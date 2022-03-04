InfoWatch и Такском стали партнёрами: появится новый продукт для контроля удаленных работников

ГК InfoWatch и компания «Такском» заключили соглашение о сотрудничестве. Организации договорились о предоставлении рынку совместных услуг и решений для оценки эффективности работы сотрудников, расследования инцидентов информационной безопасности и злоупотребления доступом к конфиденциальной информации.

Для крупного бизнеса IT-средства защиты информации, а также инструменты контроля над неправомерными действиями сотрудников и анализа рабочей активности — неотъемлемая часть инфраструктуры. Однако для малого и среднего бизнеса внедрение таких решений требует значительных финансовых затрат.

Сотрудничество ведущего разработчика ПО в сфере информационной безопасности ГК InfoWatch и компании «Такском», занимающей лидирующие позиции в предоставлении IT-сервисов электронной отчётности и документооборота, обеспечит СМБ-сегмент рынка программными продуктами для выявления нарушений трудовой дисциплины. Партнёрство предоставит возможность частично решить задачи дорогостоящих средств защиты информации для решения проблем, связанных с ошибками персонала и действиями нелояльных сотрудников.

«Мы планируем расширение спектра услуг для предприятий малого и среднего бизнеса. „Такском“ пристально следит за потребностями своих клиентов и стремится предвосхищать их пожелания. Совместно с InfoWatch мы предложим оптимальное решение, которое, уверен, будет востребовано заказчиками из разных сфер, в том числе, в условиях дистанционного ведения бизнеса и удалённой работы персонала», — комментирует Артём Меликджанян, директор департамента по развитию бизнеса компании «Такском».

Исследования рынка 2020-2021 гг. показывали, что продуктивность сотрудников на «удалёнке» не снижалась. А по данным международной аудиторской компании KPMG, 79% сотрудников отмечали увеличение продуктивности. Но самая продуктивная «удалёнка» оказалась в технологических компаниях.

Технические, организационные и психологические проблемы преследуют компании, не готовые или не полностью готовые к удалённой работе. Эти же факторы снижают эффективность и ведут к профессиональному выгоранию рядовых сотрудников и линейных руководителей.