занижена налоговая база.

Также можно сверить доходы работников с МРОТ и среднеотраслевой зарплатой по региону. Иначе ФНС пришлет уведомление о несоответствии.

Хотя, если компания ничего не нарушала, например, зарплата ниже среднеотраслевой, так как компания совсем новая, а зарплата меньше МРОТ, так как сотрудник работает на 0,5 ставки, то проблем не будет. Но налоговики все равно обратят на это внимание и потребуют ответа.

Кроме того, строит сверить суммы уплаченного НДФЛ по регистрам учета, чтобы не было никаких просрочек по уплате налога или ошибке в сумме.

Как правильно показать декабрьскую зарплату в 6-НДФЛ

Есть два варианта выплаты зарплаты за декабрь — в декабре и в январе. ОТ этого зависит, как она и НДФЛ будут отражены в расчете.

1. Если зарплату за декабрь выплатили в декабре.

Необходимо отразить ее как обычно в разделах 1 и 2, а также указать в справке о доходе. В поле 021 (срок перечисления налога) указывается первый рабочий день, следующий за днем выплаты.

Например, если зарплату за декабрь 2021 года выплатили 30 декабря 2021 года, то в поле 21 указываем 10 января 2022 года.

2. Если зарплату выплатили уже в январе.

Тогда зарплату показываем в полях: 110, 112, 140 раздела 2.

В разделе 1 и в поле 160 раздела 2 зарплату не указываем.

В справке о доходах отражаем зарплату, если дата фактической выплаты ранее составления отчета 6-НДФЛ за год (письмо от 06.10.2021 № БС-4-11/14126@).

При этому сумма НДФЛ, удержанная в январе, отражается в расчете 6-НДФЛ за 1 квартал 2022 года.

Заполняются поля:

020 (НДФЛ удержанный);

021 (срок перечисления);

022 (сумма налога).

В поле 160 нужно указать сумму удержанного налога (см. письмо ФНС от 11.02.2022 № БС-3-11/1230@).