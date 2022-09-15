Трудовой договор с главным бухгалтером. Что в нем должно быть

Общие правила подписания трудового договора

Заключение трудового соглашения с главным бухгалтером является типовой операцией в кадровом делопроизводстве, однако необходимо учитывать бухгалтерскую специфику трудовых обязанностей принимаемого сотрудника. Главный бухгалтер имеет право принимать управленческие решения, связанные с финансами. А это в значительной мере влияет на деятельность всей компании.

Соответственно главбух несет повышенную ответственность в рамках своей работы. Подобные особенности накладывают ограничения при отборе кандидатов на эту должность.

До заключения трудового договора необходимо определиться: установлены ли законодательством особые требования к квалификации и/или опыту работы для вашей компании?

Например, для акционерных обществ предусмотрено требование о наличии высшего образования и стажа (не менее трех лет в сфере бухучета или аудита). Отсутствие диплома о высшем образовании кандидат может компенсировать более длительным опытом работы (от пяти лет). Дополнительный критерий в АО — отсутствие неснятой или непогашенной судимости за экономические преступления.

Для всех компаний законодательно установлено ограничение на заключение трудового соглашения с потенциальным кандидатом на должность главного бухгалтера: временно пребывающие в Россию иностранцы не могут занимать эту должность .

Также особые требования действуют для главных бухгалтеров в жилищных кооперативах: эту должность не могут занимать бывшие бухгалтеры строительных и ремонтных компаний, которые были исключены из реестра саморегулируемых организаций или признаны банкротами менее чем три года назад.

Трудоустройство главного бухгалтера осуществляется при предоставлении кандидатом перечня документов, определенного российским законодательством. Для заключения соглашения необходимо получить:

паспорт; трудовую книжку (при наличии); сведения о налоговом (ИНН) и страховом учете (СНИЛС).

Дополнительно могут быть предоставлены другие документы, подтверждающие соответствие критериям отбора на должность — диплом о высшем образовании, документы воинского учета (обязательны для военнообязанных лиц), справку об отсутствии судимости и прочее. Конкретный перечень документов, обязательных к предоставлению при устройстве на работу, определяется спецификой должности, компании и непосредственно кандидата.

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Составление договора

Трудовой договор с главным бухгалтером формируется в письменном виде. В него включаются обязательные условия, перечень которых закреплен трудовым законодательством России.

В дополнение к ним вносятся уточняющие данные о трудовой функции сотрудника и иные сведения, регулирующие отношения между работником и работодателем.

Преамбула

В преамбуле указывают дату и место заключения договора, а также — информацию о сторонах трудовых отношений:

Полное имя сотрудника, сведения о документах, удостоверяющих личность. Наименование организации (имя предпринимателя), которая нанимает главбуха, а также — ее реквизиты. Данные о представителе компании, от лица которого подписывается договор, реквизиты его доверенности.

Общие положения

Здесь указывается наименование должности — это может быть как типовая формулировка «главный бухгалтер», так и самостоятельно определенное название должности (например, руководитель отдела финансовой и консолидированной отчетности).

Заполните место работы сотрудника — полное наименование организации или структурного подразделения и ее местонахождение. Укажите условия труда на рабочем месте в соответствии с результатами проведенной спецоценки.

В этой части договора указывается дата начала работы. Если она не будет установлена в документе, вновь принятый главбух должен приступить к выполнению своих трудовых обязанностей на следующий рабочий день после подписания договора.

В этом же разделе устанавливается срок действия трудового контракта, который может быть как бессрочным, так и срочным. В последнем случае требуется согласие сотрудника или выполнение одного из условий, закрепленных в Трудовом кодексе (например, трудоустройство главбуха на работу за границу).

Вместе с периодом действия соглашения необходимо установить длительность испытательного срока руководителя бухгалтерской службы компании. Максимальная длительность испытания — шесть месяцев. Но для главного бухгалтера обособленного подразделения есть ограничение — не более трех месяцев.

Важно до подписания договора убедиться, что трудоустраиваемый кандидат не относится к категории работников, которым законодательно запрещено устанавливать испытательный период (например, беременным).

Права и обязанности работника

В соответствии с требованиями законодательства указываются права и обязанности, общие для всех категорий работников и тех сотрудников, которые занимаются бухгалтерским учетом. В качестве основы можно использовать профессиональный стандарт «Бухгалтер».

Здесь же необходимо заполнить права и обязанности, предусмотренные для этой должности именно в вашей компании. В частности закрепить, какие именно отчеты, декларации и иные отчетные формы заполняет, проверяет, подписывает главный бухгалтер.

Можно заключить договор без права подписи, в этом случае в документе необходима отметка «Право подписи закреплено за директором».

Права и обязанности работодателя

Этот раздел договора заполняется типовыми, законодательно обязывающими пунктами, в частности о соблюдении трудового законодательства, обеспечении безопасных условий труда и своевременной выплате заработной платы. Здесь же указывается обязательство ознакамливать работника с локальными нормативными актами.

Дополнительно, в этом же разделе указываются права и обязанности работодателя, принятые им добровольно. Например, обеспечение будущего главного бухгалтера добровольным медицинским страхованием.

Ответственность сторон

Здесь описываются формы ответственности работника и компании за нарушение условия договора и локальных правил. Для главбуха можно установить полную материальную ответственность, включив соответствующий пункт в трудовой договор. При этом отдельный документ заключать не потребуется.

Важно отметить, что при отсутствии такого пункта, привлечь бухгалтера к материальной ответственности можно, как правило, в пределах его среднемесячного заработка. Привлечение к полной ответственности возможно лишь в исключительных случаях. Например, если есть приговор суда, в котором подтверждены преступные действия главбуха.

Прочие разделы

В трудовое соглашение могут быть включены следующие разделы: рабочее время и время отдыха, порядок изменения и прекращения договора, а также иные разделы, которые не будут противоречить законодательству, но при этом будут уточнять и регламентировать работу сотрудника.

В качестве дополнительных условий могут быть указаны:

запрет на разглашение коммерческой или иной служебной информации;

обязательство отработать в компании определенный срок, в случае прохождения обучения за счет работодателя;

виды и условия включения в программы дополнительного страхования;

возможности для улучшения социально-бытовых условий сотрудника (например, софинансирование процентов по ипотеке).

Указанные в договоре дополнительные условия для удобства группируются в отдельные логически выстроенные разделы и нумеруются в общем порядке.

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Как установить зарплату

Для оплаты труда сотрудника необходимо предусмотреть отдельный раздел подписываемого соглашения. В нем указываются сведения о заработной плате на основании действующей в компании системы оплаты труда, заполняются конкретный размер тарифной ставки или оклада, возможные доплаты, надбавки и наличие поощрительных выплат.

Для некоторых организаций предусмотрены особые условия оплаты труда главного бухгалтера. Например, для хозяйствующих обществ, более 50% акций которых принадлежат государству или муниципалитетам, могут быть установлены особые правила начисления и выплаты зарплаты. Указываются эти ограничения в учредительных документах.

Для государственных корпораций и компаний со значительным участием государства в капитале могут быть установлены особые положения об оплате труда, в частности может быть установлен предельный размер вознаграждений за календарный год. Также может быть ограничен список допустимых компенсационных и стимулирующих выплат.

При составлении трудового договора необходимо учитывать все существующие ограничения и законодательные требования.

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